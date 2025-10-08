XRP s’essouffle, BTC grimpe : Les “lower highs” font craindre le pire

Jusqu’ici, cette semaine se déroule sous le signe d’une étrange divergence. Tandis que Bitcoin franchit de nouveaux sommets au-dessus des 126 000 $, XRP semble incapable de suivre la cadence. À première vue, la différence de performance paraît anodine. Mais sur les graphiques, un signal technique inquiétant se profile. La succession de “lower highs”, ces sommets de plus en plus bas qui trahissent un essoufflement des acheteurs.

Une faiblesse structurelle dans la dynamique actuelle ?

Depuis juillet, chaque hausse du Bitcoin a bien entraîné une réaction haussière de XRP. Mais à chaque fois, les rebonds ont été plus faibles que les précédents. Le dernier en date a buté à 3,10 $, en dessous du sommet de septembre à 3,19 $. La répétition de ce marqueur veut généralement dire que la demande est en train de s’éroder tout doucement.

En fait, ce schéma signifie que le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs va grandissant. Ici, le Bitcoin ne cesse d’écrire les lignes d’une croissance prodigieuse en zone de découverte de prix. Mais le XRP en revanche semble incapable de se libérer d’un lien invisible autour des 3$.

Un tableau baissier notamment renforcé par l’indicateur MACD. En effet, après être passé en-dessous de zéro le mois dernier, la ligne de l’histogramme ne cesse de s’enfoncer. En règle générale, c’est souvent le signe d’une accélération de la contre-performance.

Un support sous pression

Le niveau de 2,65 à 2,70 $ sert de ligne de défense depuis plusieurs semaines. C’est là que les acheteurs tentent de contenir la pression vendeuse. Mais plus les tests se multiplient, plus ce support s’affaiblit.

Si ce seuil venait à céder, la chute pourrait s’accélérer vers 2,00 $, soit une baisse d’environ 25 %. Un tel mouvement déclencherait probablement une vague de liquidations sur les marchés dérivés, amplifiant encore la volatilité.

À l’inverse, pour invalider ce scénario, XRP doit impérativement dépasser 3,10 $ avec des volumes soutenus. Sans ce sursaut, la configuration restera baissière, même si le Bitcoin poursuit son ascension.

Une divergence dangereuse

Cette divergence entre BTC et XRP n’est pas nouvelle. Dans les cycles précédents, les altcoins ont souvent sous-performé lors des dernières phases haussières du Bitcoin avant d’être emportés par les corrections suivantes.

Autrement dit, si Bitcoin devait souffler après sa course vers de nouveaux records, XRP risquerait de subir une correction amplifiée. Les “lower highs” visibles sur le graphique sont un avertissement. La force du marché ne se diffuse plus à l’ensemble des actifs, et les investisseurs deviennent sélectifs.

Un signal à ne pas ignorer

Tant que XRP continue de former des sommets décroissants, la prudence s’impose. Le marché envoie un message limpide. L’euphorie du Bitcoin ne se propage plus à tout l’écosystème. En d’autres termes, XRP perd de la force à mesure que le marché s’emballe. C’est un signe de manque de conviction acheteuse et d’un risque accru de décrochage en cas de repli général du marché.

La configuration technique reste fragile. Une cassure sous 2,65 $ pourrait déclencher un nouvel épisode de panique, tandis qu’un franchissement durable de 3,10 $ redonnerait un peu d’air aux acheteurs. En attendant, XRP avance sur une ligne de crête : entre la résilience du Bitcoin et la crainte d’un retournement plus brutal.

