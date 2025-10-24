3 altcoins pour faire exploser son portefeuille crypto en novembre 2025

Avec la légère reprise haussière du marché, les opportunités ressurgissent et les perspectives d’un rebond majeur se posent à nouveau. Nouveaux sommets en approche pour le mois de novembre ? Dans cet article, découvrez trois altcoins à surveiller pour s’exposer sur différentes narratives durant les prochaines semaines.

Solana regagne en force, SNORT prépare le terrain pour les memecoins

Solana se rapproche des 200 dollars. Depuis quelques semaines, les investisseurs se tournent sur d’autres blockchains : HyperEVM, BNB Chain ou l’écosystème EVM dans sa globalité avec les Layer 2 et les ” prediction markets “. Les memecoins, une tendance mise en pause qui pourrait revenir en force ?

Mis sur le côté depuis quelques mois, le secteur peine à revenir au-delà des 100 milliards de dollars de capitalisation. Tôt ou tard, la narrative reviendra et certains projets comptent bien capitaliser sur ce point.

Le projet Snorter Bot, sur Solana, construit le premier bot de trading exclusivement dédié aux memecoins. Avec des fonctionnalités avancées et les frais les plus bas du marché, $SNORT va devenir un actif incontournable pour la tendance des memecoins.

Si le bot se positionne comme un leader, la liquidité ruissellera vers l’actif. Disponible au prix de 0,10 dollar, il reste moins de 30 heures pour y participer. Alors, qu’attendez-vous ?

SOL : un actif logique au regard des tendances on-chain

Au-delà de Snorter Bot, la blockchain Solana est également positionnée comme la prochaine tendance on-chain. Depuis quelques semaines, suite au lancement d’Aster, beaucoup s’intéressent aux prochains perp-DEX qui réaliseront un airdrop.

Récemment, Anatoly Yakovenko, le co-fondateur de Solana, a annoncé le lancement de Percolator, un Layer natif sur Solana pour construire un marché perp décentralisé. Toujours en développement selon les données GitHub, cette stratégie pourrait être un tournant en matière d’adoption. Un sujet que nous abordons plus en détail dans l’un de nos derniers articles.

Cette semaine, le régulateur à Hong Kong a approuvé le premier ETF Solana Spot, ouvrant très clairement les portes de flux majeurs pour l’une des plus importantes blockchains de l’industrie crypto. En ce sens, SOL est plutôt bien positionné. Évoluant sous les 200 dollars, cela n’est probablement qu’une question de temps avant de nouveaux sommets

XRP, un actif à ne pas louper avec les institutionnels

Pendant ce temps, certains altcoins restent confinés sous leurs résistances. C’est le cas de XRP, incapable de repasse au-dessus des 3 dollars alors que les fondamentaux sont plutôt solides.

Entre la décision imminente de la SEC pour l’approbation d’ETFs spot, de nouveaux sommets en matière de capitalisation pour le RLUSD et son financement pour la salle de balle de la Maison Blanche, Ripple prend une position institutionnelle plus solide. Une tendance déjà amorcée depuis l’investiture Trump.

XRP en route vers l’ATH ? En plein rebond sur la paire XRP/BTC, la tendance est à suivre attentivement. Avec un passage de la résistance dans le même temps, cela pourrait ouvrir les portes pour de nouveaux sommets, au plus grand bonheur de la communauté Ripple.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

