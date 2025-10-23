Ledger dévoile le Nano Gen5 : le portefeuille crypto taillé pour l’ère IA

Le géant français de la sécurité crypto vient de présenter le Nano Gen5, un appareil qui marque l’entrée de la société dans ce qu’elle appelle la “nouvelle ère de la propriété numérique”. Plus qu’un simple portefeuille, ce nouveau modèle veut redéfinir le lien entre identité, confiance et intelligence artificielle.

Une refonte totale pour entrer dans “l’ère de la propriété numérique”

Ledger ne se contente plus de protéger les actifs numériques. L’entreprise veut désormais sécuriser tout ce qui définit l’identité numérique. Ainsi, avec cette nouvelle génération d’appareils et de services, la firme s’attaque à un défi d’envergure : garantir l’authenticité de chaque interaction dans un monde bouleversé par l’IA.

Deux autres lancements ont été effectués dans cette optique. D’un côté, Ledger Wallet, une version repensée de l’application Ledger Live. Et puis il y a le Ledger Enterprise Multisig qui est une plateforme dédiée aux acteurs institutionnels. Ensemble, ces outils forment un écosystème cohérent centré sur la preuve d’identité et la propriété numérique.

Le Ledger Nano Gen5 : du “wallet” au “signer” intelligent

Le Nano Gen5 marque une rupture. Ledger ne parle plus de “wallet” mais de “signer”, un dispositif conçu pour valider et authentifier les transactions, les contrats intelligents et même les identités. L’objectif est clair : faire du hardware wallet un pilier de confiance dans un environnement dominé par l’automatisation et l’intelligence artificielle.

Le design, imaginé par Susan Kare, la créatrice des icônes du premier Macintosh, allie esthétique et ergonomie. Derrière cette apparente simplicité se cache un appareil pensé pour la preuve d’autorité et la preuve d’identité (“Proof of You”), deux concepts centraux pour l’avenir du Web3.

Des fonctions avancées pour une sécurité mobile et transparente

Le Nano Gen5 introduit la technologie Clear Signing. En pratique, chaque transaction peut être vérifiée ligne par ligne directement sur l’écran avant d’être validée. Fini les signatures à l’aveugle.

Grâce au Bluetooth et au NFC, les utilisateurs peuvent signer des transactions depuis leur smartphone en toute sécurité. La présence du Ledger Recovery Key ajoute une protection supplémentaire, offrant la possibilité de restaurer les fonds en cas de perte.

À 179 €, le nouveau modèle s’inscrit dans la continuité de la gamme Ledger tout en renforçant sa dimension universelle. Un outil accessible, mais conçu pour anticiper les risques de demain.

Ledger Wallet et Enterprise Multisig : un écosystème unifié

Le logiciel Ledger Live devient Ledger Wallet. Plus fluide, plus rapide, il devient le centre de contrôle de l’expérience utilisateur. Les transactions sont désormais plus rapides, et les intégrations avec les applications décentralisées (DApps) sont natives. On y retrouve par exemple 1inch, pour effectuer des échanges de tokens en quelques secondes.

Pour les professionnels, Ledger Enterprise Multisig étend le concept de signature à plusieurs utilisateurs. Chaque approbation est vérifiée sur un appareil distinct, avec une signature cryptographique verrouillée. Une solution idéale pour les entreprises, DAO et fonds crypto souhaitant concilier sécurité et gouvernance transparente.

Best Wallet : une alternative plus abordable, sans compromis sur la sécurité

Le prix de la solution Ledger peut être une importante barrière d’entrée surtout pour les investisseurs au profil ou portefeuille modeste. C’est là le défi que relève Best Wallet avec une solution plus simple, plus accessible et toujours aussi efficace.

Le projet mise notamment sur une sécurité logicielle avancée, avec un système de multi-signature et de cryptage de bout en bout. De plus, l’universalité est au cœur de son action avec plus 60 blockchains actuellement supportées. Best Wallet se présente en alternative toute trouvée pour ceux qui sont en quête d’autonomie, de sécurité et de praticité, sans sacrifier leur budget.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Ledger

