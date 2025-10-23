Sei s’impose dans le top des blockchains les plus actives, devant Sui et Polygon

Sei crée la surprise. En septembre 2025, la blockchain a dépassé Sui, Polygon et Aptos en nombre d’adresses actives, selon un rapport d’a16z. Un bond spectaculaire qui propulse Sei a la 4eme place des blockchains les plus utilisées au monde, juste derrière Solana, Ethereum et BNB Chain. Comment Sei a-t-elle réussi cet exploit ? Performances techniques, finance tokenisée, adoption institutionnelle… On fait le point.

Sei dépasse Sui et Polygon en nombre d’adresses actives

En Q3 2025, Sei Network a franchi un cap impressionnant : selon un rapport publié par a16z, la blockchain a dépassé Sui, Polygon et Aptos en nombre d’adresses actives :

Le graphique partagé par Sei (issu de la plateforme Allium) place le réseau dans le top des blockchains les plus utilisées au monde, juste derrière les poids lourds comme Solana, BNB Chain ou Ethereum. En l’espace de quelques mois, Sei est passée de quasi invisible, à la 4e place des blockchains les plus utilisés.

Sei explose en 2025 grâce a la finance tokenisée

Ce succès n’est pas dû au hasard. Il repose sur une série de choix techniques et stratégiques bien sentis. Première raison : Sei v2, lancée plus tôt cette année, introduit une EVM parallélisée, capable d’exécuter plusieurs transactions en même temps. Résultat : des performances solides, une compatibilité avec Ethereum, et une expérience utilisateur ultra fluide.

Deuxième moteur : l’explosion de l’activité DeFi sur le réseau. Le volume cumulé sur les DEX de Sei dépasse désormais les 10 milliards de dollars sur les 12 derniers mois. À cela s’ajoutent 3 ETF déposés récemment, et surtout, la mise en ligne de fonds tokenisés issus de géants comme BlackRock ou Apollo. C’est simple : Sei est en train de devenir une des blockchain préférée de la finance tokenisée.

Sei reached over $10B in DEX volume over the last 12 months.



This acceleration reflects a maturing DeFi ecosystem and battle-tested infrastructure reaching a clear inflection point.



Institutional activity and capital market formation are scaling rapidly.



($/acc) pic.twitter.com/yeSiIxthh0 — Sei (@SeiNetwork) October 21, 2025

Pourquoi Sei attire les investisseurs crypto et institutionnels

Sei coche toutes les cases au bon moment. Rapide, simple à utiliser, et pensée pour la finance, elle attire autant les traders actifs que les développeurs DeFi et les premiers acteurs institutionnels. En bonus, son EVM parallélisé permet d’intégrer très vite des projets déjà existants. Résultat : l’adoption s’accélère.

En face, ses concurrents ralentissent. Polygon s’éparpille entre plusieurs solutions (PoS, zkEVM, AggLayer…), ce qui dilue un peu son volume. Sui garde une bonne base côté gaming et NFT, mais reste discret dans la finance. Sei, au contraire, reste focus sur un seul objectif : la tokenisation d’actifs. Et ça marche.

Petit rappel : le nombre d’adresses actives ne veut pas forcément dire qu’il y a autant d’utilisateurs réels. Une même personne peut créer plusieurs wallets, et des bots ou outils automatiques utilisent également certaines adresses.

Mais malgré ça, les données restent parlantes : Sei grimpe clairement, là où d’autres blockchains ralentissent. Ce n’est pas juste un petit coup de projecteur passager, mais bien une tendance qui s’installe.

Source : a16z The State of Crypto

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

