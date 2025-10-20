Ce cofondateur de Solana lance un Perp DEX pour défier Aster et Hyperliquid

Un nouveau venu s’apprête à secouer le marché des DEX à contrats perpétuels. Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, a discrètement annoncé le lancement de Percolator, un projet L1 natif à la blockchain SOL. L’annonce n’a pas fait de bruit, mais elle pourrait avoir de grandes conséquences.

Une annonce discrète mais stratégique signée Anatoly Yakovenko

Pas de communiqué de presse, pas de post viral sur X. Yakovenko a choisi GitHub pour dévoiler son nouveau projet. Une méthode à son image : sobre, mais précise. Derrière cette communication minimaliste, une stratégie claire se dessine. Solana veut consolider sa place dans la finance décentralisée en entrant de plein pied sur le terrain des perpétuels décentralisés.

Cette initiative intervient alors que Solana a brillé dans le secteur des memecoins. L’équipe SOL cherche donc renforcer les segments techniques à forte valeur ajoutée de sa blockchain.

Percolator : un projet encore en développement, mais déjà prometteur

Les premières lignes de code parlent d’elles-mêmes. Sur GitHub, Percolator dévoile déjà son ossature technique : structures de données, gestion des positions, oracles de prix et architecture des comptes. Plusieurs modules sont fonctionnels, même si certaines briques manquent encore.

Les prochaines étapes seront la validation des comptes, la gestion du taux de financement et la fermetures de positions. Si le rythme se maintient, le projet pourrait bientôt entrer en phase de test intensif. Une étape décisive avant toute ouverture au public.

Le marché des Perp DEX en pleine effervescence

Le timing de Percolator est loin d’être hasardeux. Le marché des Perp DEX connaît une croissance rapide. Aster, soutenu par CZ, et Hyperliquid, son principal rival, s’affrontent déjà pour la domination du secteur. Aster avait pris l’avantage, avant de subir plusieurs revers techniques.

L’arrivée d’un acteur L1 natif à Solana change la donne. Contrairement à ses concurrents opérant sur des layers externes, Percolator pourrait profiter directement de la vitesse et des faibles coûts de transaction de Solana. Une arme redoutable si elle est bien exploitée.

Solana, en quête de nouveaux relais de croissance

Certes Solana connaît un léger ralentissement sur le front des memecoins. Mais ses investissements dans l’infrastructure se multiplient.

Percolator s’inscrit dans cette logique d’expansion. Avec ce projet de DEX, Solana entend faire un pas important vers la création d’un écosystème pleine intégré, capable de soutenir la concurrence face à Ethereum ou à la montée des sidechains spécialisées. De plus, Percolator offrira un solide point d’ancrage dans le désormais hyper dynamique marché DeFi.

Un pari risqué, mais potentiellement explosif

Le potentiel est immense, mais les risques le sont tout autant. Le succès de Percolator dépendra du timing et de la performance technique. Si la plateforme parvient à offrir la même profondeur de marché qu’Hyperliquid, tout en profitant de la rapidité de Solana, elle pourrait bien rebattre les cartes du secteur.

Mais un lancement précipité ou un bug majeur suffirait à freiner son élan. La réputation de Solana en dépend en partie.

Un projet discret, mais à surveiller de très près

Anatoly Yakovenko ne cherche pas le buzz. Il prépare la suite. Avec Percolator, Solana veut prouver qu’elle n’a pas atteint son plafond d’innovation. Le marché des perpétuels décentralisés est jeune, instable, mais bourré d’opportunités.

Et si ce projet tenait ses promesses ? Alors, Percolator pourrait bien devenir la prochaine locomotive de l’écosystème Solana, et un nouveau cauchemar pour Aster et Hyperliquid.

Source : aeyakovenko

