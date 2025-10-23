Willow, la puce quantique de Google, relance le débat sur la sécurité du Bitcoin

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 23, 2025

Google Quantum AI a présenté Quantum Echoes, un nouvel algorithme tournant sur sa puce quantique Willow. Pour la première fois, un calcul quantique a produit des résultats vérifiables et reproductibles, confirmés par d’autres chercheurs. Une prouesse scientifique… qui fait trembler le monde des cryptos. Car si ces machines continuent de progresser à ce rythme, la sécurité de la blockchain pourrait un jour être remise en cause.

Quantum Echoes : le nouvel exploit de Google dans le calcul quantique

Quantum Echoes, c’est le nom de l’algorithme qui fait trembler le monde de la tech aujourd’hui. Développé par Google, il utilise une technique très pointue : envoyer un signal dans un système quantique, puis mesurer comment celui-ci « renvoie » l’information. En gros, une sorte d’écho, comme un sonar, sauf qu’ici, ça se passe au niveau atomique.

L’exploit ? Ces calculs sont non seulement ultrarapides, mais surtout vérifiables. C’est une première. Jusqu’à présent, les expériences quantiques annoncées par différents laboratoires étaient difficiles à confirmer, car impossibles à reproduire exactement.

Cette fois, Google propose une méthode que d’autres pourront reproduire. Et c’est ça qui change tout : l’informatique quantique n’est plus de la théorie, elle commence à prouver son efficacité dans le monde réel.

Pourquoi cette avancée fait trembler le monde des cryptos

Dans le monde du Bitcoin, la sécurité repose sur deux piliers : le hachage SHA‑256 et les signatures à courbe elliptique (ECDSA). Ces protections sont réputées incassables… par les ordinateurs classiques. Mais les ordinateurs quantiques, eux, ne jouent pas avec les mêmes règles. S’ils deviennent assez puissants, ils pourraient retrouver des clés privées en quelques secondes, et donc aider à siphonner des wallets.

Avec Quantum Echoes, on voit que les machines quantiques ne sont plus cantonnées aux labos. Elles deviennent plus fiables, plus rapides, et surtout plus proches d’applications concrètes. Pour l’instant, Quantum Echoes n’a rien à voir avec la cryptographie : il sert avant tout à étudier la matière et à tester la puissance des processeurs quantiques.

Mais le fait que ses résultats soient désormais fiables et vérifiables change tout : cela prouve que l’informatique quantique n’est plus un simple concept de laboratoire. Elle commence vraiment à fonctionner, et à progresser beaucoup plus vite qu’on ne le pensait.

Non, Bitcoin n’est pas (encore) menacé

Rassurez-vous : Willow et Quantum Echoes ne peuvent pas casser le Bitcoin aujourd’hui. Pour briser les protections cryptographiques du réseau, il faudrait des machines beaucoup plus puissantes, avec des millions de qubits logiques stables, corrigés d’erreurs. Aujourd’hui, Willow en aligne seulement 105… on encore un peu de marge.

Sundar Pichai, PDG de Google, devant un processeur quantique du projet “Willow”, symbole de la nouvelle ère du calcul quantique.

Même Google le reconnaît : cette avancée est un exploit scientifique, mais elle n’a pas de conséquences immédiates pour la sécurité des systèmes cryptés. En clair, pas de panique : votre wallet est encore en sécurité. Mais cette annonce change l’ambiance : on n’est plus dans le « un jour peut-être », on entre dans le « ça commence à devenir réel ».

Les actions liées au quantique explosent après l’annonce de Google

Les marchés, eux, n’ont pas attendu pour réagir. Dès l’annonce de Google, les actions des entreprises liées au quantique ont bondi : IonQ, Rigetti Computing ou encore D-Wave Quantum ont gagné entre 15 % et 25 % en quelques heures, avant de se corriger un peu aujourd’hui. Les investisseurs ont bien compris que le quantique n’était plus un rêve de chercheur.

Plusieurs fonds technologiques et ETF thématiques ont enregistré une hausse soudaine de volume. Pour beaucoup, Quantum Echoes marque un moment « ChatGPT » pour le quantique : une démonstration publique qui propulse tout un secteur. Et ça ne fait que commencer.

La crypto se prépare à l’ère post-quantique

Côté Bitcoin et Ethereum, les développeurs sont loin d’être naïfs. Depuis plusieurs années, des recherches avancées sont menées sur des solutions de cryptographie post-quantique. L’idée : remplacer les systèmes actuels par des méthodes résistantes aux attaques quantiques, comme les signatures basées sur des réseaux de lattices ou des fonctions de hachage avancées.

Le NIST (National Institute of Standards and Technology) a d’ailleurs validé plusieurs de ces algorithmes en vue d’une adoption mondiale. Du côté des blockchains, il est tout à fait possible de faire évoluer les protocoles via des mises à jour. Ce n’est donc pas une impasse : c’est un nouveau défi à relever. Et la course est déjà lancée.

Source : Google Quantum AI

Pour aller plus loin sur le sujet :