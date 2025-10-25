Polymarket, Limitless, Myriad, Kalshi : l’avenir de l’adoption grand public dans le Web 3 ?

Certains narratives prennent place de manière temporaire, d’autres perdurent à travers les cycles. ICO, NFTs, GambleFi ou Layer 2. Plus ou moins importantes, elles ont apporté leur lot d’innovations et tendances on-chain. Il semblerait que ce soit au tour des marchés de prédiction de s’imposer. Polymarket ouvre la voie, mais d’autres projets comptent rejoindre la course. Faisons le point.

Polymarket : une ascension fulgurante qui lance une narrative

Quatre mois plus tôt, Polymarket était valorisé à 1 milliard de dollars. À ce jour, l’entreprise prépare une nouvelle levée qui porterait sa valorisation entre 12 et 15 milliards. Une ascension fulgurante, résultant du retour de l’intérêt des investisseurs pour les marchés prédictifs.

Spécifiquement mis en lumière dans le cadre des élections présidentielles aux États-Unis en fin d’année 2024, après un creux dès le mois d’avril, le nombre d’utilisateurs actifs explose à nouveau (plus de 75 000 wallets actifs).

En matière de volume, les données sont mécaniquement en hausse, cela résultant d’une croissance portant sur le nombre d’utilisateurs. S’approchant du 1,5 milliard de dollar à l’échelle mensuelle, Polymarket est en passe de battre des records.

Expansion et intégrations : le trading prédictif en pleine expansion

Cette dynamique, elle n’intervient pas sans raison et ne résulte pas seulement d’une croissance du protocole en lui-même. L’équipe a une vision bien plus large, rendant leur produit progressivement intégré dans d’autres solutions Web 3.

Soon on Rabby — prediction market in your wallet. @Polymarket pic.twitter.com/nmHoRLqxgE — Rabby Wallet (@Rabby_io) October 22, 2025

Récemment, Metamask a annoncé l’intégration future de Polymarket à son portefeuille. C’est au tour de Rabby de faire une annonce du même genre. Une initative spontanée ou une stratégie d’expansion agressive, menée par Polymarket ?

Après l’investissement à hauteur de 2 Milliards de dollars du NYSE, des partenariats avec NHL et WorldApp ainsi que l’ajout de réseaux supplémentaires (Bitcoin, HyperEVM, BNB Chain), le mois est intense, et l’année n’est pas encore terminée.

Concurrents de Polymarket : un marché plus complet en faveur de l’adoption ?

Le timing semble idéal. Jeudi dernier, Coingecko a ajouté à son site une page dédiée aux marchés prédictifs, permettant un meilleur suivi du marché actuel. Face à Polymarket, certains acteurs tentent de sortir de l’ombre : Kalshi, Limitless, Myriad.

La plateforme Limitless, permettant la prédiction du prix des cryptomonnaies et actions, a lancé le TGE du $LMTS sur Base. Perdant 42 %, cela pointe du doigt un marché qui n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Bien que l’adoption pourrait bénéficier de manière positive d’un plus grand nombre d’acteurs, le marché reste tourné vers Polymarket, dans l’attente d’un TGE. Avec une telle levée de fonds, un potentiel airdrop s’annonce, au plus grand bonheur des early-users.

