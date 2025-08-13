Adoption massive du Bitcoin par les entreprises : une accélération historique

L’adoption institutionnelle du Bitcoin connaît une dynamique sans précédent. Plus de 270 entreprises cotées détiennent désormais du BTC dans leurs bilans, un chiffre en hausse de 58,23 % sur un trimestre. Cette progression marque un tournant majeur dans l’intégration du Bitcoin au cœur de la stratégie financière des sociétés.

Une montée en puissance fulgurante

Au deuxième trimestre 2025, 46 nouvelles entreprises ont ajouté du Bitcoin à leurs bilans. Ce bond porte à 278 le nombre total d’entités cotées possédant l’actif, contre seulement 124 il y a quelques semaines. Les États-Unis dominent avec 94 sociétés, suivis par le Canada (40) et le Royaume-Uni (19).

Cette tendance ne se limite pas à une simple diversification d’actifs. Elle traduit une conviction accrue que le Bitcoin constitue une réserve de valeur stratégique, capable de résister aux turbulences économiques. Les volumes d’achat confirment cet appétit croissant.

Des records d’accumulation trimestriels

Les entreprises ont acquis un record de 159 107 BTC au deuxième trimestre, soit plus de 17,6 milliards de dollars au cours actuel. Ce volume représente une hausse de 23,13 % par rapport au trimestre précédent, portant les avoirs totaux à 847 000 BTC — environ 4 % de l’offre maximale.

Au troisième trimestre, la tendance s’est poursuivie avec une augmentation de 35 % des investissements par rapport au premier trimestre : de 99 857 BTC à 134 456 BTC. Ce rythme d’accumulation, inédit, reflète une vision de long terme et un positionnement stratégique face à l’inflation monétaire.

Les poids lourds du classement

Le Top 5 des plus gros détenteurs confirme la domination des acteurs crypto-natifs, mais pas seulement :

MicroStrategy : 597 325 BTC (près de 3 % de l’offre mondiale) MARA Holdings : 49 940 BTC XXI : 37 230 BTC Riot Platforms : 19 273 BTC Metaplanet : 13 350 BTC

De plus, 35 entreprises détiennent désormais au moins 1 000 BTC, contre 24 trois mois plus tôt. Ce seuil symbolique illustre une concentration croissante des réserves en mains institutionnelles.

WHALES ARE BUYING #BITCOIN LIKE NEVER SEEN BEFORE 👀



THEY KNOW WHAT’S COMING 🚀 pic.twitter.com/Qg19Ui7uA8 — Vivek Sen (@Vivek4real_) August 12, 2025

Des entrants inattendus

L’adoption dépasse largement le cadre des entreprises purement crypto. GameStop, acteur historique du retail gaming, a surpris en acquérant 4 710 BTC lors de sa première incursion. Trump Media a annoncé vouloir lever 2,5 milliards de dollars exclusivement pour acheter du Bitcoin.

Côté tech, Tesla conserve ses positions, tandis que SpaceX détient 9 297 BTC, soit environ 930 millions de dollars. Ces annonces élargissent le spectre des secteurs concernés et renforcent la légitimité de l’actif.

Une adoption à l’échelle mondiale

La vague Bitcoin touche aussi l’Asie et l’Europe. Au Japon, Metaplanet est devenue l’entreprise la plus échangée à la Bourse de Tokyo, dépassant même Toyota et Sony. En parallèle, le Brésil, le Canada, les Émirats arabes unis et plusieurs pays européens montrent des signes d’accélération.

Cette diversification géographique limite la dépendance aux seuls marchés américains et renforce la résilience globale de l’adoption.

Un impact financier massif

La valeur totale des bitcoins détenus par les entreprises publiques atteint 91 milliards de dollars, en hausse de +60,93 % en trois mois. Cette croissance est amplifiée par la progression du cours du BTC. Par ailleurs, la capitalisation boursière cumulée des sociétés possédant des cryptos s’élève désormais à 160 milliards de dollars.

L’intérêt ouvert reste élevé, au-dessus de 45 milliards de dollars, signe que la position institutionnelle ne faiblit pas. Cette dynamique renforce l’image du Bitcoin comme actif défensif dans les bilans.

30 years ago, having a website made you an “internet company.”



Today, it’s just standard.



In 10–20 years, holding Bitcoin on your balance sheet will be just as normal.@DylanLeClair_ on @natbrunell’s Coin Stories. pic.twitter.com/90PMZ6iNaA — Pomp Podcast (@PompPodcast) July 17, 2025

Vers un nouveau paradigme financier

L’évolution actuelle marque une rupture avec la perception historique du Bitcoin. Loin d’être seulement un actif spéculatif, il devient une ligne comptable incontournable pour diversifier et sécuriser la trésorerie d’entreprise. Cette intégration, soutenue par des volumes d’accumulation record, pourrait influencer durablement la structure des marchés financiers.

En s’imposant comme une réserve de valeur stratégique, le Bitcoin redéfinit les standards de gestion d’actifs en entreprise. Si la tendance se maintient, son rôle au sein de l’économie réelle pourrait devenir aussi central que celui de l’or pour les réserves souveraines.

Source : Gate

