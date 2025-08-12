Metaplanet vise 1 % de l’offre totale de Bitcoin d’ici 2027 : un pari à 210 000 BTC

L’appétit pour le Bitcoin ne faiblit pas chez Metaplanet, société d’investissement japonaise cotée à Tokyo. En effet, l’entreprise s’est fixé un objectif aussi ambitieux qu’historique : posséder 1 % de l’offre totale de BTC d’ici fin 2027, soit environ 210 000 bitcoins sur un maximum de 21 millions.

Si elle atteint ce but, Metaplanet entrerait dans le cercle très restreint des géants mondiaux du Bitcoin, aux côtés de leaders comme MicroStrategy, tout en devenant l’acteur asiatique le plus influent dans le domaine.

Une accumulation record déjà en cours

À ce jour, en août 2025, Metaplanet détient 17 595 BTC, ce qui représente déjà 8,4 % de son objectif final. Ce chiffre impressionne, surtout lorsqu’on sait que l’entreprise possédait moins de 4 000 BTC en début d’année. Ainsi, en l’espace de quelques mois, elle a multiplié ses réserves par plus de quatre.

Cette accélération résulte d’une stratégie méthodique et agressive, amorcée fin 2024, qui repose sur des achats réguliers et massifs. Pour les mois à venir, Metaplanet prévoit 30 000 BTC d’ici fin 2025, puis 100 000 BTC fin 2026, avant d’atteindre 210 000 BTC en 2027. Ce calendrier serré suppose non seulement un approvisionnement constant en capitaux, mais aussi une gestion rigoureuse des risques.

Metaplanet has acquired 518 BTC for ~$61.4 million at ~$118,519 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 468.1% YTD 2025. As of 8/12/2025, we hold 18,113 $BTC acquired for ~$1.85 billion at ~$101,911 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/Gm2bYBgYF0 — Simon Gerovich (@gerovich) August 12, 2025

Des financements XXL pour une “ruée vers l’or” version Bitcoin

Sous la houlette de son PDG, Simon Gerovich, Metaplanet revendique ouvertement une “Bitcoin gold rush”. Selon lui, la première étape consiste à atteindre une “vitesse d’évasion” : un volume de BTC tel qu’aucun concurrent ne puisse rattraper son avance.

Pour financer cette accumulation colossale, l’entreprise a lancé le “555 Million Plan”, qui prévoit l’émission de 555 millions d’actions via des “moving strike warrants” afin de lever environ 5,4 milliards de dollars, exclusivement dédiés à l’achat de Bitcoin.

Par ailleurs, une seconde opération de financement d’environ 3,7 milliards de dollars est en préparation. Elle se fera via l’émission d’actions préférentielles perpétuelles offrant jusqu’à 6 % de dividende annuel aux investisseurs. Grâce à ces montages financiers sophistiqués, Metaplanet espère attirer un large éventail d’investisseurs institutionnels et sécuriser les ressources nécessaires pour exécuter son plan sans rupture.

Bitcoin comme levier stratégique

Cependant, la vision de Metaplanet ne se limite pas à l’accumulation passive. En effet, une fois qu’un seuil critique sera atteint, l’entreprise compte utiliser ses BTC comme collatéral afin de financer des acquisitions stratégiques. Parmi les cibles potentielles figurent des banques digitales, des infrastructures blockchain ou encore des entreprises générant des flux de trésorerie réguliers.

Ainsi, Metaplanet souhaite bâtir un écosystème financier hybride : à la fois réserve massive de Bitcoin et investisseur actif dans des secteurs liés à la finance numérique et à la décentralisation. Cette diversification vise à limiter la dépendance aux seules fluctuations du marché crypto.

Une position de force en Asie et au-delà

Si le plan se déroule comme prévu, Metaplanet pourrait devenir le plus grand détenteur corporate de BTC en Asie, tout en rivalisant avec les plus grandes sociétés mondiales. Dans un contexte où la détention massive de Bitcoin devient un signal de puissance et de crédibilité, cette position offrirait à l’entreprise un poids considérable dans les discussions sur l’adoption institutionnelle.

D’ailleurs, les marchés semblent déjà valider cette stratégie : depuis janvier 2025, le titre Metaplanet a grimpé de plus de 200 %, reflet de la confiance croissante des investisseurs. De plus, plusieurs analystes estiment que si le Bitcoin franchit durablement la barre des 120 000 dollars, la capitalisation boursière de Metaplanet pourrait s’envoler encore plus rapidement.

Entre potentiel et risques

Certes, investir plusieurs milliards dans un actif aussi volatil que le Bitcoin reste un pari audacieux. Les variations de prix peuvent impacter fortement la valorisation à court terme. Toutefois, la direction mise sur la résilience à long terme du marché et sur l’effet de rareté croissant, accentué par les prochains halvings, pour créer de la valeur durablement.

En définitive, si le cycle haussier se confirme et si Metaplanet parvient à exécuter son plan sans accroc, elle pourrait non seulement atteindre ses 210 000 BTC, mais aussi redéfinir le rôle des sociétés d’investissement dans la démocratisation et la financiarisation du Bitcoin.

