Bitcoin et Ethereum s’envolent : BTC frôle 122 000$, ETH repasse au-dessus de 4300$ grâce à la réforme 401(k)

La semaine dernière, Donald Trump signait un nouvel ordre exécutif autorisant l’inclusion de cryptos dans les plans de retraite américains 401(k). Le résultat est immédiat. Bitcoin s’approche désormais des 122 000$ et ETH dépasse les 4300$, dopés par des flux massifs vers les ETF.

Les chiffres du jour

Au moment d’écrire ces lignes, le bitcoin oscille autour des 118 440$ après un pic journalier ce lundi 12 août à 122 242$. Ethereum, de son côté, affiche 4 272$ après un pic à 4 324$ ce lundi.

Les volumes aussi sont impressionnants. Les ETFs bitcoin et Ethereum cumulaient plusieurs centaines de millions de dollars d’afflux nets en fin de semaine dernière.

Ces montées surviennent dans un contexte de feu vert pour la crypto. Aux Etats-Unis, le président Trump a donné le feu vert pour intégrer le bitcoin et l’Ethereum dans les plans de retraite 401(k) via une directive adressée au ministère du Travail et à la SEC. Le but : revoir les règles de gouvernance et les processus de fiducie. Ce changement pourrait débloquer 8 à 9 000 milliards de dollars en investissements potentiels.

Avec BTC propulsé au-dessus de 121 000$ depuis dimanche soir, le signal est clair : les investisseurs intègrent déjà les implications du nouveau cadre 401(k).

En quoi la réforme des retraites crypto change la donne

La réforme a pour but de simplifier l’accès à la crypto pour les utilisateurs des plans de retraite 401(k). Tout d’abord, avec un accès facilité : grâce aux produits (ETF), intégrer la crypto dans un plan de retraite devient techniquement et administrativement simple.

Ensuite, grâce à une liquidité institutionnelle. Des gestionnaires comme BlackRock et Fidelity pourront assez rapidement proposer des fonds dédiés.

Enfin, l’impact est colossal car l’échelle l’est tout autant : les 401(k) représentent une réserve de plusieurs milliers de milliards, ce qui pourrait stabiliser les prix sur le long terme.

Quelles perspectives à court terme ?

Plusieurs scénarios sont possibles. Un premier, haussier, invoquerai un BTC vers une nouvelle course historique tandis qu’ETH pourrait viser une résistance clé à 4 800 voire 5 000$. Les analystes sont pour le moment optimistes sur un nouveau record historique de BTC. ETH, lui, est vu comme le grand gagnant potentiel à moyen terme grâce aux flux institutionnels.

Un autre scénario, plus neutre, observerait une consolidation sans gros catalyseur. Enfin, le scénario baissier serait un repli si les régulations tardent à se concrétiser, ou si les banques et emloyeurs freinent.

Il convient de garder à l’œil les modalités exactes (frais, conformité ERISA, choix des gestionnaires), ainsi que le comportement des investisseurs institutionnels sur les ETFs. De la même manière, la réaction des marchés face aux prochaines données économiques (inflation, tauf Fed) peut impacter fortement le cours.

BTC et ETH bénéficient d’un réel vent haussier ces jours-ci, et l’effet de levier institutionnel annoncé pourrait bien durer. La décision des retraites crypto marque une étape majeure dans l’intégration de la crypto au sein des investissements mainstream. Reste à savoir si l’adoption sera rapide chez les fournisseurs de 401(k)… et si les marchés suivront la révolution.

Source : CoinMarketCap

