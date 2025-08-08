Trump ouvre les retraites 401(k) aux cryptos : une révolution pour les investisseurs américains ?

Donald Trump vient de signer un décret historique. Les Américains pourront bientôt investir dans les cryptomonnaies via leurs plans de retraite 401(k). Les actifs digitaux comme Bitcoin, Ethereum pourront s’inviter dans l’épargne de millions de citoyens. Une décision inédite, à la portée gigantesque, qui peut ouvrir à des gains supplémentaires… comme à des risques assumés.

90 millions d’Américains concernés par le décret

Le 7 août, Trump signait un Executive Order dans lequel il autorisait les investisseurs américains disposant d’un plan 401(k) d’accéder à des actifs dits alternatifs. Le but, forcément : améliorer les rendements et diversifier les portefeuilles. Les plans 401(k) pèsent plus de 12 000 milliards de dollars aux États-Unis et concernent 90 millions d’Américains.

Le décret demande au Département du Travail de rééxaminer les obligations fiduciaires liées à ces comptes. Il demande également à la SEC de réviser les réglementations pour permettre aux détenteurs de ces plans d’épargne d’accéder aux actifs alternatifs plus facilement.

Jusqu’ici, nombre d’entre eux évitaient cette option par crainte de poursuite. Trump souhaite, par ce décret, inciter les investisseurs américains, en positionnant les cryptos comme une classe d’actifs à part entière.

TRUMP: "Bitcoin has become amazing. It's a great thing for our country." 🇺🇸 pic.twitter.com/YlFQ2Llizr — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 28, 2025

Les marchés cryptos repartent à la hausse

Le marché n’a pas tardé à réagir. Bitcoin a brièvement franchi les 117 000$, tandis qu’Ethereum a augmenté de 5 % en moins de 24h. Les ETF spot Bitcoin, qui avaient connu un ralentissement ces dernières semaines, ont enregistré une reprise des flux entrants.

Les géants comme Coinbase, Fidelity ou encore BlackRock ont également vu leur action progresser. Ceux-ci se positionnent déjà pour proposer des offres dédiées.

Certains analystes y voient une opportunité pour l’adoption institutionnelle. D’autres, plus prudents, rappellent que l’intégration effective dépendra réellement des gestionnaires et des arbitrages réglementaires à venir.

Une adoption à fort potentiel

Sur le papier, intégrer les cryptomonnaies dans des plans d’épargne retraite pourrait permettre aux particuliers de diversifier leurs placements à long terme. Le potentiel de rendement serait supérieur à celui des classes d’actifs traditionnelles.

Cela comporte de réels avantages, notamment un accès facilité aux actifs alternatifs et une croissance à longs terme.

Mais une telle décision ne peut être prise sans risques dans un marché aussi volatile. Un portefeuille trop exposé pourrait subir de fortes pertes, notamment en cas de bear market prolongé. De plus, les frais de gestion sur des produits crypto peuvent s’avérer bien plus élevés que ceux appliqués sur des ETFs classiques.

Le marché crypto applaudit, mais les économistes appellent à la prudence comme lors de tout investissement de ce type. Il faut également attendre les précisions du ministère du Travail (DOL) sur certains points techniques, notamment sur les devoirs fiduciaires des gestionnaires.

Les États-Unis : un terrain d’innovation et d’influence à travers le globe

L’ordre exécutif envoie un signal fort : celui d’intégrer la crypto comme un instrument financier que l’on peut envisager pour bâtir son avenir. Reste à savoir si les gestionnaires suivront et si les utilisateurs oseront franchir le pas.

Cette décision pourrait-elle inspirer d’autres pays ? En Europe, les produits d’épargne retraite comme les PER en France ne permettent pas encore d’investir en cryptomonnaies. En France, MiCA pourrait ouvrir la voie à plus de produits structurés, et potentiellement ouvrir le débat chez les assureurs et produits d’actifs.

Certains assureurs ou plateformes comme Bitpanda ou Nexo planchent déjà sur des solutions d’investissement long terme en crypto qui pourraient s’inspirer du modèle américain.

Source : WhiteHouse.gov

