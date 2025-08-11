Bitcoin : Strategy célèbre les 5 ans de son projet avec 18 millions de dollars en BTC

Il y a 5 ans, Michael Saylor et sa société, connue à l’époque sous le nom de MicroStrategy, lançaient une initiative qui marquera l’histoire des cryptomonnaies. Établir le Bitcoin dans la conscience collective en tant qu’actif de trésorerie stratégique. C’était en août 2020, avec un premier achat spectaculaire de 21 454 BTC pour 250 millions de dollars. Aujourd’hui, Strategy célèbre sa position de leader à la sauce Saylor avec du Bitcoin en supplément.

Un petit achat dans un portefeuille colossal

L’information est révélée par un rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et publié ce lundi. Cette nouvelle opération a permis à Strategy d’obtenir 155 BTC au prix unitaire de 116 401 $. Une politique d’achats envers et contre tout semble-t-il. En effet, le Bitcoin s’inscrit actuellement dans une tendance haussière avec une nouvelle vague d’achat en formation.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle acquisition permet à Strategy de porter désormais ses avoirs à 628 946 BTC. En tout, l’entreprise de Saylor aura dépensé approximativement 46,1 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin à un prix moyen de 73 288 $ par unité.

En cinq ans, le portefeuille s’est construit au fil de 74 acquisitions successives via différentes levées de fonds. Aujourd’hui, Strategy est le plus grand détenteur public de Bitcoin au monde.

Un symbole plus qu’une opération de marché

Si cette nouvelle entrée peut sembler modeste face aux précédentes, elle n’en demeure pas moins symbolique. Michael Saylor, fidèle à son credo “acheter encore et toujours”, n’a pas manqué de marquer le coup sur X.

“Si vous ne cessez pas d’acheter du Bitcoin, vous ne cessez pas de gagner de l’argent.”

Ce dernier avait déjà réaffirmé fin 2024 son intention de continuer à accumuler du BTC “quel que soit le prix”. D’ailleurs, il est même allé jusqu’à prédire en juin dernier que le Bitcoin pourrait atteindre 21 millions de dollars dans les 21 prochaines années.

Certes, la référence au nombre total Bitcoin est évidente. Mais cette déclaration témoigne surtout de la fenêtre de temps dans laquelle Saylor place ce projet d’accumulation. Le long terme, le très long terme.

Des réactions partagées

Même si elle paraît surtout symbolique, la taille relativement modeste de cet achat n’a pas échappé aux observateurs. “Seulement 155 BTC ? Il va falloir lever plus de d’argent”, a ironisé Nic Puckrin, fondateur de Coin Bureau, en réponse au post de Saylor.

Only 155 BTC? Looks like you need to raise more fiat. pic.twitter.com/xqGtJtjEDL — Nic (@nicrypto) August 11, 2025

Même si elle nous a habitué à de plus gros coup, ce n’est toutefois pas un record à la baisse pour Strategy. En mars dernier, l’entreprise avait acquis 130 BTC pour 10,7 millions de dollars ; la plus petite opération en volume. D’ailleurs, en novembre 2023, elle avait acheté le même volume de 155 BTC mais pour seulement 5 millions de dollars.

Cinq années de gains astronomiques

En août 2020, lors du premier achat, le Bitcoin s’échangeait autour de 11 400 $. Cinq ans plus tard, il évolue près des 120 000 $, soit une envolée d’environ 960 %. Une performance qui valide la vision long terme de Saylor et justifie, pour ses partisans, la constance de cette stratégie d’accumulation.

Plus qu’un simple anniversaire, cette opération rappelle que pour Strategy, le Bitcoin n’est pas un pari à court terme mais un pilier central de sa pérennité. Et si la taille du dernier achat est modeste, le message reste clair. La chasse au BTC continue, avec la même régularité qu’au premier jour.

Source : Michael Saylor sur X

