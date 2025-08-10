Bitcoin pourrait entamer un nouveau rallye haussier avec un prix approchant 123 000 $

Bitcoin continue de montrer une dynamique haussière remarquable qui pourrait le propulser vers un nouveau sommet historique autour de 123 000 dollars, voire au-delà, dans les prochains jours. Ce regain d’intérêt s’appuie sur des facteurs techniques solides, une adoption institutionnelle croissante et un environnement macroéconomique favorable pour les actifs numériques. Alors que Bitcoin consolide ses gains récents autour de 119 000 dollars, les analystes anticipent un mouvement soutenu qui pourrait déclencher une nouvelle phase de rallye haussier d’envergure.

Une dynamique technique porteuse propice à la poursuite du rallye

Techniquement, Bitcoin bénéficie d’un momentum robuste, lequel est soutenu par des indicateurs clés tels que le franchissement des moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, couplé à une forte activité des investisseurs. Selon les dernières analyses de Changelly, Bitcoin se négocie actuellement aux alentours de 117 000 dollars, avec une potentielle montée à 122 885 dollars à court terme, puis à 123 640 dollars dans les prochains jours, et plus encore d’ici en décembre 205.

Le graphique présente un comportement de consolidation avec un support solide autour de 115 000 dollars, ce qui conforte la base acheteuse, et ouvre la voie à un dépassement des résistances précédentes. L’indice de peur et de cupidité reste dans une zone de « cupidité » à 73 points, ce qui, bien que signalant une possible correction future, traduit une confiance forte des acteurs du marché. Par ailleurs, certains analystes identifient un schéma d’accumulation Wyckoff, ce qui renforce la thèse d’un rallye prolongé.

Une adoption institutionnelle et des facteurs macroéconomiques favorables

Sur le plan fondamental, un soutien important provient de l’adoption grandissante par les investisseurs institutionnels et entreprises. Le contexte réglementaire plus clair et accommodant, en l’occurrence, aux États-Unis, sous l’impulsion de mesures sécurisant l’intégration des cryptomonnaies dans les portefeuilles traditionnels, favorise un afflux continu de capitaux. Des produits financiers comme les ETF Bitcoin lancés par des géants comme BlackRock continuent de légitimer et fluidifier l’accès au marché crypto.

De surcroît, l’environnement macroéconomique, marqué par une politique monétaire prudente et une incertitude prononcée sur les monnaies fiat traditionnelles, renforce l’attractivité du Bitcoin comme valeur refuge par similitude à l’or numérique. L’affaiblissement relatif du dollar pousse les investisseurs à diversifier leur allocation en faveur d’actifs alternatifs. Bitcoin, avec une capitalisation de plus de 1,6 trillion de dollars et un volume d’échanges quotidien très élevé, bénéficie pleinement de ce contexte.

La montée en puissance de Bitcoin vers 123 000 dollars reflète ainsi une conjonction de tendances techniques et fondamentales qui pourraient durablement soutenir sa valorisation dans les mois à venir.

Les experts prédisent une montée considérable

Les prévisions des experts restent globalement optimistes. Par exemple, DigitalCoinPrice anticipe que Bitcoin pourrait même atteindre environ 224 000 dollars d’ici à la fin de 2025, tandis que Longforecast prévoit une évolution progressive avec un pic mensuel attendu à 130 000 dollars en août 2025, ainsi qu’une montée continue sur le reste de l’année jusqu’à plus de 136 000 dollars en décembre. Cette trajectoire traduira une maturation du marché et une adoption toujours plus large.

Néanmoins, une telle progression devra composer avec certains défis. La volatilité, intrinsèque aux cryptomonnaies, reste une donnée clé, de même que les possibles ajustements réglementaires qui pourraient freiner ou ralentir la dynamique. En outre, la forte concurrence dans le secteur, notamment de nouvelles chaînes et de projets innovants, a de quoi influencer la perception et la demande pour Bitcoin.

Il est également recommandé de suivre les évolutions relatives à la difficulté minière et à la consommation énergétique, qui peuvent impacter les coûts de production et la rentabilité des mineurs, facteurs indirects, mais déterminants du prix final.

Source : Changelly

