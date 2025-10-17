XRP ennuste: Voiko 5x vivun ETF hakemus nostaa XRP:n 100 $?

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 17, 2025

Tämä XRP ennuste arvioi altcoinin ETF-hakemusten vaikutusta hinnan kehitykseen. Merkittävä omaisuudenhoitaja on juuri jättänyt hakemuksen uudesta XRP:hen sidotusta vivutetusta ETF:stä, mikä lisää jo ennestään nousujohteista XRP-hintaennustetta Wall Streetin syventäessä krypto-omaisuuttaan.

Liikkeen takana on Volatility Shares, joka hallinnoi jo ennestään XRP ETF -rahastoa, joka tarjoaa kaksinkertaisen tuoton.

Nyt he ovat jättäneet hakemuksen viisinkertaisen vivutetun ETF:n lanseerauksesta, jonka tarkoituksena on vahvistaa voittoja sijoittajille, joilla on vahvat mahdollisuudet osallistua.

Sonic BOOOM! — 27 leveraged 3x and 5x single stock ETFs filed by Volatility Shares!



3x AMD ETF

3x AMZN ETF

3x COIN ETF

3x CRCL ETF

3x GOOGL ETF

3x MSTR ETF

3x NVDA ETF

3x PLTR ETF

3x TSLA ETF

3x Bitcoin ETF

3x Ether ETF

3x Solana ETF

3x XRP ETF

3x VIX ETF



5x AMD ETF

5x AMZN… pic.twitter.com/JjxTlUdqUw — ETF Hearsay by Henry Jim (@ETFhearsay) October 14, 2025

Vivutetut ETF:t käyttävät työkaluja, kuten futuureja ja optioita, lisätäkseen altistumistaan, jolloin sijoittajat voivat mahdollisesti moninkertaistaa tuotot lainaamalla pääomaa marginaalitilien kautta.

Solana-tuotteensa lisäksi Volatility Shares hallinnoi nyt 781 miljoonan dollarin hallinnoitavia varoja, mikä osoittaa, että kryptopohjaisten sijoitusvälineiden institutionaalinen kysyntä kasvaa nopeasti.

Kun yhä useammat finanssijättiläiset tuovat markkinoille tällaisia ​​tuotteita, korkeampien XRP-arvojen perustelut vahvistuvat edelleen.

XRP ennuste: Käynnissä oleva kasvu antaa viitteitä noususta $10:iin

XRP on laskenut 13% viimeisen viikon aikana, mutta kaupankäyntiaktiivisuus on edelleen korkealla tasolla. Viimeisen 24 tunnin aikana kaupankäyntivolyymi on ollut 6 miljardia dollaria, mikä edustaa 4% sen liikkeessä olevasta tarjonnasta.

Laskusta huolimatta XRP pysyy edelleen keskeisellä vaihteluvälillä 2–3,65 dollaria ja odottaa edelleen läpimurtoa, kun Ethereum ja BNB Coin saavuttavat uudet kaikkien aikojen huippunsa.

Tämä konsolidaatiovaihe voi olla merkki kasvusta, ei heikkoudesta. XRP ennuste huomauttaa, että nousuun tarvitaan vain oikea katalysaattori.

Nouseva RSI-ylitys 14 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella voisi olla varhainen merkki uudesta noususta. Lyhyellä aikavälillä nousu 10 dollariin näyttää realistiselta institutionaalisen käyttöönoton kiihtyessä.

Pidemmällä aikavälillä 100 dollarin XRP-hintaennuste on edelleen voimassa, kun Ripple laajentaa ekosysteemiään ja hyödyllisyyttään. Samaan aikaan altcoin-kausi on herättänyt suurta kiinnostusta varhaisen vaiheen ennakkomyyntiprojektien, kuten Bitcoin Hyperiin ostamiseen.

Se on Solanan verkkoon rakennettu Bitcoin Layer -ratkaisu, joka on jo kerännyt 23 miljoonaa dollaria sijoittajilta, jotka haluavat tarttua seuraavaan läpimurtopotentiaalin aaltoon.

Bitcoin Hyper ($HYPER) voi potkaista käyntiin uuden BTCFi-aikakauden

BTC-omistajat ovat odottaneet pitkään projektia, joka ratkaisee ongelmat, jotka ovat estäneet Bitcoinin DeFi-ekosysteemin laajenemisen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) esittelee ensimmäisen 2-tason skaalausprotokollan parhaille kryptovaluutoille hyödyntäen Solana-verkon tarjoamaa tehokkuutta ja alhaisia ​​transaktiokustannuksia sekä älysopimustukea.

Hyper Bridgen kautta BTC-haltijat voivat turvallisesti lähettää tokeneitaan nimettyyn Bitcoin-lompakkoon ja saada vastaavan summan Hyper L2:sta steikkaamiseen, lainatakseen ja ansaitakseen tuottoa omaisuuksilleen tämän sivuketjun päälle rakennettujen dApp-sovellusten kautta.

Suurien lompakoiden ja pörssien omaksuessa tätä ratkaisua yhä enemmän, sen natiivin omaisuuden, $HYPERin, kysynnän pitäisi kasvaa räjähdysmäisesti, mikä tekee Bitcoin Hyperistä yhden vuoden houkuttelevimmista ennakkomyynniistä.

Ostaaksesi $HYPERiä ennen sen seuraavaa hinnankorotusta, siirry viralliselle Bitcoin Hyper -verkkosivustolle ja yhdistä lompakkosi (esim. Best Wallet). Voit joko vaihtaa USDT:tä tai ETH:tä siihen tai käyttää pankkikorttia sijoittamiseen.

Osta HYPER täältä.