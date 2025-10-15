XRP ETF – Koska Ripplen krypto ETF:t lanseerataan?

XRP ETF -rahastot ovat sijoituskohde, jota odotetaan sekä kryptomarkkinoilla että laajemminkin kieli pitkänä. Nyt kun se maailman ensimmäinen virtuaalivaluutta, Bitcoin, on jo saanut omat ETF:nsä, ja sen vanavedessä myös Ethereum, on vain ajan kysymys koska muut suuret kryptovaluutat saavat omat pörssinoteeratut rahastonsa.

Päivitämme tähän artikkeliin reaaliaikaista tietoa siitä, miten näiden ETF:ien hyväksyntä etenee Yhdysvalloissa, ja listaamme rahastot, kun ne on julkaistu. Pidä siis tätä sivua silmällä, jos haluat olla ensimmäisten joukossa XRP ETF:n saapuessa markkinoille.

XRP ETF lista – Hyväksyntää odottavat spot XRP ETF:t

Bitcoin ETF on pian ollut kaupankäynnin kohteena jo pari vuotta (ensimmäiset spot-rahastot hyväksyttiin tammikuussa 2024), ja niiden suosio on antanut potkua myös muiden krypto ETF:ien hyväksyntään. Tähän mennessä markkinoilta löytyy ETF:iä myös ETH:lle; katso täältä Ethereum ETF lista. Seuraavaksi markkinoilla odotetaan Ripplen kryptovaluuttaa seuraavien ETF:ien julkaisua. Tässä lista hyväksyntää odottavista XRP ETF rahastoista: Grayscale: Hakemus XRP Trustin muuntamiseksi ETF:ksi jätettiin 21. marraskuuta 2024 lomakkeella 19b-1. Sen määräaika on 18. lokakuuta 2025. WisdomTree: Hakemus spot XRP ETF:n käynnistämiseksi jätettiin 2. joulukuuta 2024 lomakkeella S-1. Tarkoitus on seurata suoraan kryptovaluutan hintaa. Sen määräaika on 24. lokakuuta 2025. CoinShares: Hakemus Ripplen spot ETF:n käynnistämiseksi jätettiin 24. tammikuuta 2025 lomakkeella S-1. Lopullinen määräaika on 25. lokakuuta 2025. 21Shares Core Trust: Hakemus Core XRP Trustin osakkeiden rekisteröimiseksi listattavaksi Cboe BZX -pörssissä jätettiin 21. marraskuuta 2024 lomakkeella 19b-1. Sen määräaika on 19. lokakuuta 2025. Canary Capital: Hakemus Ripple spot ETF:n käynnistämiseksi jätettiin 8. lokakuuta 2024 lomakkeella S-1. Lopullinen määräaika on 23. lokakuuta 2025. Bitwise: Hakemus spot ETF:n käynnistämiseksi jätettiin 2. joulukuuta 2024 lomakkeella S-1, ja se sisältäisi kryptovaluuttaa suoraan. Lopullinen määräaika on 20. lokakuuta 2025.

Mikä on XRP ETF?



XRP ETF on sijoitusrahasto, jonka tarkoituksena on tarjota altistuminen Ripplen kryptovaluutan hintavaihteluille ilman, että sijoittajan tarvitsee ostaa XRP:tä. Useita tällaisia spot krypto ETF -ehdotuksia on parhaillaan Yhdysvaltain finanssisektorin sääntelijän, SEC:n tarkasteltavana.

Ripplen kryptovaluuttaa seuraavien pörssonoteerattujen rahastojen odotetaan saavan hyväksynnän vuoden 2025 lopulla. Taistelu tantereella käy juuri nyt kuumimmillaan, kun monet asiantuntijat odottivat ensimmäisiä altcoin ETF-julkaisuja jo syyskuussa 2025.

Useat vaikutusvaltaiset instituutiot ovat ehdottaneet muutoksia krypto ETF:ien hyväksyntäprosessiin, jotta niiden markkinoille tuloa voitaisiin nopeuttaa. Ehdotettujen muutosten mukaan kryptovaluutta-ETF:t voitaisiin listata automaattisesti ilman yksittäistä hyväksymisprosessia, mikä mahdollistaisi useiden krypto ETF:ien samanaikaiset lanseeraukset.

Kun XRP:n ETF:t lanseerataan, ne seuraavat kyseisen kryptovaluutan reaaliaikaista hintaa, jolloin sijoittajat voivat saada altistuksen tähän kryptovaluuttaan ostamatta tai säilyttämättä sitä henkilökohtaisesti. Useat yritykset hakevat parhaillaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolta (SEC) hyväksyntää näiden rahastojen käynnistämiselle.

Koska XRP ETF:t hyväksytään?



Kohu krypto ETF:ien ympärillä kiihtyy koko ajan, vaikka SEC:n prosessit ovat myöhästyttäneet useiden altcoinien pörssinoteerattujen rahastojen markkinoille tuloa jo vuosien ajan. Tällä hetkellä SEC:n odotetaan tekevän päätöksiä useista XRP:tä koskevista ETF -hakemuksista 18. – 25. lokakuuta 2025 välisenä aikana.

Tämä aikaikkuna on kuitenkin siirtynyt jo useaan kertaan. Viimeksi asiantuntijat olivat varmoja, että nämä rahastot olisivat nähneet päivänvalon jo syyskuussa. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Yhdysvalloissa viimeaikoina nähdyt sääntelymuutokset saattavat kuitenkin jatkossa nopeuttaa spot kryptorahastojen hyväksymisprosessia ja mahdollistaa lanseeraukset ennen vuotta 2026.

Markkinatunnelman vaikutus

Institutionaalinen kiinnostus Ripplen kryptovaluuttaa kohtaan on hyvin vahvaa sekä Suomessa että maailmalla. Tämä parhaat altcoinit -listalta löytyvä krypto onkin nähnyt viime aikoina merkittäviä pääomavirtoja sekä instituutioiden että yksittäisten sijoittajien suunnalta.

Analyytikot ennustavat, että jos yksikin altcoin ETF hyväksytään, se voi johtaa miljardien sijoituksiin. Tämä seuraisi samaa kaavaa, kuin Bitcoinin ja Ethereumin ETF:ien kohdalla on nähty.

Nykyinen monimutkainen poliittinen ilmapiiri Yhdysvalloissa kuitenkin aiheuttaa viivästyksiä, vaikka kryptojen sääntelyä on vuonna 2025 muutettu sujuvampaan suuntaan. Optimismi tulevien hyväksyntöjen suhteen on silti edelleen korkealla.

Ripplen oikeustaisteluiden vaikutus

XRP kryptovaluutan taustalla vaikuttaa Ripple-niminen yritys, joka kehitti projektin alkuperäisen lohkoketjun. Tänä päivänä tämä lohkoketju tunnetaan yhtenä tehokkaimmista verkostoista digitaalisten varojen siirtämiseen globaalisti. Tästä johtuen Ripplellä on myös vaikutusta sen krypton ETF-hyväksynnän suhteen.

Ripple on pitkään ollut SEC:n hampaissa, mutta se sai osittaisen oikeudellisen vapautuksen suurimmista syytteistä aiemmin tänä vuonna. Institutionaalisten ETF-hakemuksia jättäneiden osapuolten argumentit saivat vahvistusta oikeudenkäynnissä, mikä vahvisti näkemystä siitä, että XRP:llä tulisi voida käydä kauppaa pörsseissä.

Jos hyväksyntä tulee, XRP spot ETF avaisi oven historiallisille hintavaikutuksille odotettujen sisäänvirtausten myötä. Kun on seurattu ja kartoitettu aiempia ETF-mallien syklejä, voidaan päätellä, että ETF:t voivat saavuttaa satojen miljoonien, jopa miljardien hallinnoitavien varojen määrän vain muutamassa kuukaudessa.

Ripplen tokenin halvempi yksikköhinta verrattuna BTC:hen/ETH:hen tulee todennäköisesti myös houkuttelemaan hajautettua pääomaa, kunhan säilytys- ja valvontaratkaisut saadaan sääntelyviranomaisten saralla sovittua.

XRP spot vs. futuurit



Siinä missä spot XRP ETF:iä vielä odotellaan, sen futuureilla on jo voinut käydä kauppaa. Ne kuitenkin eroavat spot-rahastoista siinä, että spot ETF seuraa spesifisti jonkin tietyn omaisuuserän, kuten kryptovaluutan, hintaa ja sen kehitystä.

XRP futuurit taas ovat sopimuksia, joiden avulla kauppiaat voivat spekuloida kryptovaluutan tulevalla hinnalla; tuleeko hinta laskemaan vai nousemaan tietyn ajan sisällä. Näillä sopimuksilla käydään kauppaa säännellyissä pörsseissä.

Futuuri ja spot-rahasto tarjoavat läpinäkyvän ja tehokkaan tavan hallita riskejä, mutta myös helpomman tavan perinteisille sijoittajille tutustua kryptovaluuttoihin sijoittamiseen.

XRP-futuurit käyvät jo kauppaa miljardeilla

Jos et malta odottaa, että XRP ETF hyväksytään, markkinoilta löytyy jo useita futuuri-ETF:iä tälle kryptovaluutalle. Futuureilla käydään jo kauppaa Yhdysvaltain markkinoilla suurilla summilla:

ProShares XRP ETF:t (70 miljardia dollaria) : ProShares on hallitseva tarjoaja futuuri-ETF-alalla ja siltä löytyy UXRP-tuote, jonka tavoitteena on kaksinkertainen kryptovaluutan päivittäinen tuotto.

: ProShares on hallitseva tarjoaja futuuri-ETF-alalla ja siltä löytyy UXRP-tuote, jonka tavoitteena on kaksinkertainen kryptovaluutan päivittäinen tuotto. Volatility Shares XRP ETF:t (5 miljardia dollaria) : Vivutetuista tuotteista ​​tunnettu Volatility Shares XRPI tarjoaa 1:1-altistuksen krypton hintavaihteluille.

: Vivutetuista tuotteista ​​tunnettu Volatility Shares XRPI tarjoaa 1:1-altistuksen krypton hintavaihteluille. Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (320 miljoonaa dollaria) : Teucriumin vivutettu pitkä tuote osoittaa, että XRP:hen kohdistuu muutakin kuin vain perusaltistusta.

: Teucriumin vivutettu pitkä tuote osoittaa, että XRP:hen kohdistuu muutakin kuin vain perusaltistusta. Purpose XRP ETF (20 miljardia dollaria): Kanadalainen Purpose Investments oli ensimmäinen yritys, joka lanseerasi Bitcoin spot ETF:n jo vuonna 2021. Sen ETF tarjoaa sijoittamista Ripplen tokeniin ilman hallinnointikuluja helmikuuhun 2026 asti.

Yhteenveto



Pörssinoteerattujen rahastojen ja kryptovaluuttojen yhdistelmät ovat valloittaneet markkinat viimeisen parin vuoden aikana. Bitcoin- ja Ethereum ETF:ien perässä seuraavaksi odotetaan, että XRP ETF julkaistaisiin. Ripplen kryptolla on jo voinut käydä kauppaa futuurien kautta, mutta spot ETF tarjoaa suoran altistuksen kryptovaluutan reaaliaikaiselle hinnalle.

ETF:n julkaisupäivämäärästä taistellaan nyt kynsin ja hampain, ja voi olla, että rahastot näkevät päivänvalon jo tässä kuussa tai viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä.

