Grayscale panostaa Solanan kasvuun – onko 260 $ vasta alku?

Kryptovaluuttaomaisuuden hallinnoija Grayscale kertoo, että Solanan tasainen on-chain-kasvu voisi nostaa sen natiivin SOL-tokenin yli 260 dollarin, jonka se saavutti vuoden 2021 nousumarkkinan huipulla.

Viimeisimmässä raportissaan “Crypto’s Financial Bazaar” Grayscale toteaa, että Solana johtaa lohkoketjukategoriaa käyttäjämäärässä, transaktiovolyymeissä ja transaktiomaksuissa.

“Nämä eivät ole ainoita tärkeitä tekijöitä, mutta näiden keskeisten lohkoketjun perusasioiden perusteella Solana erottuu muista kilpailijoistaan”, Grayscalen tutkimustiimi totesi.

Raportin mukaan Solanalla on keskimäärin 4 587 käyttäjää päivässä ja se käsittelee jopa 96 200 transaktiota päivittäin, tarjoten korkeimman transaktiotiheyden sekunnissa suurten lohkoketjujen, kuten Ethereumin, BNB Chainin ja Tronin, joukossa.

Grayscale: SOL voisi nousta yli 260 dollarin, vaikka vuosittaiset transaktiomaksut ovat 5 miljardia

Raydium, hajautettu pörssi ja keskeinen osa Solanan DeFi-infrastruktuuria, on kirjannut yli 1,2 miljardin dollarin volyymin, enemmän kuin mikään muu lohkoketju-ekosysteemi. Jupiter, Solanan johtava DEX-aggregaattori, on myös volyymiltaan suurin koko kryptoteollisuudessa.

Pump.fun, memecoin-lanseerausalusta ja sosiaalinen sovellus, houkuttelee noin 2 miljoonaa kuukausittaista aktiivikäyttäjää ja tuottaa noin 1,2 miljoonan dollarin päivittäisen liikevaihdon.

Helium, hajautettu fyysinen infrastruktuuriprojekti, joka keskittyy mobiilihotspotteihin, tarjoaa nyt palveluja edullisemmin kuin keskitetyt vaihtoehdot. Solanaan pohjautuvalla protokollalla on 1,5 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, 112 000 hotspotia ja yhteistyökumppaneita suurten teleyritysten, kuten AT&T:n ja Telefonican, kanssa.

Nämä esimerkit edustavat vain pientä osaa Solanan yli 500 ainutlaatuisesta sovelluksesta.

Yleiskäyttöisenä lohkoketjuna Solana sijoittuu NFT-kaupassa kolmanneksi, stablecoin-transaktiovolyymeissä viidenneksi ja tokenisoiduissa varoissa seitsemänneksi.

Solanan sovellukset tuottavat noin 425 miljoonaa dollaria kuukausittain transaktiomaksuina, eli yli 5 miljardia dollaria vuositasolla.

“Uskomme, että maksut ovat suorin mittari lohkoketjun ja sen sovellusten kokonaiskysynnästä, ja data osoittaa, että Solanalle on merkittävää kysyntää”, Grayscalen tutkimus totesi.

Solana on saavuttanut kilpailuedun tarjoamalla nopeita ja edullisia transaktioita. Verkko tuottaa uusia lohkoja 400 millisekunnin välein, ja transaktiot saavuttavat lopullisuuden noin 12–13 sekunnissa. Transaktiokustannukset ovat pysyneet alhaisina, käyttäjien maksaessa keskimäärin vain 0,02 dollaria vuodessa tähän mennessä.

Solana käyttää paikallisia maksumarkkinoita, joissa maksukilpailu rajoittuu tiettyihin korkeakysyntäisiin sovelluksiin, ja tämän vuoden mediaanipäivittäiset transaktiomaksut ovat olleet keskimäärin vain 0,001 dollaria.

Lisäksi tulossa oleva päivitys nimeltä Alpenglow odotetaan vähentävän transaktioiden lopullisuusaikaa 100–150 millisekuntiin.

1 000+ Solana-kehittäjää rakentamassa jotain, mitä Ethereum ei helposti voi kopioida

Vaikka kryptovaluuttojen käyttökokemus kohtaa haasteita, Solana tarjoaa alan parhaimpiin kuuluvaa käyttökokemusta uusille käyttäjille. Sen nopeat ja halvat transaktiot, monipuoliset sovellukset ja “monoliittinen” rakenne poistavat tarpeen siirtää varoja verkon komponenttien välillä. Myös lompakkoinfrastruktuuri, jota johtaa Phantom, vahvistaa tätä etua.

Solana käyttää erillistä arkkitehtuuria nimeltä Solana Virtual Machine (SVM). Markkinoilta löytyy myös Ethereum Virtual Machine (EVM), jota käyttävät Ethereum, BNB Chain, Polygon ja Avalanche.

SVM-pohjaisia sovelluksia ei voi helposti siirtää ei-SVM-lohkoketjuihin, mikä saattaa luoda pysyvää kysyntää.

Yli 1 000 kokoaikaista kehittäjää työskentelee Solanan ja SVM-pohjaisten sovellusten parissa.

Solanaan keskittyvien kehittäjien määrä on myös kasvanut nopeammin kuin missään muussa älysopimusalustassa viimeisen kahden vuoden aikana, Electric Capitalin lohkoketjukehtijöitä käsittelevän raportin mukaan.

Alan johtajat ennustavat, että SOL voi nousta yli 260 dollarin ja saavuttaa 520 dollarin vuoden loppuun mennessä

Näiden mittareiden ja verkkoa turvaavien validaattoreiden 7 %:n staking-palkkion perusteella Grayscalen analyytikot uskovat, että SOL on tällä hetkellä aliarvostettu 202,36 dollarin hinnalla.

Grayscalen tutkimuksen mukaan marraskuussa 2021 saavutettu 260 dollarin taso edustaa SOL:n oikeaa arvoa sen tasaisen kasvun ja johtavien mittareiden perusteella, joita se on saavuttanut FTX:n aiheuttaman romahduksen jälkeen joulukuussa 2022.

Grayscale Research believes that Solana’s diverse on-chain economy creates a strong foundation for $SOL ’s valuation and the necessary conditions for future growth.



“FTX:n konkurssin jälkeen SOL on merkittävästi ylittänyt FTSE/Grayscale Smart Contract Platforms Crypto Sector -indeksin suorituskyvyn”, Grayscale vahvisti.

Tämä vastaa alan johtajien samankaltaisia positiivisia ennusteita.

Syyskuussa 2024 VanEckin digitaalisten varojen tutkimusjohtaja Matthew Sigel totesi, että Solana on aliarvostettu, ja ennusti sen saavuttavan jopa 50 % Ethereumin tuolloin olevasta markkina-arvosta, mikä vastaisi 330 dollarin arvoa.

VanEck ennusti myös, että Solanan kurssi voisi nousta 520 dollariin ennen vuoden loppua.

NoOnesin toimitusjohtaja Ray Youssef kertoi CryptoNewsille, että Solana vahvistaa asemaansa Layer 1 -kilpailussa vahvojen fundamenttien, kasvavien institutionaalisten sijoitusten ja vakaiden tuottojen johdolla.

Hän huomautti Solanan kestävyydestä kolmannella neljänneksellä ja tulevista verkon päivityksistä, jotka voivat ohjata hintaa kohti 300 dollaria alkuvuoteen 2026 mennessä.