Miksi Bitcoin koki historiallisen romahduksen 10.10.2025?

Kesti kahdeksan vuotta, ennen kuin Bitcoin nousi ensimmäistä kertaa 20 000 dollariin. Mutta 10. lokakuuta maailman suurimman kryptovaluutan Bitcoinin kurssi laski yhdessä päivässä 20 000 dollaria.

Perjantain kryptoromahdus oli poikkeuksellinen. Ei ole epäilystäkään siitä, että kurssilasku sai ainakin osittain alkunsa Donald Trumpin asettamista uusista 100 %:n tulleista kiinalaisille tuotteille — “yli ja ohi” niiden maksujen, joita maa jo maksaa.

Jälleen kerran kauppasodan kiihtymisen uhka säikäytti markkinat, ja S&P 500 putosi 2,7 %. Kryptomarkkinoihin vaikutus oli kuitenkin huomattavasti rajumpi, koska ilmoitus osui yhteen perjantai-iltapäivän heikon likviditeetin kanssa.

Bitcoin ja Ethereum romahtivat hurjasti lyhyessä ajassa

Bitcoin romahti hetkellisesti jopa 104 500 dollariin — ja joillakin pörsseillä jopa 102 000 dollariin. ETH:n pudotus oli vieläkin hurjempi, sillä Ethereumin kurssi laski huipuistaan 21 %, 4 390 dollarista 3 460 dollariin.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Dollareissa mitattuna tätä pidetään nyt historian suurimpana kryptojen likvidaatiotapahtumana: 19,36 miljardia dollaria vain 24 tunnissa Coinglassin datan mukaan. Long-positiot kärsivät kaikkein eniten, kun ”Uptober”-narratiivia jahdanneita treidaajia rankaistiin rajusti.

Long-positiot muodostivat suurimman osan tappioista, yhteensä 16,83 miljardia dollaria, kun taas short-positioiden osuus oli 2,49 miljardia dollaria.

Bitcoin ja Ethereum johtivat likvidointeja vastaavasti 5,38 miljardilla dollarilla ja 4,43 miljardilla dollarilla, joita seurasivat Solana (2,01 miljardia dollaria) ja XRP (708 miljoonaa dollaria).

Hyperliquidissa nähtiin suurin yksittäinen likvidointi: ETH–USDT-positio, jonka arvo oli 203,36 miljoonaa dollaria. Kokonaislikvidoinnit pörsseissä nousivat yli 10,3 miljardiin dollariin.

Analyytikot huomauttivat, että tämä romahdus oli yksi vuoden rajuimmista velkavivun purkautumistapahtumista, mikä korostaa kryptomarkkinoiden yhä äärimmäistä volatiliteettia.

Maailmanlaajuinen kryptomarkkinoiden kokonaisarvo laski 9 % vuorokaudessa ja putosi 3,8 biljoonaan dollariin, kun suurten kryptojen hinnat syöksyivät.

Trumpin puheet järisyttivät taas markkinoita

Bitcoin putosi perjantaiaamun yli 122 000 dollarista noin 113 600 dollariin, pyyhkien pois kaikki elokuusta lähtien kertyneet tuotot, ja putosi hetkellisesti myöhemmin illalla jopa alle 102 000 dollarin.

Myyntiaalto kiihtyi sen jälkeen, kun Donald Trump uhkasi “massiivisella tullien korotuksella” kiinalaisille tuontituotteille vastauksena Pekingin uusiin vientirajoituksiin tuotteille, jotka sisältävät yli 0,1 % harvinaisia maametalleja.

Trump vahvisti myöhemmin suunnitelmansa 100 %:n tulleista, mutta vihjasi, että voisi perua ne, mikäli Kiina muuttaisi linjaansa ennen 1. marraskuuta. Myös keväällä Trump vavisutti markkinoita tullipuheillaan.

Analyytikoiden mukaan tullien peruminen voisi käynnistää lyhytaikaisen elpymisen kryptomarkkinoilla, vaikka likvidointitappiot pysyvätkin lukittuina.

Lisäksi yhden suuren Hyperliquid-“valaan” kerrotaan shortanneen yhdeksännumeroisen summan edestä BTC:tä ja ETH:ta ja ansainneen arviolta 190 miljoonaa dollaria. Lohkoketjuanalyytikko @mlmabc:n mukaan kyseinen treidaaja saattoi vaikuttaa perjantain romahdukseen.

Bitcoin ei ollut ainoa romahtaja – altcoinit kovissa vaikeuksissa

Arvet näkyvät yhä myös altcoineissa. Vaikka osa omaisuuseristä on aloittanut pienen palautumisen, monet pienemmät kryptovaluutat kärsivät yhä yli 20 %:n tappioista. Eikä yllättäen niin kutsutut “synteettiset dollarit” kuten USDe pystyneet pitämään sidostaan — joidenkin alustojen mukaan ne putosivat jopa 65 senttiin per dollari. Emme ole nähneet vastaavaa korjausta pitkään aikaan.

Moonrock Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja Simon Dedic kirjoitti X:ssä, että kurssilasku “tuntui hyvin erilaiselta” kuin aiemmat romahdukset — ja tyrmäsi ajatuksen, että Trumpin tullipäätös yksin olisi aiheuttanut tämän.

“Tuntuu todella siltä, että kulissien takana oli jotain vakavasti pielessä Binancella tai suurella markkinatakaajalla, mikä laukaisi ainutlaatuisen likvidaatioketjun, joka tyhjensi likviditeetin kaikkialta ja lähetti joitain omaisuuksia kirjaimellisesti nollaan.”

Dedic väitti, että tämän sekasorron syy “oli massiivinen tekninen ongelma, ei fundamenttinen” — viitaten siihen, että infrastruktuurissa oli ongelmia sen sijaan, että Bitcoinin arvoon olisi yhtäkkiä menetetty usko.

Eikä ole pulaa niistä Crypto Twitterissä, jotka ovat tällä hetkellä raivoissaan kryptopörssi Binancea kohtaan. Verkkoon on ilmestynyt kuvakaappauksia, jotka osoittavat altcoin-parien USDT-vaihtojen romahtaneen yli 90 %. Ne, jotka yrittivät ostaa dipistä tai paniikkimyydä, kohtasivat tuskastuttavia viiveitä tai eivät onnistuneet tekemään toimeksiantoja lainkaan.

Raporttien mukaan tällä kaikella on ollut myös inhimillinen hinta. Daily Mailin mukaan vaikuttaja ja yrittäjä Kostya Kudo ampui itsensä Lamborghiniinsa — ja oli aiemmin puhunut taloudellisesta stressistään videolla verkossa. Tämä toimii tärkeänä muistutuksena huolehtia mielenterveydestä markkinoiden myllerryksen aikana eikä koskaan kärsiä hiljaisuudessa.

Kuten saattoi odottaa, lohkoketjuanalyytikot väittävät nyt, että suuret “valaat” pahensivat romahdusta — mukaan lukien vanha lompakko, jonka väitetään tienanneen yli 200 miljoonaa dollaria yhdessä päivässä shorttaamalla BTC:tä ja ETH:ta.

Trumpin liittolaiset ajavat CZ:n armahdusta ja kutsuvat Binance-tapausta “poliittisesti motivoiduksi”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yhteydet kryptosektoriin ovat hyvin tunnetut, minkä vuoksi syytökset sisäpiirikaupasta ja markkinamanipulaatiosta leviävät nyt sosiaalisessa mediassa. Nämä väitteet ovat perättömiä, mutta on melko epäonninen sattuma, että romahdus osui samaan aikaan raporttien kanssa siitä, että presidentti harkitsee CZ:n armahdusta.

Changpeng Zhao, joka tunnetaan laajalti nimellä “CZ”, suoritti aiemmin tänä vuonna neljän kuukauden vankeustuomion tunnustettuaan vuonna 2023 syyllistyneensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten lakien rikkomiseen.

Tapaus, joka nostettiin syytteeseen Bidenin hallinnon laajentaessa kryptoteollisuuteen kohdistuvaa valvontaa, pakotti Zhaon eroamaan Binancen toimitusjohtajan tehtävästä ja maksamaan 50 miljoonan dollarin sakon.

Myös Binancea sakotettiin 4,3 miljardilla dollarilla osana sovittelua – kyseessä on yksi suurimmista yrityssakoista Yhdysvaltain historiassa.

Gasparinon raportin mukaan useat Trumpin liittolaiset uskovat, että Zhaota vastaan nostettu tapaus oli “heikko” eikä oikeuttanut rikossyytteisiin tai vankeusrangaistukseen.

Heidän mukaansa aiemman hallinnon toteuttamat toimenpiteet olivat poliittisesti motivoituja ja kohdistuivat epäoikeudenmukaisesti kryptoyrityksiin.

Armahdus olisi heidän mielestään merkki siitä, että Trump on valmis “nollaamaan” Washingtonin suhteet digitaalisen omaisuuden teollisuuteen ja tarkastelemaan uudelleen sitä, mitä jotkut sisäpiiriläiset kuvaavat Bidenin aikakauden viranomaisten “ylilyönneiksi”.

Trumpin kerrotaan olevan valmis hyväksymään armahduksen, mutta Valkoinen talo on jakautunut sen julkisuuskuvan suhteen.

Jotkut avustajat ovat ilmaisseet huolensa mahdollisesta vastareaktiosta, huomauttaen presidentin kasvavista liikesiteistä kryptosektoriin ja siitä, että armahdus voitaisiin nähdä suosimisen osoituksena.

Toiset taas väittävät, että Zhaon yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa ja aiemman rikoshistorian puute vahvistavat armahduksen perusteluja.

Zhaon tapauksesta tuli yksi kryptohistorian tunnetuimmista oikeusprosesseista. Marraskuussa 2023 hän myönsi liittovaltion tuomioistuimessa Seattlessa epäonnistuneensa tehokkaan rahanpesun estämisohjelman toteuttamisessa Binancella, mikä rikkoi pankkisalaisuuslakia (Bank Secrecy Act).

Syyteneuvottelu mahdollisti sen, että hän säilytti Binancen enemmistöomistuksen, vaikka joutui luopumaan johtotehtävistään.

Selvisivätkö Bitcoin ja muut kryptot säikähdyksellä?

Perjantain romahduksesta huolimatta jotkut uskovat edelleen, että tämä on vain väliaikainen notkahdus — välttämätön puhdistus, ennen kuin markkinat nousevat uudelleen vuoden 2025 lähestyessä loppuaan. Jotkut kehottavat asettamaan tilanteen mittasuhteisiin, sillä Bitcoin on nyt palautunut hinnoille, joita nähtiin viimeksi syyskuun lopulla. Toiset taas väittävät, ettei tämä draama päättänyt härkämarkkinaa — se sytytti sen uudelleen.

Reminder on a day like this: the best time to buy BTC has tended to be when it is being dragged down by broader markets.



Wrote about this a while back: https://t.co/OfRzXYiNGk pic.twitter.com/rPodthBnN9 — Juan Leon (@singularity7x) October 10, 2025

Bitwisen vanhempi sijoitusstrategi Juan Leon jakoi artikkelin, jonka hän kirjoitti viime vuonna. Siinä hän väitti, että historiallisesti paras aika ostaa BTC:tä on “kun kadut ovat täynnä verta.”

Hänen tutkimuksensa, joka tarkasteli kymmenen vuoden ajanjaksoa tammikuusta 2014 elokuuhun 2024, selvitti, miten suuret omaisuusluokat olivat suoriutuneet vuoden aikana sen jälkeen, kun S&P 500 oli kärsinyt äkillisen yli 2 %:n laskun. Vaikka tämä pörssi-indeksi oli yleensä palautunut 23 %, datan mukaan BTC oli useimmiten pompannut hurjat 189 %.

Kryptosijoittajat tuntevat olonsa kolhiintuneiksi, pelokkaiksi ja väsyneiksi. Uudet sijoittajat, joita BTC kiinnosti vielä muutama päivä sitten sen rikottua ennätyksiä, ovat jälleen varovaisia. Tämä oli romahdus vailla vertaa — ja voi kestää hetken ennen kuin markkinat saavat jälleen hengityksensä takaisin.