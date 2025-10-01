Bloombergin Balchunas: Krypto ETF:t hyväksytään aivan varmasti

Bloombergin ETF-analyytikko Eric Balchunas on julistanut, että krypto ETF -hyväksynnät ovat nyt “100 % varmoja”, ja toteaa, että Solana ETF:t “voivat tulla minä päivänä tahansa” neljännen muutosaaltohakemuksen jälkeen.

Tämä arvio perustuu siihen, että Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen SEC hyväksyi yleiset listaussäännöt 18. syyskuuta, mikä poistaa tarpeen yksittäisille 19b-4-hakemuksille ja nopeuttaa kryptorahastojen – Bitcoinin ja Ethereumin lisäksi – hyväksyntäpolkua.

Balchunasin mukaan yleiset listaussäännöt tekevät 19b-4-hakemuksista ja niiden sääntelykellosta “merkityksettömiä”, jättäen jäljelle vain S-1-rekisteröinnit odottamaan Corporate Financen virallista hyväksyntää.

Seitsemän suurta varainhoitajaa – Franklin Templeton, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck ja Canary Capital – jättivät päivitetyt S-1-asiakirjat spot Solana ETF -rahastoille 27. syyskuuta.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

SEC:n yleiset säännöt lyhentävät hyväksyntäajan 9 kuukaudesta 75 päivään

SEC pyysi maanantaina Litecoin-, XRP-, Solana-, Cardano- ja Dogecoin-ETF-ehdotusten 19b-4-hakemusten vetämistä takaisin.

Tämä liittyy viraston hyväksymiin yleisiin listaussääntöihin, joiden mukaan pörssit kuten Nasdaq, Cboe BZX ja NYSE Arca voivat listata kryptorahastoja ilman tapauskohtaisia sääntömuutoksia.

Liikkeeseenlaskijat etenevät nyt suoraan S-1-rekisteröintihakemuksiin, mikä on viimeinen vaihe ennen julkaisua.

Aiemmin kukin rahasto tarvitsi kaksi erillistä hyväksyntää, mikä vei yli yhdeksän kuukautta. Uuden järjestelmän myötä aikataulut voivat lyhentyä jopa 75 päivään.

SEC sovelsi uutta kehystä välittömästi, kun se hyväksyi Grayscalen Digital Large Cap Fundin 18. syyskuuta.

Tämä usean krypton rahasto tarjoaa altistusta Bitcoinille, Etherille, XRP:lle, Solanalle ja Cardanolle. Se hallinnoi yli 915 miljoonan dollarin varoja ja on ensimmäinen rahasto, joka listattiin uuden nopeutetun järjestelmän kautta.

Yli 92 kryptorahastoa odottaa nyt SEC:n tarkastelua, ja useiden määräaikojen osuminen lokakuulle ja marraskuulle vauhdittaa prosessia.

Franklin Templetonin Solana- ja XRP ETF -hakemusten odotetaan saavan päätöksen 14. marraskuuta, SEC:n käytettyä täyden 60 päivän jatkoaikansa.

Bloombergin analyytikot olivat aiemmin arvioineet Solana- ja XRP ETF:ien hyväksymistodennäköisyyden olevan yli 95 % ennen vuoden loppua. Solanan osalta luku on nyt 100 %.

Myös vedonlyöntimarkkinat ovat yhtä optimistisia: Polymarketin todennäköisyys Solana-ETF:n hyväksymiselle on tällä hetkellä yli 99 %.

Solana ja XRP vetävät sisään varoja, Bitcoinilta 719 miljoonan dollarin viikkopurkaus

Digitaaliset omaisuusrahastot kokivat 812 miljoonan dollarin ulosvirtauksen viime viikolla, kun odotukset kahdesta koronlaskusta tänä vuonna hiipuivat yllättävän vahvojen talouslukujen myötä.

Yhdysvallat vastasi miljardin dollarin ulosvirtauksesta. Sveitsi oli positiivisten virtojen kärjessä 126,8 miljoonalla dollarilla, Kanada toisena 58,6 miljoonalla ja Saksa kolmantena 35,5 miljoonalla.

Bitcoin koki suurimmat ulosvirtaukset: 719 miljoonaa dollaria. Ethereumista virtasi ulos 409 miljoonaa, ja sen vuoden alusta kertynyt noin 12 miljardin dollarin netto sisäänvirtaus käytännössä pysähtyi – syyskuun osuus vain 86,2 miljoonaa.

Solana erottui edukseen 291 miljoonan dollarin sisäänvirtauksella, mikä kertoo kasvavasta ETF-odotuksesta. XRP kirjasi niin ikään vahvan 93,1 miljoonan dollarin sisäänvirtauksen.

CoinShares liitti positiivisen kehityksen laajeneviin odotuksiin institutionaalisesta osallistumisesta vaihtoehtoisiin digitaalisiin omaisuuseriin Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolella.

29. syyskuuta spot Ethereum ETF:t katkaisivat viiden päivän ulosvirtaputken ja kirjauttivat 547 miljoonan dollarin netto sisäänvirtauksen.

Spot Bitcoin ETF:t kirjasivat 522 miljoonan dollarin netto sisäänvirtauksen, ainoana nettotappion tehneenä BlackRockin IBIT.

Bitcoin ETF -rahastot hallinnoivat nyt yli 1,47 miljoonaa BTC:tä, mikä vastaa noin 7 % kokonaisvarannosta. BlackRockin IBIT on suurin omistaja 746 810 BTC:llä, toisena Fidelityn FBTC lähes 199 500 BTC:llä.

REX-Osprey Solana Staking ETF lanseerattiin Yhdysvalloissa Cboe BZX -pörssissä 33 miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymilla ja 12 miljoonan dollarin ensimmäisen päivän sisäänvirtauksilla.

Bitwisen Euroopassa listattu Solana-staking ETP kirjasi 60 miljoonan dollarin sisäänvirtauksen viiden kaupankäyntipäivän aikana.

ETF-analyytikko Nate Geraci totesi, että staking-termin käyttö USA:n ETF-hakemuksissa voi viitata edistymiseen pitkään odotetuissa Ethereum-rahastoissa, jotka mahdollistavat stakingin.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

Vuoden alusta kertynyt kokonaisnettosisäänvirtaus on nyt 39,6 miljardia dollaria, lähestyen vuoden 2023 ennätystä 48,6 miljardia.

Solana johtaa vireillä olevien hakemusten määrässä kahdeksalla, XRP seuraa seitsemällä ehdotuksella.

Grayscale pyrkii muuttamaan viisi nykyistä rahastoaan ETF-rakenteiksi: Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ja Avalanche.

SEC tekee yhteistyötä Commodity Futures Trading Commissionin kanssa laajemmassa kryptosääntelyssä puheenjohtaja Paul Atkinsin “Project Crypto” -aloitteen puitteissa, joka käynnistettiin heinäkuussa.

BlackRockin Bitcoin ETF IBIT nousi kärkeen optiokaupassa

BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) on ohittanut Deribitin johtavana Bitcoin-optiopaikkana, mikä merkitsee Wall Streetin kasvavaa roolia kryptomarkkinoilla.

IBIT:iin sidottujen optioiden avoin korko oli Bloombergin mukaan lähes 38 miljardia dollaria perjantain erääntymisen jälkeen, kun taas Deribitillä se oli 32 miljardia dollaria.

Muutos tapahtui alle vuosi sen jälkeen, kun IBIT-optioita alettiin tarjota marraskuussa 2024. Deribit, joka perustettiin vuonna 2016 ja on pitkään hallinnut offshore-kryptojohdannaisten kenttää, on tähän asti pitänyt kärkisijaa.

Kehitys merkitsee rakenteellista muutosta siinä, miten kauppiaat lähestyvät Bitcoinia. Aiemmin offshore-pörssit ja vipuvaikutukseen keskittyneet alustat hallitsivat markkinaa, mutta nyt likviditeetti siirtyy yhä enemmän Yhdysvaltain säädeltyihin tuotteisiin.

According to Bloomberg, BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) has surpassed Coinbase’s Deribit platform to become the largest venue for Bitcoin options trading. Following last Friday’s contract expirations, open interest in options tied to the Nasdaq-listed IBIT reached nearly… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 30, 2025

Krypto ETF -likviditeettisykli kiihtyy institutionaalisen kysynnän syventyessä

IBIT:stä on tullut maailman suurin Bitcoin-pörssinoteerattu rahasto, jonka hallinnoitavat varat ylittävät tämän krypto ETF:n asiakirjojen mukaan 87 miljardia dollaria. Sen nopea kasvu on käynnistänyt itseään vahvistavan kierteen: lisääntyvä likviditeetti houkuttelee institutionaalisia sijoituksia, mikä puolestaan syventää markkinaosallistumista entisestään.

Deribit on edelleen suosittu kryptoskenen sisäpiiriläisten keskuudessa. Alusta ostettiin elokuussa Coinbasen toimesta noin 2,9 miljardilla dollarilla, mikä kertoo sen jatkuvasta arvosta. Silti sen johtoaseman menetys optiomarkkinoilla osoittaa, kuinka nopeasti perinteinen rahoitus on ottanut jalansijaa Bitcoin-kaupankäynnissä.

BlackRock lanseerasi IBIT:n tammikuussa 2024 antaakseen sijoittajille suoran pääsyn Bitcoiniin ilman säilytykseen tai lompakoihin liittyviä esteitä. ETF:n säilytyspalveluista vastaa Coinbase Prime, ja raportointirakenteet on suunniteltu perinteisille sijoittajille sopiviksi.

Krypto ETF IBIT:n 70 miljardin rajapyykki osoittaa ennennäkemätöntä sijoittajakysyntää

Rahaston kustannusrakenne on myös vaikuttanut sen menestykseen. Vuosikulurakenne on 0,25 %, mutta se laskettiin tilapäisesti 0,12 prosenttiin varhaisten sijoitusten houkuttelemiseksi. IBIT:stä tulikin historian nopeimmin kasvanut ETF, joka saavutti 70 miljardin dollarin varallisuuden vain 341 kaupankäyntipäivässä.

Markkina-analyytikot katsovat, että tämä kasvu on muokannut ekosysteemiä uudelleen. Offshore-alustat vetävät edelleen spekulatiivista kaupankäyntiä, mutta säädellyt tuotteet muodostavat nyt institutionaalisen kiinnostuksen ytimen. Tämä saattaa luoda kaksi rinnakkaista järjestelmää – toinen perinteisen rahoituksen ja toinen hajautetun kaupankäynnin pohjalta.

IBIT:n optiomarkkinan nousu on lisännyt vielä yhden vaikuttavan kerroksen sen merkitykseen. Varainhoitajille ja yritysten talousjohtajille mahdollisuus suojautua Bitcoin-altistukselta säädellyssä ympäristössä on erittäin houkutteleva.

Vertailun vuoksi: Deribit on rakentanut dominanssinsa korkean riskin viputuotteiden ja globaalien kauppiaiden ympärille, jotka hakevat vähemmän valvottua toimintaa. Sen vetovoima on edelleen vahva, mutta ote heikkenee, kun yhä suurempi pääoma siirtyy Yhdysvaltain listattuihin rakenteisiin.