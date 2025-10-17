Bitcoin laskee alle 109 000:n, laskukuvio luo varovaisuutta

Bitcoin laskee edelleen perjantaina ja putosi alle 109 000 dollarin uuden riskin välttämisen aallon vallatessa maailmanmarkkinat. Lasku tapahtui samaan aikaan, kun maailmanmarkkinat kääntyivät puolustuskannalle osakkeiden laskiessa, joukkolainojen noustessa ja kullan saavuttaessa uuden ennätyksen.

Edellisenä päivänä BTC kävi kauppaa 2,4% alempana noin 108 503 dollarissa, ja on laskenut yli 10% viimeisen viikon aikana.

Aasian osakkeet peilasivat Wall Streetin yön yli tapahtuneita tappioita, kun sijoittajat vetäytyivät riskialttiista sijoituksista sen jälkeen, kun luottokriisin merkkejä ilmeni uudelleen Yhdysvaltain alueellisten pankkien keskuudessa. Osakemarkkinoiden tunnelma kärsi myös Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten kauppajännitteiden kasvusta.

Peking syytti torstaina Washingtonia paniikin lietsomisesta harvinaisten maametallien vientirajoitusten suhteen ja hylkäsi Valkoisen talon kehotuksen purkaa rajoituksia, mikä horjutti jo ennestään haurasta markkinoiden luottamusta.

Altcoinit kärsivät kun markkinapaine kasvaa heikoissa tunnelmissa

Bitcoin, jonka arvo nousi hiljattain ennätyslukemiin 126 000 dollariin 6. lokakuuta, on kamppaillut löytääkseen jalansijaa viime viikon jyrkän myyntiaallon jälkeen.

Laskusuhdanteen laukaisi yli 19 miljardin dollarin likvidaatioaalto, jota pahensi Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppakriisin aiheuttama hermostuneisuus. Myyntiaalto levisi tärkeimpiin tokeneihin, mikä sai sijoittajat varautumaan lisälaskuihin.

📊 Bitcoin has declined to ~$111K, dropping 11.8% since its $125.8K all-time high 9 days ago. With Trump's temporary tariff threats acting as a catalyst, gold has thrived, while equities chop. It can be argued $BTC's drop is still in "overreaction" range. https://t.co/7WOMPa4RaT pic.twitter.com/DJQZatkqsY — Santiment (@santimentfeed) October 15, 2025

Etherin arvo laski 2,2% 3 931 dollariin, kun taas XRP:n arvo laski 2,7% 2,36 dollariin. Markkinoiden tarkkailijat sanoivat, että altcoinien momentum pysyi heikkona, kun kauppiaat vähensivät positioitaan mahdollisten sääntelyyn ja makrotalouteen liittyvien vastatuulien edessä.

Bitgetin pääanalyytikko Ryan Lee sanoi, että XRP:hen kohdistuu lyhyen aikavälin painetta varojen siirtojen ja pörssien sisäänvirtausten vuoksi. ”Keskeinen tuki muodostuu 2,10 ja 2,30 dollarin välille”, hän sanoi.

”Läpimurto kohti 3,00–3,25 dollaria on edelleen mahdollinen, jos ETF-hyväksynnät toteutuvat lokakuun loppuun mennessä, mikä todennäköisesti käynnistäisi uusia institutionaalisia pääoman sisäänvirtauksia.”

Hän lisäsi, että Ripplen äskettäinen miljardin dollarin GTreasury-yrityskauppa vahvistaa XRP:n asemaa yritysrahoituksessa ja laajentaa sen hyödyllisyyttä spekulatiivisen kaupankäynnin ulkopuolisiin selvityksiin. Bitcoin laskee, mutta muut kryptot voivat silti suhteellisen hyvin.

Pääoma siirtyy kohti hyötytokeneita Solanan johtaessa markkinoiden elpymistä

Leen mukaan Solana osoittaa vahvempaa momentumia ja tavoittelee 210–250 dollarin hintahaarukkaa. DeFi-toiminnan kasvu ja optimismi mahdollisten ETF-hyväksyntöjen suhteen tukevat edelleen sen kehitystä.

“Molemmat omaisuuserät hyötyvät laajemmasta pääoman kiertokulusta sähköyhtiöihin perustuviin tokeneihin”, hän sanoi ja huomautti, että sijoittajat keskittyvät enemmän lohkoketjuprojekteihin, joilla on reaalimaailman sovelluksia.

Samaan aikaan, kun Bitcoin laskee, perinteisten markkinoiden huolet ovat lisänneet varovaista sävyä. First Brands Groupin ja Tricolor Holdingsin romahdukset herättivät uudelleen pelkoja piilevistä luottotappioista.

Lisäksi Zions Bancorpin ja Western Alliancen petoksiin liittyvät kirjanpidolliset arvonalentumiset pyyhkivät pois yli 100 miljardin dollarin arvosta Yhdysvaltain pankkimarkkinoiden arvoa yhdessä päivässä.

Luottohuolien kasvaessa kullan ja hopean hinnat jatkoivat nousuaan uusiin huippulukemiin. Bitcoin, jota usein mainostetaan digitaalisena kultana, ei ole vielä seurannut perässä, vaan se on laskenut 6,3% viime viikolla, mikä on sen jyrkin lasku maaliskuun jälkeen.

Kun Bitcoin kypsyy, sen hinta mallintaa perinteisiä markkinoita yhä enemmän

BOB:n perustajajäsen Dom Harz sanoi, että sitä mukaa kun Bitcoinin integraatio valtavirran rahoitusmaailmaan etenee, se voisi selittää sen hinnan tiiviimmän linjauksen laajempien markkinoiden kanssa.

Harz lisäsi, että institutionaalinen käyttöönotto kiihdyttää Bitcoin-pohjaisen hajautetun rahoituksen innovaatioita. ”Nämä BTC:tä hallussaan pitävät instituutiot haluavat hyödyntää Bitcoinin hyödyllisyyttä ja ottaa kaiken irti omaisuudestaan integroimalla BTC:n turvallisesti ja natiivisti DeFi-protokolliin.”

Toistaiseksi Bitcoin laskee ja sen kyky pysyä 110 000 dollarin kynnyksen yläpuolella riippuu todennäköisesti makrotaloudellisista katalyyteistä. Kauppiaat pysyvät varovaisina ja seuraavat Yhdysvaltain keskuspankin signaaleja koroista ja siitä, miten kauppajännitteet saattavat vaikuttaa riskinottohalukkuuteen vuoden viimeisellä neljänneksellä.