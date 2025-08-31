Bitcoin saa eteensä “kausittaiset vastatuulet”, sanoo Bitwise

Johtava kryptovaluutta Bitcoin kohtaa nyt “kausittaisia vastatuulia” ja syyskuussa saatetaan nähdä kivuliaita laskuja, selviää Bitwisen tuoreesta raportista.

Historiallisesti elokuu on ollut maailman suurimmalle kryptovaluutalle melko tasainen — keskimääräinen tuotto on ollut vain 0,23 % kuukauden aikana.

Tällä hetkellä Bitcoinin kurssi rikkoo trendiä. Se on ollut vahvasti laskussa elokuun alun yli 124 000 dollarin ATH:n jälkeen, ja on matkalla neljänteen peräkkäiseen negatiiviseen elokuuhun.

Syyskuu on yleensä heikko kuukausi Bitcoinille

Samaan aikaan syyskuu on yleensä yksi Bitcoinin heikoimmista kuukausista, keskimääräisen laskun ollessa 4,68 %.

Tämä on saanut Bitwisen varoittamaan, että nykytilanne “hillitsee lyhyen aikavälin nousu-uskoa” — ja ETF-rahastoihin virtaavien heikompien sijoitusten perusteella sijoittajat eivät halua lisätä altistustaan, kun hinnat ovat korkealla.

Kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole huonoa. On tekijöitä, jotka voisivat auttaa BTC:tä rikkomaan trendin ensi kuussa. Yksi niistä on se, että pian saadaan tietää, aikooko Yhdysvaltain keskuspankki laskea ohjauskorkoa ensimmäistä kertaa vuonna 2025 — ja tämä voisi olla positiivista markkinoille.

CME FedWatchin datan mukaan on nyt 88,2 %:n todennäköisyys, että lainakustannuksia lasketaan seuraavassa FOMC-kokouksessa — kiitos Jerome Powellin viime viikolla antamien vihjeiden.

“Fed:n kevennyskierroksen jatkuminen pidentäisi Yhdysvaltain talouden elpymistä ja kryptojen nousukautta, vaikka tulevassa kehysarvioinnissa odotetaan vahvistettavan tiukka 2 %:n inflaatiotavoite.”

Bitwise toteaa myös, että Larry Finkin nousu Maailman talousfoorumin väliaikaiseksi varapuheenjohtajaksi on merkittävä kehitys — sillä “Bitcoinia ja tokenisaatiota puoltava” hahmo on nyt globaalin politiikkakeskustelun ytimessä.

Ethereumin rakenteellinen riski on siirtynyt pois Bitcoin-dominanssista

Ethereumin osalta raportissa todetaan, että markkinoilla näkyy “rakenteellinen riskin siirtyminen pois Bitcoin-dominanssista”. Raportin mukaan myös EU harkitsee kiistanalaisen digieuron rakentamista Ethereumin lohkoketjun varaan, mikä olisi merkittävä tunnustus tälle hajautetulle infrastruktuurille.

Bitwise käsitteli myös Trumpin hallinnon hidasta etenemistä strategisen Bitcoin-varannon perustamisessa — epäselvyyttä on yhä siitä, kuinka paljon BTC:tä hallituksella on hallussaan.

On kuitenkin huomionarvoista, että Brasilia harkitsee jopa 5 %:n allokointia ulkomaanvaluuttavaroistaan Bitcoiniin — noin 19 miljardia dollaria. Tämä vastaisi noin 173 000 kolikkoa nykykursseilla ja ohittaisi Yhdysvaltain suunnitelmat. Koska hallituksella ei tällä hetkellä ole yhtään Bitcoinia, hyväksyntä lisäisi myös ostopainetta.

“Vaikuttaa siltä, että valtioiden välinen kilpailu Bitcoinista kiihtyy vähitellen. Huomioi, että Yhdysvaltain BITCOIN-laki vuodelta 2025 on yhä esittelyvaiheessa. Se on lähetetty valiokuntaan, mutta ei ole edennyt kuulemisiin, käsittelyyn tai äänestyksiin. Valtioiden nopeampi käyttöönotto muualla maailmassa voisi vauhdittaa lainsäädäntöprosessia myös Yhdysvalloissa.”

Bitcoin-valas myi 24 000 Bitcoinia

Lyhyellä aikavälillä yksi merkittävä haaste liittyy siihen, että yksi Bitcoin-valas päätti myydä 24 000 BTC:tä viime sunnuntaina — mikä syöksi hinnan jyrkkään laskuun. Vaikka tämä on herättänyt huolta sijoittajien keskuudessa, Bitwise arvioi, että suurimpien omistajien voitonotot “ovat yleisesti vähentyneet verrattuna heinäkuun korkeisiin tasoihin”, mikä viittaa myyntipaineen asteittaiseen hellittämiseen.

Suurin kysymys nyt on, kuinka kauan nykyinen korjaus kestää, kun Bitcoin kamppailee pysyäkseen 110 000 dollarissa tätä kirjoitettaessa.

Muiden analyytikoiden mukaan seurattava kryptovaluutta on edelleen Ethereum. Standard Chartered totesi äskettäin, että yritysten on järkevämpää lisätä ETH:ta varantoihinsa kuin BTC:tä — erityisesti siksi, että omistajat voivat hyötyä staking-tuotoista.

Tämä yhdistettynä siihen, että ETH-ETF-rahastoihin virtaavat sijoitukset ylittävät jatkuvasti BTC:n, sai pankin digitaalisten omaisuuksien johtajan Geoff Kendrickin asettamaan vuoden loppuun hintatavoitteeksi 7 500 dollaria — 68 % nousu nykyisestä tasosta.

Harva härkä ennustaa enää 300 000 dollarin Bitcoinia vuodelle 2025. Koko alalla vallitsee kuitenkin hiljainen luottamus, että nykyinen lasku on vain ohimenevä korjaus — tervehtyminen ennen syksyn mahdollista uutta nousuvaihetta.

Miksi Ethereum on nyt suositumpi kuin Bitcoin?

Ennen Jerome Powellin puhetta Jackson Holen huippukokouksessa tunnelma oli hermostunut, mutta yksi asia on selvä: treidaajat pitivät kuulemastaan.

Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja vahvisti, että Fed “harkitsee muutoksia rahapolitiikkaansa” — toisin sanoen korkojen lasku voi olla pian tulossa.

Hän viittasi vakaaseen työttömyysasteeseen ja lupaaviin talouslukuihin keskeisinä tekijöinä, jotka mahdollistavat lainakustannusten alentamisen. Inflaatio pysyy kuitenkin huolena Donald Trumpin tullien seurauksena.

Powellin kieli oli tarkoituksella varovaista. Hän varoitti, että päättäjät etenevät huolellisesti tulevina kuukausina ja jätti itselleen runsaasti liikkumavaraa kurssin muuttamiseen tarvittaessa.

Koodien välistä luettaessa analyytikot ovat nyt melko varmoja, että näemme Fedin ohjauskoron laskevan 25 korkopistettä ensi kuun kokouksen jälkeen — mikä merkitsisi vuoden ensimmäistä laskua Yhdysvalloissa.

Viimeisessä Jackson Holen puheessaan puheenjohtajana Powell teki selväksi, että hänen muuttunut näkemyksensä ei liity Donald Trumpiin, joka on vaatinut korkojen laskua kuukausia ja jopa hänen eroaan.

Presidentin vastaus oli tyly: “Kutsumme häntä ‘Liian myöhäiseksi’ syystä.”

Reaktio Powellin puheeseen näkyi välittömästi kryptomarkkinoilla. Bitcoin nousi heti 112 000 dollarista aina 117 000 dollariin, mutta tätä kirjoitettaessa se on asettunut takaisin noin 115 000 dollarin tasolle.

Perjantain rallin todellinen tähti oli kuitenkin Ethereum. Neljän vuoden odotuksen jälkeen maailman toiseksi suurin kryptovaluutta saavutti vihdoin kaikkien aikojen huippunsa joillakin pörsseillä, mikä johti juhlintaan X:ssä. ETH ponnahti 15 % alle kolmessa tunnissa.

Virallinen Ethereum ATH jäi saavuttamatta?

Vaikka suoritus on vaikuttava, on tärkeää huomata: virallisesti uutta ATH:ta ei ole saavutettu. CoinMarketCapin mukaan ennätys on yhä 4 891,70 dollaria (16. marraskuuta 2021). Sen data osoittaa, että perjantain huippu jäi vain 7,47 dollarin päähän kaikkien aikojen tasosta.

Ethereumin kurssi ei ollut ainoa, joka kirjasi kaksinumeroisia nousuja. Myös Solana, Dogecoin, Cardano, Sui, Avalanche ja Polkadot nousivat yli 10 %, mikä kertoo riskinottohalukkuuden kasvusta.

Korkojen laskulla olisi merkittäviä vaikutuksia monesta syystä. Se tekee valtion lainanotosta halvempaa ja laskee kustannuksia aina asuntolainoista luottokortteihin. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että se vähentää tuottoja perinteisiltä pankkitileiltä, jolloin sijoittajat etsivät parempia tuottoja muualta.

Eikä Powellin puhe vaikuttanut vain kryptomaailmaan. Dow Jones kohosi ensimmäiseen ennätyslukemaansa vuonna 2025, nousten 846 pistettä yhden kaupankäyntipäivän aikana. S&P 500, joka oli laskenut viitenä päivänä peräkkäin ennen perjantaita, nousi 1,52 % — paras päivä kolmeen kuukauteen. Nasdaq 100, teknologiapainotteinen indeksi, nousi 1,88 %.

Datan mukaan nyt on 81 %:n todennäköisyys, että Fed laskee korkoa syyskuun 16.–17. päivän kokouksen jälkeen, kun ennen Powellin puhetta todennäköisyys oli 75 %.

Makrotalouden vaikutusten lisäksi viimeaikainen hintakehitys paljastaa mielenkiintoisen trendin kryptomarkkinoilla: Ethereum vaikuttaa olevan suositumpi kuin Bitcoin juuri nyt.

Molemmat ovat saatavilla ETF-muodossa Wall Streetillä. SoSoValuen datan mukaan BTC-tuotteista virtasi perjantaina ulos 23 miljoonaa dollaria, kun taas ETH-rahastoihin virtasi 337,6 miljoonaa dollaria.

Bitcoin on matkalla miljoonaan dollariin, uskoo moni

Analyytikot väittävät, että ETF:t ovat vaimentaneet Bitcoinin volatiliteettia, mikä tekee pienemmistä kryptovaluutoista houkuttelevampia treidaajille, jotka tavoittelevat nopeita tuottoja. Etherealizen perustaja Vivek Raman kertoi Bloombergille:

“Monille treidaajille Bitcoin-treidi on jo pelattu. Ethereum tuntuu yhä aliarvostetulta, volatiilimmalta ja reaktiivisemmalta.”

Toki Bitcoinin kannattajat ovat jyrkästi eri mieltä ja monet ennustavat luottavaisesti, että maailman ensimmäinen kryptovaluutta on matkalla kohti miljoonan dollarin arvoa seuraavien vuosien aikana — ja ohittaa lopulta kullan markkina-arvon.

Koska tämä edellyttäisi 769 %:n nousua nykyisistä tasoista, he väittävät Bitcoinin olevan yhä alkuvaiheessa, ja treidillä on runsaasti tilaa edetä. Kun treasury-yritykset ostavat nyt kolikoita paljon nopeammin kuin niitä voidaan louhia, voidaan sanoa, että BTC:n nykyinen arvo ei heijasta käynnissä olevaa todellista tarjontapulaa.