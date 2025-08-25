Uusi Ethereum-ennätys – syynä Powellin Jackson Hole -puhe

Kryptovaluutta Ethereum nousi viikonloppuna uuteen ennätykseen. Ethereumin kurssi nousi hyvin lähelle 5 000 dollarin rajaa. Nousu tapahtui sen jälkeen kun Federal Reserven puheenjohtaja Jerome Powell vihjasi korkojen laskuista, mikä vauhditti riskisijoitusten laajaa nousua.

Maailman toiseksi suurin kryptovaluutta kävi sunnuntaina 4 954,81 dollarissa, mikä merkitsi sen ensimmäistä kaikkien aikojen huippua sitten vuoden 2021. Maanantaina aamulla se vaihtoi omistajaa hieman alempana, noin 4 700 dollarissa – silti lähes 15 % korkeammalla kuin perjantain tasot.

Nousu tapahtui, kun kryptomarkkinat iloitsivat Powellin puheesta Jackson Holessa, jossa hän vihjasi, että korot voisivat pian laskea. Löysemmän politiikan näkymät nostivat osakkeita ja digitaalisia varoja, Bitcoinin noustessa 4 % perjantaina ja Ethereumin johtaessa rallia.

Mitä Fedin Jerome Powell sanoi Jackson Hole -puheessaan?

Powellin odotettu puhe perjantaina keskuspankin vuosittaisessa konferenssissa Jackson Holessa, Wyomingissa, sai uutistoimisto Bloombergin mukaan analyytikot arvioimaan, että koronlasku syyskuussa on nyt erittäin todennäköinen.

Powell totesi, että tullit nostavat inflaatiopaineita, mutta kokonaisuutena riskit näyttävät siirtyneen kohti talouden heikkenemistä.

”Koska rahapolitiikka on nyt rajoittavalla alueella, perusnäkymä ja riskien muuttunut tasapaino voivat edellyttää politiikkamme muuttamista”, Powell sanoi.

”Inflaatio on liikkunut paljon lähemmäs tavoitettamme, ja työmarkkinat ovat jäähtyneet aiemmasta ylikuumenneesta tilastaan. Inflaation yläsuuntaiset riskit ovat vähentyneet.”

Powellin puheen jälkeen futuurimarkkinoilla nostettiin todennäköisyyttä, että liittovaltion ohjauskorkoa lasketaan syyskuussa nykyisestä 4,25–4,50 prosentin tasosta. CME FedWatch -työkalun mukaan koronlaskun todennäköisyys lähestyy nyt 90 prosenttia, kun se torstaina oli vielä 73 prosenttia.

Osakemarkkinat reagoivat nousulla. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain osakkeet nousivat voimakkaasti sen jälkeen, kun Powellin puhe antoi viitteitä tulevista koronlaskuista. Vaikka Fedin pääjohtaja nosti esiin huolia työmarkkinoiden kasvun hidastumisesta, sijoittajat ottivat ilolla vastaan mahdollisuuden matalammista koroista, jotka voivat tukea osakemarkkinoita.

Myös joukkolainat vahvistuivat ja valtionlainojen korot laskivat, kun sijoittajat muuttivat odotuksiaan syyskuun koronlaskuista. Sijoittajat ostavat yleensä joukkolainoja, kun korkojen odotetaan laskevan, jotta he voivat lukita nykyiset suhteellisen korkeammat tuotot.

Joukkolainamarkkinoilla 10 vuoden valtionlainan tuotto laski iltapäivällä 4,26 prosenttiin torstaiaamun 4,31 prosentista. Lyhyemmissä maturiteeteissa, jotka seuraavat tarkemmin Fedin politiikkaa, kahden vuoden valtionlainan korko laski Powellin kommenttien jälkeen 3,79 prosentista 3,69 prosenttiin.

Yhdysvaltain dollari heikkeni laajasti muita suuria valuuttoja vastaan, sillä Powellin kommentit vihjasivat talouskasvun hidastumisesta ja mahdollisista koronlaskuista. Heikompi talous voi johtaa dollarin arvon laskuun.

$ETH looks ready to hit $5K really soon.



After that, Ethereum will take a break before the next leg up.



$10,000+ ETH is coming this cycle and there's nothing stopping that. pic.twitter.com/DIuCjqCtm7 — Ted (@TedPillows) August 24, 2025

Powellin Jackson Holen kommentit kasvattavat odotuksia syyskuun koronlaskuista

Trump on julkisesti painostanut Powellia kuukausien ajan laskemaan korkoja ja arvostellut häntä kesäkuussa “poliittiseksi tyypiksi, joka ei ole fiksu henkilö”.

Powellin kommentit muuttivat markkinoiden odotuksia jyrkästi: CME FedWatch -datan mukaan syyskuun koronlaskun todennäköisyys nousi 87 %:iin edellisen päivän 75 %:sta.

Ethereumin nousua ovat tukeneet sekä makrotekijät että kryptosektorin rakenteelliset muutokset. Ether-treasuryt ovat kasvaneet, kun yritykset ja ETF:t ovat lisänneet kysyntää. Strategic ETH Reserve -datan mukaan 10,6 miljoonaa Etheriä, yli 50 miljardin dollarin arvosta, on nyt lukittuna eri toimijoiden ja rahastojen haltuun.

Suurimpiin haltijoihin kuuluu Bitmine Immersion Tech, joka lisäsi hiljattain 45 miljoonan dollarin edestä Etheriä. Wall Street -veteraani Tom Leen johtama yhtiö hallitsee nyt 1,5 miljoonaa ETH:ta, yli 7 miljardin dollarin arvosta. Muihin suuriin haltijoihin kuuluvat SharpLink Gaming 740 800 ETH:lla ja Coinbase 136 800 ETH:lla.

Lue myös Nouseeko Bitcoin? Altcoinit määräävät nyt markkinoilla

Yhdeksän spot Ethereum ETF -rahastoa kirjaa sisäänvirtoja ilman ulosvirtauksia

Spot Ethereum ETF:t kirjasivat perjantaina 341 miljoonan dollarin nettovirrat, eikä yksikään yhdeksästä rahastosta raportoinut ulosvirtauksia markkinadatan mukaan.

Tämä kertyminen osoittaa muuttuvan markkinadynamiikan. Ether on pitänyt kurssinsa vakaasti yli 4 000 dollarin tässä kuussa – tason, jonka se epäonnistui ylittämään toistuvasti vuoden 2021 jälkeen.

Toisin kuin Bitcoin, joka laski maanantaina 1,3 % 113 441 dollariin, Ether on viime viikkoina johtanut markkinoiden momenttia.

Ethereum hinnoitellaan nyt kuin osakkeet sijoittajien korosensitiivisyyden kasvaessa

Sääntelymuutokset ovat myös tukeneet rallia. Suotuisampi ympäristö stablecoineille ja institutionaaliselle käyttöönotolle on houkutellut perinteisiä rahoituslaitoksia Ethereumiin. Analyytikot viittaavat lohkoketjun kasvavaan käyttöön selvityksissä, tokenisoinnissa ja DeFi-protokollissa sen pitkäaikaisen houkuttelevuuden lisääjinä.

Ava Labsin operatiivinen johtaja Charley Cooper sanoi, että Powellin kanta oli ratkaiseva. “Kaikki koronlaskut ovat hyviä kryptomarkkinoille, koska alemmat korot lisäävät rahavirtaa riskisijoituksiin, kuten kryptoon”, hän sanoi.

Hän lisäsi, että Powell on pitkään osoittanut kiinnostusta lohkoketjuun, mikä antaa hänen näkemyksilleen painoarvoa rahapolitiikkaa laajemminkin.

Cooperin mukaan todellinen tarina on siinä, miten kryptomarkkinat liikkuvat nyt perinteisten riskisijoitusten mukana. “Ne ajat ovat ohi, jolloin uskottiin, että kryptot toimivat makrotekijöistä riippumatta”, hän sanoi. “Se, että kryptot haluavat nyt korkojen laskuja, koska ne nostavat hintoja, osoittaa, että niitä hinnoitellaan kuten tavallisia osakkeita.”

Arthur Hayesin usko Ethereumiin palasi

BitMEXin perustaja Arthur Hayes on ilmaissut optimismia Ethereumin hintakehityksestä ja ennustaa, että maailman toiseksi suurin kryptovaluutta nousisi 20 000 dollariin.

Tuoreessa haastattelussa Hayes kertoi ostaneensa takaisin osan aiemmin myymistään ETH-tokeneista. ”Kaavio näyttää, että se menee ylemmäs, joten markkinoita ei voi vastustaa.”

Arthur Hayes just admitted he bought back ETH because “the chart says it’s going higher.”



He sees Ethereum running up to $20K this cycle.



When asked $ETH vs $SOL?



He’s overweight $ETH 🚀 pic.twitter.com/Yd3q1t0aCe — SamAlτcoin.eth 🇺🇸 (@SamAltcoin_eth) August 21, 2025

”Uskon, että ETH nousee 10 000–20 000 dollariin ennen syklin loppua”, hän sanoi. ”Kun se puhkaisee tason, tiedät, että ylöspäin on tilaa.”

Vertaillessaan Ethereumin kurssia ja Solanan kurssia (SOL) hän painottaa tällä hetkellä ETH:ta, mikä kertoo selvästä suosimisesta Ethereumia kohtaan hänen sijoitusstrategiassaan.

”Perusoletukseni on, että olemme menossa massiiviseen härkämarkkinaan ja kaikkiin niihin rahoitusvaroihin, jotka liittyvät asioihin, joita presidentti Trump pitää nyt tärkeinä.”

Viime viikolla Hayes osti 8,4 miljoonalla dollarilla ETH:ta, keräten 1 500 ETH-tokeneita sekä merkittäviä positioita blue-chip DeFi -tokeneissa, mukaan lukien LDO, ETHFI ja PENDLE.

Arthur Hayes: Ethereum päihittää Solanan härkämarkkinoissa

Kysyttäessä Hayesiltä hänen suosikkiaan nousun suhteen Solanan ja Ethereumin välillä nyt ja syklin loppuun mennessä, hän sanoi, että molemmat omaisuudet näyttävät nousevaa kehitystä.

”Molemmat tulevat nousemaan, mutta kysymys on siitä, kumpi voi nousta enemmän”, hän huomautti.

Hänen mukaansa Solana ei todennäköisesti ohita Ethereumia härkämarkkinoilla, mutta hän sanoi sen olevan ”suurempi omaisuusliike”.

Kryptomiljardöörin 20 000 dollarin Ethereum-ennuste ei ole liioittelua, jos makro-olosuhteet ja ETF-kysyntä osuvat yhteen. Toistaiseksi kryptoyhteisö seuraa tarkasti Hayesin lompakon liikkeitä, erityisesti kun yhä enemmän pääomaa virtaa keskisuuriin Ethereum-ekosysteemin tokeneihin.