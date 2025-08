Daniel Nordin Päätoimittaja

Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin sijoittamisesta kuin kryptovaluutoistakin. Humanististen tieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta valmistunut Nordin on toiminut vuodesta 2023 Suomen Cryptonewsin Content Editorina.