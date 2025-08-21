Markkinat odottavat Fedin Powellin Jackson Hole -puhetta

Bitcoinin kurssi putosi keskiviikkona alle 113 000 dollarin, vetäen koko kryptomarkkinaa alaspäin, kun sijoittajat valmistautuivat Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtajan Jerome Powellin Jackson Hole -puheeseen perjantaina.

Ala menetti 1,5 % ja markkina-arvo putosi 3,9 biljoonaan dollariin, ja myös Ethereum, XRP ja Solana kääntyivät laskuun.

Maailman suurin kryptovaluutta on nyt noin 8 % alle viime viikolla saavutetun yli 124 000 dollarin ennätystason.

Ethereumin kurssi laski päivän aikana 1,2 % arvoon 4 162 dollaria, kun taas XRP:n kurssi putosi 3,2 % tasolle 2,90 dollaria.

Lasku seuraa voimakkaan voittojen kotiutuksen jaksoa, joka kiihtyi Bitcoinin alkuperäisen jyrkän nousun jälkeen aiemmin tässä kuussa.

Sijoittajille 450 miljoonan dollarin tappiot, Ethereum johti likvidaatiota

Market Value to Realized Value -mittari, joka seuraa realisoitumattomia voittoja, nousi viime viikolla 21 %:iin, mikä osoittaa, että suurimmalla osalla sijoittajista oli huomattavia voittoja. Tämä loi analyytikoiden mukaan vahvoja kannustimia myyntiin.

Likvidaatiot kiihtyivät myös keskiviikon aikana laskun myötä. Coinglassin datan mukaan yli 128 000 sijoittajaa pyyhkiytyi pois markkinoilta 24 tunnissa, ja kokonaistappiot nousivat 450,7 miljoonaan dollariin.

Ethereum johti aaltoa lähes 175 miljoonan dollarin likvidaatiolla, jota seurasi Bitcoin 101 miljoonalla. Pitkät positiot muodostivat suurimman osan tappioista, yhteensä yli 373 miljoonaa dollaria, mikä osoittaa, kuinka ylivivutetut nousupanokset pakotettiin ulos, kun hinnat laskivat.

Markkinat odottavat Powellin Jackson Hole -puheelta varovaisuutta hauraassa tilanteessa

Lasku tulee vain kaksi päivää ennen Powellin Jackson Hole -puhetta Wyomingissa. Sijoittajat seuraavat tarkasti viestejä siitä, onko Fed valmis laskemaan korkoja syyskuussa vai pysyykö se keskittyneenä inflaation hillintään. Heinäkuun talousdata antoi ristiriitaisen kuvan: kuluttajahinnat hidastuivat 2,7 %:iin, mutta pohjainflaatio nousi 3,1 %:iin ja tuottajahinnat 3,3 %:iin.

Yhdistelmä hidastuvasta työllisyyskasvusta ja sitkeistä hintapaineista on herättänyt stagflaatiopelkoja, mikä mutkistaa Fedin päätöksentekoa.

Bitcoin on usein reagoinut jyrkästi Powellin Jackson Hole -puheisiin. Vuonna 2022 haukkamainen linja, joka vahvisti kiristyksen jatkumisen, johti 10 %:n viikkolaskuun. Markkina-analyytikot odottavat Powellin tänä vuonna etenevän varovasti, välttäen selkeän korkojen laskulupauksen, mutta jättäen mahdollisuuden muuttaa linjaa, jos inflaatiotrendi heikkenee.

Instituutioiden virrat voivat tasapainottaa lyhyen aikavälin heikkoutta

Bitcoin DeFi -protokolla BOBin perustaja Dom Harz sanoi Cryptonewsille, että vetäytyminen on vain pieni tauko ennätystasojen jälkeen. ”Tämä lyhyen aikavälin korjaus on oikeastaan vain melua; pieni häiriö siitä tosiasiasta, että Bitcoin ja erityisesti Bitcoin DeFi ovat kiistatta nousussa”, hän sanoi.

Hän viittasi jatkuvaan institutionaaliseen kysyntään keskeisenä ajurina. ”Mainstream- ja institutionaalinen omaksuminen jatkavat Bitcoinin taustavoimina, kun instituutiot jatkavat kryptovaluutan keräämistä. Tämä ajaa myös teknologisia kehityksiä Bitcoin DeFi -sektorilla”, hän sanoi.

Sillä välin YouHodlerin markkinoiden johtaja Ruslan Lienkha sanoi, että on liian aikaista arvioida, mihin korjaus lopulta asettuu. ”Nykyinen korjaus on yhä käynnissä, ja on epävarmaa, mille tasoille se lopulta vakiintuu”, hän sanoi.

Keskipitkän aikavälin sijoittajat turvaavat voittoja markkinoiden ollessa ylikuumentuneita

Lienkha varoitti, että heikkous osakemarkkinoilla voisi syventää laskua. ”Merkittävä korjaus osakemarkkinoilla voisi esimerkiksi laukaista syvemmän vetäytymisen myös Bitcoinissa. Toisaalta on totta, että Bitcoinin historiallinen volatiliteetti on vähitellen laskenut ajan myötä”, hän lisäsi.

Hänen mukaansa voittojen kotiutus heijastaa varovaisuutta eikä menetettyä luottamusta. ”Voittojen kotiutusta tapahtuu tällä hetkellä, ja monissa tapauksissa se heijastaa kurinalaista riskienhallintaa. Tämä on erityisen totta nykyisessä ympäristössä, jossa institutionaaliset keskustelut korostavat yhä enemmän, että saatamme olla härkämarkkinan loppuvaiheilla.”

Rahastoyhtiöt ovat ilmaisseet huolia Yhdysvaltain osakkeiden yliarvostuksesta, mikä on kannustanut joitakin lukitsemaan voittoja kryptomarkkinoilla. Lienkhan mukaan tämä trendi liittyy enemmän salkun tasapainottamiseen kuin suoranaiseen laskunäkemykseen.

”Vaikka pitkäaikaiset sijoittajat eivät yleensä reagoi yhtä voimakkaasti lyhyen aikavälin dynamiikkaan, keskipitkällä aikavälillä toimivat – esimerkiksi kahden–kolmen vuoden sykleissä – soveltavat usein suhteellisia strategioita, jotka rohkaisevat heitä turvaamaan voitot, kun markkinat näyttävät ylikuumentuneilta”, hän sanoi.

Mikä on Jackson Hole -puhe?

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on kokoontunut tälle viikolle vuosittaiseen kokoukseensa Wyomingin Jackson Holeen. Kokous huipentuu perjantaina, kun pääjohtaja Jerome Powell pitää niin sanotun Jackson Hole -puheensa, jossa hän antaa suuntaviivoja maan talouden tulevaisuuteen.

Powell esittelee Jackson Holessa talousnäkymiään. Yahoo Financen mukaan hänen odotetaan kuitenkin myös esittelevän muutoksia keskuspankin rahapolitiikan tarkasteluun, jossa ilmaistaan Fedin strategia ja sitoutuminen kongressin antaman mandaatin täyttämiseen hintojen vakautta ja työllisyyden maksimointia varten.

Monet maailman johtavista taloustieteilijöistä ja rahapolitiikan päättäjistä tapaavat tällä viikolla 48. vuosittaisessa Jackson Hole Economic Symposiumissa. Pitkäaikainen konferenssi on usein tarjonnut avainhenkilöille tilaisuuden antaa julkisia lausuntoja, joilla on vaikutuksia amerikkalaisten lompakkoihin.

Tämä vuosi ei ole poikkeus. Markkinat ja taloustieteilijät seuraavat tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin perjantaina annettavia kommentteja. Powellin odotetaan käsittelevän keskuspankin mahdollisia seuraavia askeleita sen päättäessä, laskeeko se vaikutusvaltaista ohjauskorkoaan vai ei.

Päätöspuheessaan konferenssissa ennen toimikautensa päättymistä ensi toukokuussa Powell joutuu perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan valitsemaan kahden lähestymistavan välillä aikana, jolloin tuleva informaatio on hämmentänyt hänen dataan perustuvaa strategiaansa vetämällä molempiin suuntiin. Hänen kollegansa ovat jakautuneet siitä, onko suurempi riski korkeampi inflaatio vai korkeampi työttömyys. Sekä sijoittajilla että Trumpin hallinnolla on vahvat odotukset siitä, että korot laskevat Fedin syyskuun kokouksessa joka tapauksessa.

Useiden muiden päättäjien odotetaan puhuvan kolmipäiväisessä tapahtumassa, joka kokoaa yhteen keskuspankkien edustajia lähes 40 maasta tapaamaan muita yritys- ja talousjohtajia. Tämän vuoden teema on “Työmarkkinat siirtymässä: väestötiedot, tuottavuus ja makrotalouspolitiikka”.

Kansas Cityn keskuspankin sponsoroima kokous on pidetty Jackson Lake Lodgessa suurimman osan historiastaan. Kansallispuistopalvelu tarjoaa vuoristomaiseman 120 hengelle, jotka osallistuvat vuosittain.