Ripplen kryptovaluutta XRP on pudonnut noin 2,75 dollariin viikonlopun aikana. Päivittäinen volyymi on tällä hetkellä 3,19 miljardia dollaria ja markkina-arvo 167,5 miljardia dollaria. Nämä sijoittavat valuutan kolmannelle sijalle kryptolistauksessa.

On-chain-data CryptoQuantilta kertoo, että suuret haltijat eli “valaat” ovat tasaisesti vähentäneet XRP-altistustaan koko vuoden 2025 ajan. CryptoQuantin analyytikko JA Maartunn kuvaa tätä viestipalvelu X:ssä jakeluvaiheeksi, jossa tokeneita siirretään suurilta haltijoilta piensijoittajille. Ulosvirtaukset pysähtyivät keskivaiheilla vuotta ja kiihtyivät sitten uudelleen, mikä kertoo jatkuvasta myyntipaineesta.

Samaan aikaan piensijoittajat pysyvät erittäin nousujohteisina. Coinalyzen rahoituskorko on tällä hetkellä 0,0114 ja sen ennustetaan nousevan 0,0159:ään. Avoimet positiot ovat 2,87 miljardissa dollarissa, ja treidaajat avaavat pitkiä positioita tavoitellakseen lisänousuja. Valaiden myynnin ja vähittäisoston välinen ristiriita voi muuttua hyvin volatiiliksi, ellei uusi raha ime markkinoille tulevaa tarjontaa.

Adoptio ja institutionaalinen spekulaatio

Kauppadynamiikan lisäksi XRP:n ekosysteemi laajenee. Gemini ja Ripple ovat lanseeranneet luottokortin, jossa on XRP-cashback: 4 % takaisin esimerkiksi polttoaineesta ja sähköautojen latauksista ja jopa 10 % valituilla kauppiailla. Tämä vahvistaa XRP:n käytettävyyttä ja vie adoptiota pidemmälle kuin pelkkä spekulointi.

Institutionaalisella puolella XRP saa jalansijaa futuurimarkkinoilla. CME-sopimukset saavuttivat juuri merkkipaalun ja olivat pörssin historian nopeimmat, jotka ylsivät miljardin dollarin avoimeen korkoon. Tämä on elvyttänyt keskustelua spot XRP ETF:stä, jonka hyväksynnälle ennustemarkkinat antavat 82 %:n todennäköisyyden vuoden 2025 loppuun mennessä.

Keskeiset tekijät, jotka muokkaavat sentimenttiä:

Valaat vähentävät altistustaan ja jakavat tokeneita.

Vähittäissijoittajien vivutus kasvaa, rahoituskorko nousee.

Avoimet positiot 2,87 miljardissa dollarissa, spekulaatio lisääntyy.

CME-futuurien kasvu, ETF-spekulaatio.

Uusi XRP-luottokortti, todellinen käyttötarkoitus.

Jotkut väittävät, että XRP:n alkuperäinen tarkoitus rajat ylittävänä siltavaluuttana on jäänyt kilpailijoiden varjoon, koska nämä tarjoavat tehokkaampia ratkaisuja. Silti johdannaismarkkinoiden vauhti ja piensijoittajien osallistuminen tukevat edelleen sen asemaa.

XRP hintaennuste 1.9.2025

Kaavionäkökulmasta XRP:n kurssi pysyy paineen alla. Hinta on elokuun huipuista piirretystä laskevasta trendiviivasta alhaalla, 50 päivän SMA 2,94 dollarissa rajoittaa nousuja ja 200 päivän SMA 2,88 dollarissa toimii lyhyen aikavälin tasapainotasona.

Momentum on varovainen. RSI 39:ssä signaaloi heikkoa kysyntää, kun taas MACD leijuu juuri neutraalin alapuolella. Kynttiläkuviot näyttävät epäröintiä: spinning top -kuvioita muodostuu vastusten lähettyville, mikä usein enteilee lähestyvää läpimurtoa.

Keskeiset tasot, joita treidaajat seuraavat:

Vastustasot: 2,99 dollaria, 3,25 dollaria ja 3,43 dollaria.

2,99 dollaria, 3,25 dollaria ja 3,43 dollaria. Tukitasot: 2,79 dollaria, 2,58 dollaria ja 2,43 dollaria.

2,79 dollaria, 2,58 dollaria ja 2,43 dollaria. Selkeä läpimurto 2,99 dollarin yläpuolelle voisi avata tilaa kohti 3,43 dollaria.

Epäonnistuminen kasvattaa laskuriskiä 2,28 dollariin ja täydentäisi kiilan puhkeamisen.

Treidaajille asetelma on epäsymmetrinen. 2,99 dollarin ylitys volyymilla loisi pohjan lyhyen aikavälin nousulle kohti 3,43 dollaria ja mahdollisesti keskipitkän aikavälin nousulle yli 3,67 dollarin, ennustaa analyytikko Arslan Ali viestipalvelu X:ssä.

Laajemmassa kuvassa XRP:n konsolidaatio näyttää enemmän pohjan rakentamiselta kuin romahdukselta. Jos adoptiotrendit jatkuvat ja ETF-hyväksyntä etenee, tämä vaihe voi merkitä perustaa XRP:n seuraavalle suurelle nousulle ja avata näin paikan ostaa XRP:tä ennen uutta nousua.

Analyytikot miettivät nyt XRP:n suuntaa

Analyytikko CryptoWZRD on kuvaillut Ripplen valuutan viimeaikaista hintakehitystä “epävakaaksi”. Hänen mukaansa seuraava tuki on lähellä 2,64 dollaria, kun taas läpimurto yli 2,94 dollarin saattaa avata tien uuteen nousuliikkeeseen. Päätöskurssi tämän vastustason yläpuolella voisi mahdollistaa pitkän position avaamisen.

Sekä XRP että XRP/BTC laskivat hieman päivätasolla jatkaen Bitcoinin laajempaa trendiä. Viikko- ja kuukausikaaviot osoittivat epäröintiä. Markkina seuraa nyt, miten sentimentti voi muuttua Yhdysvalloista tulevien talouslukujen, kuten Non-Farm Payroll -raportin, jälkeen.

CryptoWZRD mainitsi myös, että Bitcoinin laskeva dominanssi voisi hyödyttää XRP/BTC:tä, mikä antaisi Ripplen tokenille tilaa nousta, jos BTC pysyy vakaana.

Suuret ostajat astuvat esiin markkinadipin aikana

On-chain-data osoitti, että korealaiset pörssit imivät noin 16 miljoonaa XRP:tä, arvoltaan noin 45,5 miljoonaa dollaria, viimeaikaisen laskun aikana. Analyytikko Ali Martinez totesi, että XRP:n “on pysyttävä yli 2,77 dollarin välttääkseen laskun 2,40 dollariin”.

Tämä toiminta viittaa institutionaaliseen ostamiseen samalla kun piensijoittajat ovat vähentäneet altistustaan. Tuo raja on nyt ohitettu matkalla alaspäin, joten nähtäväksi jää, miten Martinezin ennusteen käy.

Eteläkorealaiset alustat tunnetaan jyrkkien altcoin-liikkeiden ajureina. Tätä käytöstä kutsutaan joskus nimellä “Kimchi Premium” ja se osoittaa, miten paikallinen kysyntä voi vauhdittaa markkinoita nopeammin kuin globaalit keskiarvot. Viimeaikainen osto voi auttaa muodostamaan pohjaa nykyisten hintojen ympärille.

Aktiviteetti XRP Ledgerissä on myös kasvanut. Aktiivisten lompakko-osoitteiden määrä nousi 20 % kolmen päivän aikana ennen suunniteltua Decentralized Media -julkaisua 12. syyskuuta.

Samaan aikaan kiinalainen teknologiayhtiö Linklogis integroi XRP Ledgerin alustaansa, ja raportoi 23 %:n kasvun omassa osakearvossaan. Messarin data vahvisti, että XRPL päätti toisen vuosineljänneksen ennätyksellisellä 131,6 miljoonan dollarin arvolla reaalimaailman omaisuuserissä.

