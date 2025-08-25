Nouseeko Bitcoin? Altcoinit määräävät nyt markkinoilla

Kirjoittaja Tanja Elo

Yhteistyökumppanitiedonanto

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin.

Viimeksi päivitetty: Elokuuta 25, 2025



Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 112 000 dollarissa. Sijoittajia ihmetyttää yksi kysymys: miksi BTC liikkuu sivusuunnassa, kun taas Ethereumin kurssi, XRP:n kurssi ja muut parhaat altcoinit varastavat huomion?

Vastaus löytyy yhdistelmästä muuttuvia markkinavirtoja, institutionaalisia positioita sekä teknisestä kuvasta, joka näyttää Bitcoinin valmistautuvan seuraavaan liikkeeseensä. Puretaan tämä auki.

Miksi Bitcoin laahaa altcoinien perässä?

Viimeisen kahden viikon aikana Bitcoinin dominanssi on laskenut kohti 59 prosenttia, mikä on selvä merkki siitä, että pääoma kiertyy altcoineihin. Historiallisesti tämä merkitsee “altcoin-kauden” alkua, jolloin Ethereum, Solana ja muut suuret tokenit usein ylisuoriutuvat.

Institutionaaliset virrat vahvistavat tämän siirtymän — viime viikolla kryptorahastot kirjasivat 3,75 miljardin dollarin nettovirrat, joista Ethereum nappasi hämmästyttävät 77 %. Bitcoinin osuus oli vain 552 miljoonaa dollaria.

Bitcoinin dominanssikaavio – Lähde: Coinmarketcap

Myös makroviestit vaikuttavat. Jackson Holen symposiumissa Fedin puheenjohtaja Jerome Powell vihjasi tulevista koronlaskuista, mikä lisäsi riskinottohalua. Ethereum nousi lähes 14 % otsikoiden myötä, kun taas Bitcoinin kurssin nousu jäi vaatimattomaan neljään prosenttiin.

Syy on yksinkertainen: BTC konsolidoituu pitkän rallinsa jälkeen, ja sijoittajat kiertävät korkeamman betan altcoineihin saadakseen suurempia tuottoja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Bitcoin menettäisi merkitystään.

Päinvastoin, tämä jäähtymisvaihe voi muodostaa perustan sen seuraavalle läpimurrolle. Institutionaaliset ostajat jatkavat akkumulointia Bitcoin ETF:ien kautta, kun taas yksityissijoittajien osallistuminen on siirtynyt altcoineihin. Tämä eroavaisuus asettaa Bitcoinin jälleen koko markkinan “ponnahduslaudaksi”.

Bitcoin hintaennuste 25.8.2025

Bitcoinin hintaennuste pysyy hieman laskusuuntaisena, sillä BTC on jumissa laskevassa kanavassa elokuun puolivälistä lähtien, määrittyen alemmista huipuista ja pohjista.

Viimeisin hylkäys tuli noin 117 000 dollarissa, juuri kanavan ylärajalla ja 50 jakson SMA:n kohdalla. Toistaiseksi tämä alue on avaintaso.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Momentti-indikaattorit viittaavat epävarmuuteen, mutta myös sitkeyteen. RSI on noin 49:ssä — neutraali mutta vakaa noustuaan ylimyydystä alueesta. MACD-histogrammi on tasoittumassa, mikä viittaa siihen, että laskumomentti on hiipumassa. Ehkä tärkeimpänä viimeaikaiset kynttilät näyttävät vasaramaisia muodostelmia lähellä 112 000 dollarin tukea, pitkine varjoineen, mikä kertoo ostajien astuvan sisään.

#Bitcoin is holding $112K support after hammer candles signaled buyer defense. A break above $117K could unlock targets at $120.9K–$124.4K, with $130K in play. 📊 pic.twitter.com/zgjCHY14F4 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 24, 2025

Tie eteenpäin on selvä. Jos Bitcoin pysyy yli 112 000 dollarin ja murtautuu yli 117 000 dollarin, härät ottavat kanavan hallintaansa.

Tästä eteenpäin nousutavoitteet avautuvat 120 900 ja 124 450 dollariin — ylemmälle Fibonacci-palautusalueelle. Vahvistettu läpimurto ennustaisi nousua kohti 127 500 dollaria, tason jota TradingView’n työkalu on korostanut.

Toisaalta, jos 112 000 dollaria menetetään, edessä on 108 700 dollaria, ja syvempi pudotus kohti 105 150 dollaria testaisi nousevaa pitkäaikaista trendilinjaa, joka on määrittänyt tämän härkäsyklin.

Kauppastrategia ja näkymät

Kauppiaille tekninen asetelma näyttää selkeältä, huomauttaa analyytikko Arslan Ali viestipalvelu X:ssä. Pitkä positio yli 117 000 dollarin ja stop-loss alle 112 000 dollarissa tarjoaa suotuisan riskituotto-suhteen. Jos tämä vahvistuu, se voisi käynnistää Bitcoinin seuraavan nousujakson, jonka keskipitkän aikavälin tavoite olisi lähellä 130 000 dollaria.

Bitcoin-valas myi 24 000 Bitcoinia

Massiivinen Bitcoin-valaiden myyntiaalto viikonloppuna laukaisi suuria likvidointeja, vetäen BTC:n tärkeälle tukitasolle noin 113 000 dollariin.

Yksi BTC-valas myi sunnuntaina 24 000 Bitcoinia, arvoltaan 2,7 miljardia dollaria, mikä aiheutti 4 000 dollarin romahduksen minuuteissa. He pitävät kuitenkin yhä hallussaan 152 874 BTC:tä, joiden arvo on yli 17 miljardia dollaria.

JUST IN: A Bitcoin whale sold 24,000 BTC worth over $2.7 billion, causing today’s -$4,000 crash in minutes.



They still hold 152,874 BTC worth more than $17 BILLION. 😳



h/t @SaniExp pic.twitter.com/m4aM9JwlAO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 24, 2025

Sanin, Bitcoinin on-chain-analyytikon ja Timechain Indexin perustajan, mukaan toimija likvidoi koko 24k BTC-saldonsa ja siirsi sen Hyperuniteen. Kolikot olivat olleet koskemattomina yli viiden vuoden ajan.

Pelkästään sunnuntaina 12 000 BTC siirrettiin Hyperunite-kaupankäyntialustalle, ja valas on “yhä aktiivisesti myymässä”, Sani kirjoitti X:ssä.

BTC liukuu alaspäin jatkuvien valaiden myyntien keskellä

Tunnetun Bitcoinerin Willy Woon mukaan syy siihen, miksi BTC on noussut hitaasti tässä syklissä, johtuu siitä, että tarjonta on keskittynyt suurille valaille, jotka huiputtivat omistuksensa jo vuonna 2011.

“He ostivat BTC:nsä kymmenellä dollarilla tai halvemmalla. Jokaisen heidän myymänsä Bitcoinin imemiseen tarvitaan yli 110 000 dollaria uutta pääomaa.”

Why is BTC moving up so slowly this cycle?



BTC supply is concentrated around OG whales who peaked their holdings in 2011 (orange and dark orange).



They bought their BTC at $10 or lower. It takes $110k+ of new capital to absorb each BTC they sell. pic.twitter.com/7CbWXsvX2l — Willy Woo (@woonomic) August 24, 2025

Tämä tarkoittaa, että arvon, tarjonnan ja myyntien tahdin erot vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka paljon uutta pääomaa hinnan nostamiseen tarvitaan.

Lisäksi Bitcoin-veteraanit ovat vaihtaneet BTC:tä ETH:hen. Kryptoanalyytikko MLM huomautti, että yksi valas myi 18,142K BTC:tä, arvoltaan 2,04 miljardia dollaria, ja suurin osa siitä kierrätettiin Ethereumiin.

“Tähän mennessä kaksi toimijaa on ostanut yhteensä 416,598K ETH:ta (1,98 miljardia dollaria)”, MLM kirjoitti X:ssä. “Näistä 416,598K ETH:sta 275,5K ETH (1,3 miljardia dollaria) on stakattu.”

Samaan aikaan torstaina toinen valas myi 670 Bitcoinia, arvoltaan 76 miljoonaa dollaria, avatakseen pitkän position ETH:hen.

“Kun valas aloitti myymisen, se laukaisi paniikkireaktion, jossa muut kauppiaat alkoivat myydä myös, mikä voimistutti romahdusta”, WhaleWire-yhtiön toimitusjohtaja Jacob King sanoi X:ssä. “Suurin osa rahasta siirtyy Ethereumiin, 2 miljardia dollaria ostettuna ja 1,3 miljardia dollaria stakattuna.”

Bitcoinin pikaromahdus – onko BTC:llä mahdollisuus elpyä?

Bitcoinin RSI-7 lukemassa 40,72 viittaa ylimyytyihin olosuhteisiin, mutta vielä ei ole käänteen signaaleja.

Kuitenkin alan tarkkailijat sanovat, että momentti on lyhytikäinen eikä ole laskusignaalin merkki. Esimerkiksi Aike Capitalin perustaja ja kryptokauppias Alex Krüger kirjoitti X:ssä, että BTC:n pitäisi olla paljon helpompi nousta “kun lyhyen aikavälin momentti tasaantuu ja hinta nousee yli 113 500 – 114 000 dollarin”.

Toinen kryptoasiantuntija, Vijay Boyapati, sanoi, että sykli on “yksi historian suurimmista rahanmuodostustapahtumista”.

No paper BTC conspiracies are required. The price has stalled because a number of whales have hit their magic number and are unloading. This is healthy – their supply is finite and their selling is required for the full monetization of Bitcoin.



Massive blocks of supply, with… https://t.co/VMycZ9ntYE — Vijay Boyapati (@real_vijay) August 25, 2025

“Hinta on pysähtynyt, koska useat valaat ovat saavuttaneet oman taikalukunsa ja purkavat omistuksiaan. Tämä on terveellistä – heidän tarjontansa on rajallista ja heidän myyntinsä on välttämätöntä Bitcoinin täyden rahanmuodostuksen kannalta.”

