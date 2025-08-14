Uusi ennätys: Bitcoin ATH on nyt yli 124 000 dollaria

Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Viimeksi päivitetty: Elokuuta 14, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin nousi torstaina uuteen ennätykseensä. Usko siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) keventää pian rahapolitiikkaansa, on vauhdittanut nousua. Vauhtia on saatu myös tuoreiden finanssireformien luomasta momentista.

Markkina-arvoltaan maailman suurimman kryptovaluutan Bitcoinin kurssi nousi 3,6 % 124 457 dollariin varhaisen Aasian-kaupankäynnin aikana, ylittäen heinäkuussa saavutetun aiemman huipun.

Yleisesti ottaen Kryptovaluuttamarkkinat ovat torstaina nousussa, ja yli 90 sadasta parhaasta kolikosta on ollut vihreänä viimeisen 24 tunnin aikana.

Tänä aikana kryptovaluuttojen markkina-arvo on noussut 2,3 % 4,12 biljoonaan dollariin. Samaan aikaan kryptovaluuttojen kokonaiskaupankäyntivolyymi on 201 miljardia dollaria, mikä on korkein taso päiviin.

Toiseksi suurimman kryptovaluutan Ethereumin kurssi kohosi myös ja saavutti 4 780,04 dollaria – korkeimman tasonsa sitten loppuvuoden 2021.

Trumpin tuki ja korkojen laskuodotukset vauhdittavat Bitcoinin nousua

Bitcoin on noussut lähes 32 % vuonna 2025. Kryptosektori on saanut paljon poliittista tukea ja sääntelyvoittoja presidentti Donald Trumpin palattua Valkoiseen taloon. Trump, joka kutsuu itseään ”kryptopresidentiksi”, on perheensä kanssa syventänyt osallistumistaan alaan viimeisen vuoden aikana – ja monien mukaan myös hyödyntänyt omaa poliittista valtaansa henkilökohtaisen omaisuuden kartuttamiseksi.

Markkinat hinnoittelevat lähes täysimääräisesti Fedin koronlaskun 17. syyskuuta, ja pieni mahdollisuus on annettu suuremmalle, puolen prosenttiyksikön laskulle.

Trump on avoimesti arvostellut Fedin puheenjohtaja Jerome Powellia korkojen pitämisestä liian pitkään ja jopa uhannut erottaa hänet ennen hänen kautensa päättymistä toukokuussa.

Spekulaatiota lisäsi valtiovarainministeri Scott Bessentin keskiviikkoinen lausunto, jonka mukaan Fedin tulisi toteuttaa ”sarja koronlaskuja” ja voisi aloittaa puolen prosenttiyksikön liikkeellä.

Analyytikoiden mukaan tällaiset politiikkamuutokset voisivat tarjota lisää myötätuulta riskipitoisille omaisuuserille, mukaan lukien kryptovaluutat.

Jatkuvat ETF-sisäänvirtaukset, suotuisat sääntelysignaalit ja strategiset yritysliikkeet ovat elvyttäneet nousun, mikä tasoitti tietä Bitcoinin nousulle yli aiemman 123 091 dollarin huipun, joka rekisteröitiin 14. heinäkuuta CoinMarketCapin tietojen mukaan.

Bitcoin ETF:t pitävät pintansa vahvojen viikkosisäänvirtausten keskellä

Spot Bitcoin ETF:t kirjasivat 13. elokuuta 86,91 miljoonan dollarin päivittäisen nettosisäänvirtauksen SoSoValuen datan mukaan, mikä nosti käynnistyksen jälkeiset kumulatiiviset nettosisäänvirtaukset 54,76 miljardiin dollariin.

Yhdysvaltain spot Bitcoin ETF:ien yhteenlasketut nettovarallisuudet ovat nyt 156,69 miljardia dollaria, mikä vastaa noin 6,48 % Bitcoinin markkina-arvosta. BlackRockin iShares Bitcoin Trust johtaa 89,11 miljardin dollarin nettovarallisuudella, ja Fidelityn FBTC seuraa 24,77 miljardilla dollarilla.

Bitcoin ETF:ien sisäänvirtausten kasvu viittaa institutionaalisten sijoittajien strategiamuutokseen, jossa suuret sijoittajat pitävät molempia toisiaan täydentävinä omaisuuserinä kilpailijoiden sijaan.

Hajautus auttaa vähentämään omaisuuseräkohtaisia riskejä ja mahdollistaa osallistumisen kummankin verkoston erillisiin kasvutarinoihin.

Institutionaalinen Bitcoin-kiinnostus pysyy vahvana

Vahvan Bitcoin ETF -kysynnän rinnalla myös yritykset ja instituutiot kasvattavat tasaisesti BTC-omistuksiaan.

BitcoinTreasuries.netin tietojen mukaan eri tahojen hallussa on tällä hetkellä yhteensä 3,65 miljoonaa BTC:tä, joista suurin osa on ETF:ien ja muiden rahastojen hallussa. Näitä seuraavat pörssiyhtiöt, valtiot, yksityiset yritykset, DeFi/älysopimukset sekä pörssit/säilyttäjät.

Sivusto seuraa 291 tahoa, joilla on Bitcoin-omistuksia, mikä on 16 enemmän kuin 30 päivää sitten.

Yhdysvallat johtaa 99 taholla, jota seuraavat Kanada (43), Iso-Britannia (20), Saksa (10) ja Kiina (9).

Trumpin hallinto ajaa kryptomyönteistä agendaa

Uusi kaikkien aikojen huippu osuu samaan aikaan, kun Trumpin hallinto vei eteenpäin kryptomyönteistä agendaansa viime viikolla useilla poliittisilla ja sääntelytoimilla.

Presidentti Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa kehotetaan viranomaisia poistamaan esteet, jotka estävät 401(k)-suunnitelmia sisällyttämästä vaihtoehtoisia omaisuuseriä, kuten kryptovaluuttoja.

Yhdysvalloissa 401(k)-suunnitelma on työnantajan rahoittama, maksuperusteinen henkilökohtainen eläkesäästötili, joka on määritelty Yhdysvaltain sisäisen tulolain pykälässä 401(k). Työntekijöiden säännölliset maksut veloitetaan suoraan heidän palkastaan, tai työnantaja voi maksaa ne.

Toteutuessaan uudistukset voisivat antaa miljoonille amerikkalaisille mahdollisuuden sijoittaa eläkevarojaan Bitcoiniin ja muihin digitaalisin omaisuuseriin säänneltyjen kanavien kautta.

Trump myös nimesi taloustieteilijä Stephen Miranin, digitaalisten omaisuuserien puolestapuhujan, Yhdysvaltain keskuspankin johtokuntaan, mikä viestii hallinnon kryptomyönteisen -linjan jatkuvuudesta.

Erillisessä toimeenpanomääräyksessä Trump pyrkii lopettamaan ”debanking”-käytännöt, jotka kohdistuvat laillisiin kryptoyrityksiin.

Blockchain Association kiitti toimia ”historialliseksi muutokseksi”, joka laajentaisi kuluttajien valinnanvapautta, vahvistaisi varallisuuden kasvattamisen mahdollisuuksia ja vähentäisi operatiivisia esteitä lohkoketjuyrityksiltä.

SEC lisäsi positiivista virettä selventämällä, että tietyt likvidit staking-mallit, kuten stETH:n kaltaisia vastaanottotokenia sisältävät, eivät ole arvopapereita.

SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins vahvisti sitoutumisensa kryptoinnovaatioiden pitämiseen Yhdysvalloissa, luvaten proaktiivisen lähestymistavan sääntelyyn ja siirtymisen pois täytäntöönpanoon perustuvasta politiikasta.

Markkinatunnelma ja tulevaisuuden näkymät

Bitcoin-markkinoiden tunnelma pysyy vahvasti ”Ahneus”-alueella, Fear & Greed -indeksin ollessa tällä hetkellä 75 Alternative.me:n 14. elokuuta julkaiseman datan mukaan.

Tämä on pieni nousu keskiviikon 73:n lukemasta ja huomattava nousu viime viikon 62:sta. Kuukauden takaiseen 73:n ”Ahneus”-lukemaan verrattuna taso on myös korkeampi.

Indeksi mittaa sijoittajien tunnelmaa asteikolla 0 (äärimmäinen pelko) – 100 (äärimmäinen ahneus) ja viittaa jatkuvaan optimismiin kauppiaiden keskuudessa markkinoiden viimeaikaisista vaihteluista huolimatta.

Indeksin nousutrendi viime viikon aikana heijastaa kestävää ostoaktiivisuutta ja luottamusta laajempiin kryptomarkkinoihin, todennäköisesti vahvojen ETF-sisäänvirtausten ja institutionaalisen osallistumisen vauhdittamana.

Vaikka sentimentti ei ole vielä ”äärimmäinen ahneus” -alueella, nykyinen taso kertoo sijoittajien pysyvän noususuuntautuneina, mikä voi lisätä yliostetun markkinan riskiä, jos nousu kiihtyy entisestään.