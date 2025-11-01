¿Es posible utilizar Grok para identificar las próximas altcoins con potencial?

La inteligencia artificial de X, Grok, se convierte en una herramienta útil para detectar proyectos cripto emergentes, analizar señales del mercado y filtrar altcoins con verdadero potencial.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El bot de inteligencia artificial de X, Grok, se ha convertido en una herramienta frecuente entre los seguidores de las criptomonedas gracias a su capacidad para detectar tendencias en redes sociales y contrastarlas con búsquedas detalladas en la web.

Sin embargo, no debe confundirse con un sistema de análisis financiero profundo ni tomarse como una fuente de asesoramiento en inversiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Grok es la IA desarrollada por xAI, su versión 4 se ha perfeccionado en cuanto al razonamiento y lógica.

Su capacidad de búsqueda en tiempo real ayuda a detectar señales de las criptomonedas.

La conexión con X lo posiciona como la herramienta perfecta para conocer las tendencias.

Una instrucción clara es fundamental para que Grok utilice el contexto de manera correcta y tenga respuestas más acertadas.

Las respuestas generadas por la IA no deben ser tomadas como ‘la última palabra’, sino como un recurso de investigación.

La versión 4 de Grok ha sido perfeccionada para un mejor razonamiento, lógica profunda y además cambia su modo de ‘Grok Think’ a ‘DeepSearch’ ajustándose al tipo de investigación. Esto es clave al evaluar las conversaciones que se está dando en redes como X.

La IA de X simplifica la investigación de criptomonedas emergentes

Para utilizar Grok en la tarea de investigar potenciales altcoins y tener más éxito, lo mejor es dividir los procesos. Lo primero es identificar las señales, Grok no solo está en X, sino que también está integrado con Telegram, así que en vez de pasar horas viendo publicaciones con poco sentido, esta aplicación puede acelerar el proceso.

Luego se puede utilizar para resumir, utilizar las referencias y revisar los whitepapers de proyectos que nos interesen.

Aunque no todo debe definirse por la tendencia, puede haber señales que a simple vista no se ven. Así que luego hay que filtrar los proyectos. Grok puede ayudar detectando inconsistencias técnicas, buscando la liquidez real de los proyectos, para que luego el investigador limite la temática de la búsqueda y así evitar las generalidades.

Se debe ser claro y lo más específico posible para describir la tarea que se desea hacer. Para buscar las mejores altcoins hay que verificar contratos, buscar la actividad del token en los exchanges, pools de liquidez y datos en la blockchain.

El bot hasta este punto funciona como una herramienta de investigación rápida.

Una vez obtenida la información base de cada token, es recomendable pasar a la investigación manual: comparar análisis, revisar gráficos de reacción al precio, estudiar la actividad en cadena y observar movimientos en los exchanges y las compras de ballenas.

Esto permite anticipar riesgos, evaluar el uso real de los proyectos y confirmar la autenticidad de sus comunidades antes de invertir.

Grok predice potenciales altcoins

Le preguntamos a Grok sobre las criptomonedas que están repuntando en crecimiento según los índices de CoinMarketCap. Virtuals, Humanity Protocol y Zcash están en el top 3, acuñando más de 40% de crecimiento esta semana, ¿podrían ser algunas de las mejores criptomonedas para invertir?

El resumen de los whitepapers lo hizo muy preciso y utilizó las fuentes oficiales para la información sin pedírselo. Con respecto a la comparación se consideró, además del precio, el volumen de transacciones, variación en los últimos 30 días y el momentum del proyecto de acuerdo con cada plan.

Según su análisis, Zcash es el que refleja más potencial gracias a la creciente adopción, crecimiento de más de 429% y valor agregado a la privacidad de los usuarios cripto.