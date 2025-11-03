Trump afirma que no conoce al fundador de Binance

El presidente afirmó que no conoce al fundador de Binance y negó conflictos de interés con WLFI, mientras destaca la posición de EE. UU. en el mercado cripto global.

En una entrevista para la cadena CBS News, el presidente Donald Trump afirmó que no conoce a Changpeng “CZ” Zhao y que el indulto no tiene que ver con ningún conflicto de intereses.

Hechos clave: En una exclusiva con CBS News le preguntaron al presidente acerca del fundador de Binance.

Se lo vinculaba con la compra de 2.000 millones de dólares del token WLFI a través del exchange.

CZ se declaró culpable en 2023 de los cargos por violar leyes en contra del lavado de dinero.

Trump mencionó que son sus hijos los que están en el mercado cripto.

Se mostró positivo ante el control de Estados Unidos sobre las criptomonedas.

El pasado viernes 31 de octubre el presidente Trump recibió a la cadena estadounidense en una exclusiva para el programa 60 Minutos luego de su viaje por China y la reunión con su presidente Xi Jinping.

El polémico indulto a CZ y la conexión con la preventa millonaria de WLFI

Durante la entrevista, la periodista Norah O’Donnell preguntó al presidente el porqué del indulto a CZ en vista de que Binance había estado involucrado en casos de lavado de dinero y relación con grupos terroristas como Hamás.

“Este hombre fue tratado muy mal por la administración Biden. Y lo encarcelaron. Es muy respetado. Es un hombre muy exitoso. Lo metieron en la cárcel y le tendieron una trampa”, fue la primera respuesta de Trump al respecto del fundador de Binance.

Indicando que no estaba seguro de conocerlo en persona y que su gobierno ya no considera que CZ haya hecho un daño a la seguridad del país. Sin embargo, el indulto aún es muy cuestionado debido a un posible conflicto de intereses entre su empresa familiar, World Liberty Financial, y el exchange.

Debido a la compra por 2.000 millones de dólares de su token homónimo WLFI a través de Binance, hoy considerada una de las mejores preventas de criptomonedas, luego de recaudar 550 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente se desvinculó de la relación indicando que son sus hijos los que están involucrados en el mercado cripto.

Trump: si no controlamos el mercado cripto lo hará otro país

El presidente mostró agrado sobre la relación entre EE. UU. con las criptomonedas, “hice campaña a favor de las criptomonedas, muy abiertamente”, indicó.

La buena noticia para el presidente es que su país está dominando el mercado de las mejores criptomonedas para invertir, “las criptomonedas se han convertido en una industria enorme, por llamarla de alguna manera. Y me enorgullece decir que estamos muy por delante de China y de todos los demás”.

Mencionó también que espera que su país continúe controlando el mercado, de lo contrario otro país lo hará.