¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis del mercado EN DIRECTO – 26 de septiembre de 2025

Última actualización: 
¿Qué criptomoneda comprar hoy? El mercado se pregunta si las monedas digitales continuarán perdiendo el terreno ganado estos últimos meses. El día de hoy Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance coin y hasta Solana han sufrido caídas de precio.

Mientras las criptomonedas más grandes por capitalización siguen a la baja, analistas e inversores buscan nuevas oportunidades en preventa y las próximas altcoins a seguir de cerca. Cryptonews te trae las noticias y las gemas más destacadas.

Noticias de Blockchain
A pesar de la caída en el precio de Solana el interés por los futuros supera nuevos máximos
Alejandro Serna
Alejandro Serna
2025-09-26 15:09:40
Noticias de Finanzas
Lanzamiento histórico: Centrifuge lleva un fondo del S&P 500 a la blockchain de Coinbase
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-26 10:00:15
