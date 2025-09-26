¿Qué criptomoneda comprar hoy? Análisis del mercado EN DIRECTO – 26 de septiembre de 2025

Compartir Copiado Última actualización: Septiembre 26, 2025

¿Qué criptomoneda comprar hoy? El mercado se pregunta si las monedas digitales continuarán perdiendo el terreno ganado estos últimos meses. El día de hoy Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance coin y hasta Solana han sufrido caídas de precio.

Mientras las criptomonedas más grandes por capitalización siguen a la baja, analistas e inversores buscan nuevas oportunidades en preventa y las próximas altcoins a seguir de cerca. Cryptonews te trae las noticias y las gemas más destacadas.