BTC $115,503.81 3.33%
ETH $4,185.16 8.83%
SOL $198.40 8.43%
PEPE $0.0000076 12.20%
SHIB $0.000010 7.41%
BNB $1,344.08 15.97%
DOGE $0.21 11.01%
XRP $2.62 9.24%
Cryptonews Noticias

¿Por qué subieron las criptomonedas hoy? EN DIRECTO las últimas noticias – 13 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Por qué subieron las criptomonedas hoy? EN DIRECTO las últimas noticias - 13 de octubre de 2025

¿Por qué subieron las criptomonedas hoy? Analistas e inversores del mercado cripto se preguntan qué ha pasado con el mercado después de la corrección a la baja.

En Cryptonews revelamos nuestras predicciones y análisis sobre los hechos que han causado un nuevo repunte.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,126,547,057,913
-8.01

Más

Noticias de Blockchain
Rebote en marcha para las criptomonedas: 30% para los mejores alumnos 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-13 07:18:15
Noticias de Blockchain
Criptomonedas: ¿es esta la nueva tendencia ganadora del mercado? 
Matías Calderón Velarde
Matías Calderón Velarde
2025-10-12 10:30:00
