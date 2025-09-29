¿Por qué están subiendo las criptomonedas hoy? Análisis EN DIRECTO – 29 de septiembre de 2025

¿Por qué están subiendo las criptomonedas hoy? Tras una fuerte corrección el precio de las criptomonedas recupera parte de lo perdido la semana pasada. Expertos afirman que la carrera alcista no ha terminado con BTC nuevamente por encima de los 111.000 dólares.

Las altcoins más grandes del mercado también han recuperado precio, con ETH por encima de los 4.000 dólares y Binance coin superando los 1000 dólares.

Sigue el análisis de precio en Cryptonews y las últimas noticias EN DIRECTO.