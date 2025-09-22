BTC $112,725.18 -2.38%
ETH $4,176.13 -6.85%
SOL $220.76 -6.97%
PEPE $0.0000095 -8.76%
SHIB $0.000012 -6.17%
BNB $1,003.12 -4.10%
DOGE $0.23 -9.15%
XRP $2.86 -3.68%
¿Por qué están bajando las criptomonedas hoy? Noticias EN DIRECTO – 22 de septiembre de 2025

El día comienza con números en rojo, ¿por qué están bajando las criptomonedas hoy? Recibe en directo las últimas noticias del mercado y sus análisis de precio para descubrir qué está pasando.

Seguimos hora a hora las novedades que te permitirán conocer el estado actual de las criptos y su evolución de precio. Así como los proyectos que merecen la pena seguir de cerca este año.

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,092,457,527,553
-2.84

Más

Noticias de Bitcoin
La claridad regulatoria en torno a Bitcoin podría desbloquear una adopción masiva
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-22 14:03:45
Noticias de XRP
XRP muestra señales alcistas: el indicador TD secuencial enciende señal de compra ante posible repunte
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-22 09:54:47
