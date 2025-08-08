XRP steigt um über 13 %, nachdem Ripple und die SEC die letzten Berufungen zurückziehen

Die Entscheidung wurde in einem am 15. Mai beim U.S. District Court for the Southern District of New York eingereichten Antrag bekannt gegeben.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: August 8, 2025

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Ripple Labs und die US-Börsenaufsicht SEC haben ihren fast vierjährigen Rechtsstreit offiziell beendet und damit einen der am meisten beobachteten Fälle in der Geschichte der Kryptowährung abgeschlossen. Dieser Schritt ließ XRP nach der Ankündigung um mehr als 13 % steigen.

Am Donnerstag reichten beide Parteien eine gemeinsame Mitteilung beim US-Berufungsgericht für den zweiten Gerichtsbezirk ein, in der sie erklärten, dass sie ihre jeweiligen Berufungen freiwillig zurückziehen würden.

Die SEC hat ihre Anfechtung einer Entscheidung aus dem Jahr 2023 fallen gelassen, in der festgestellt wurde, dass der XRP-Token von Ripple kein Wertpapier ist, wenn er an öffentlichen Börsen verkauft wird. Ripple zog seinerseits seine Gegenberufung zurück. Jede Seite hat sich bereit erklärt, ihre eigenen Prozesskosten zu tragen.

Ripple-Klage löste großen Test aus, wie US-Gerichte digitale Token betrachten

Der Fall begann im Jahr 2020, als die SEC Ripple unter dem damaligen Vorsitzenden Jay Clayton verklagte und dem Unternehmen vorwarf, durch den Verkauf von XRP Gelder durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot zu beschaffen. Die Klage, die im Southern District of New York eingereicht wurde, wurde schnell zu einem Testfall dafür, wie das US-Recht digitale Token behandeln sollte.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Im Juli 2023 erließ die US-Bezirksrichterin Analisa Torres eine geteilte Entscheidung. Sie befand, dass Ripple in der Tat gegen die Wertpapiergesetze verstoßen hatte, als es XRP direkt an institutionelle Anleger verkaufte.

Sie sagte jedoch, dass Verkäufe an Kleinanleger über öffentliche Börsen nicht der Definition eines Wertpapierangebots entsprechen, eine Schlussfolgerung, die weithin als Teilerfolg für den breiteren Kryptosektor angesehen wird.

Die SEC hat gegen den Teil des Urteils, der den Verkauf an Kleinanleger betrifft, im vergangenen Jahr Berufung eingelegt, während Ripple eine Gegenberufung eingelegt hat, um seine Position in vollem Umfang zu verteidigen.

Ripple sichert sich die Schließung, da die SEC ihre aggressive Krypto-Rechtsstrategie zurücknimmt

Aber nachdem Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt war und eine neue Führung bei der SEC eingesetzt hatte, begann die Behörde, sich von mehreren Vollstreckungsmaßnahmen zurückzuziehen. Mehr als ein Dutzend Fälle und Untersuchungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind seitdem eingestellt worden.

Ripple und die SEC einigten sich im Juni letzten Jahres darauf, die verbleibenden Strafen im Zusammenhang mit dem Fall zu regeln. Richter Torres verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 125 Millionen Dollar und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, die es Ripple untersagt, bei künftigen institutionellen Verkäufen von XRP gegen Wertpapiergesetze zu verstoßen. Diese Strafe, die jetzt auf einem Treuhandkonto hinterlegt ist, wird nach Abschluss des Berufungsverfahrens an das US-Finanzministerium überwiesen.

Verhandlungen zu Beginn des Jahres über eine Senkung der Strafe waren gescheitert, da Richterin Torres mehrere Vorschläge wegen Verfahrensfragen abgelehnt hatte. Mit der Abweisung der Berufung sind die Bedingungen des Vergleichs endgültig festgelegt und der langjährige Streit beendet.

Nun, da das Urteil von 2023 intakt ist, sagen Rechtsbeobachter, dass der Fall zu einer wichtigen Referenz dafür werden könnte, wie Gerichte beurteilen, ob Krypto Assets als Wertpapiere gelten. Für Ripple ist damit der Weg frei für eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit, insbesondere in Ländern, die bereits klarere regulatorische Richtlinien erlassen haben.