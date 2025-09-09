Wird Ethereum ein Opfer seines eigenen Erfolgs?

Wohin führt der Weg der Nr. 2?

Der letzte Höhenflug von Ethereum ist gerade erst wenige Wochen her, da diskutieren manche Marktbeobachter schon den Untergang der Nr. 2 der Kryptowelt. Eine Diskussion auf X förderte eine unterschiedliche Betrachtungsweise von ETH zutage.

Rohstoff oder Geldmaschine?

Sollte man Ethereum in erster Linie als Rohstoff betrachten und daher die Einnahmenkomponente vernachlässigen, oder gilt gerade diese als wesentlicher Erfolgsfaktor des Netzwerks?

Ethereum hat seine Netzwerkgebühren mit der Einführung des Dencun-Updates im März dieses Jahres beträchtlich gesenkt. Doch die Reduktion der Transaktionsgebühren hat in der Folge auch zu einem massiven Einbruch bei den eingenommenen Netzwerkgebühren geführt.

Technologiesprung sorgt für Einnahmenrückgang

Der Rückgang von 40 Prozent bereitet jenen Experten Sorge, die Ethereums Netzwerkgebühren für die Bewertung von ETH heranziehen. Doch dem gegenüber steht ein weiterhin massiver Zufluss von Stablecoins und das steigende Vertrauen der institutionellen Investoren, die oft und gerne bei den ETH-Spot-ETFs zugreifen.

Daher sind viele Experten derzeit unsicher, wohin der Weg von ETH führen wird. Steht die Nummer 2 der Kryptowelt vor einem weiteren Kursausbruch nach oben oder vor einem Absturz?

Widersprüchlichkeit im Vormarsch

Diese Widersprüchlichkeit zeigt sich auch in den On-Chain-Daten. Der Einbruch der Netzwerkgebühren erfolgte ausgerechnet in einer Phase der hohen Bewertung. Dies geschah zu einer Zeit, in der Stablecoins so stark auf das Ethereum-Netzwerk drängen wie nie zuvor. Damit beweist der Markt sein Vertrauen in ETH.

Die Diskussion rund um die Gebühren ist allerdings nicht neu, sondern bestimmt die Ethereum-Community seit Langem. Die verbesserte Technologie hat sich zumindest bisher immer noch als der wichtigste Treiber der Bewertung durchgesetzt.

Quelle: Coinmarketcap

Aktuell scheint eine weitere Richtungsentscheidung bevorzustehen. Erweist sich der Kryptoherbst als so durchschlagskräftig wie zumeist in der Geschichte von Kryptowährungen, dann könnte ETH ein neues Allzeithoch erreichen und die 5.000-Dollar-Grenze sprengen. Schlagen die Einbrüche bei den Netzwerkeinnahmen jedoch verstärkt in der Bewertung von ETH durch, dann steht eine Korrektur bevor.