Ethereum erreicht neues Allzeithoch

Autor
Georg Steiner
Lange Zeit schien Ethereum in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Erst mit Juli 2025 begann die Nummer 2 der Kryptowelt eine Aufholjagd zu starten. Zunächst knackte ETH die 3000-Dollar-Grenze, um nach einem kurzen Rücksetzer auch über die 4000 Dollar zu stürmen.

Vier Jahre bis zum Rekord

Nach einer neuerlichen kurzen Ruhepause näherte sich Ethereum sogar den 5000 Dollar an, scheiterte aber am Überspringen der Marke. Mit 4.946 Dollar markierte die Kryptowährung schließlich einen neuen Kursrekord, an dem sie zukünftig gemessen wird.

Quelle: Coinmarketcap

Es hat also fast vier Jahre gedauert, bis Ethereum zu alter Stärke zurückgefunden hat. Immerhin fand das alte Allzeithoch im November 2021 statt. Ausschlaggebend für die Kursexplosion war der deutliche Kapitalzufluss zu den ETH-Spot-ETFs.

ETFs befeuern den Kurs

Diese Entwicklung kennt man bereits von Bitcoin, auch dort sorgten die ETFs schlussendlich für den endgültigen Durchbruch im Finanz-Mainstream. Ethereum folgt diesem Vorbild und schoss nach oben.

Dazu kam letzte Woche die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der Zinssenkungen in den USA in Aussicht stellte. Diese sollten mehr Risikokapital in die Kryptoszene spülen und den Coins Auftrieb verleihen.

Niedrigere Leitzinsen könnten den Auftrieb verstärken

Die Aussichten auf niedrigere Leitzinsen kamen den Altcoins verstärkt zugute, schließlich konnten sie bisher von den Kurrekorden von Bitcoin wenig profitieren. Doch das könnte sich jetzt ändern, schließlich zogen auch XRP und Solana kräftig an.

Ethereum News

Mit einem Nettomittelzufluss von 1,85 Milliarden Dollar zu den ETFs konnte ETH deutlich mehr Investoren anlocken als zuletzt Bitcoin. Davon profitierten auch die großen Anbieter wie BlackRock und Fidelity.

Altcoin-Saison im Anflug?

Sie gelten als „Hauptlieferanten“ für die immer stärker steigende Nachfrage institutioneller Investoren. Diese hatten schon den raketenhaften Aufstieg von Bitcoin befeuert. Ihr Einstieg in Ethereum sorgt für eine Verknappung des Angebots und damit für steigende Preise.

Doch auch bei Privatanlegern steigt das Interesse an ETH, das beweisen die gestiegenen Suchanfragen bei Google. Gut möglich, dass die Rede von Jerome Powell gleichzeitig der Beginn einer neuen Altcoin-Saison gewesen ist, schließlich profitieren davon eine Reihe von Altcoins.

Georg Steiner
