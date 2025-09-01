Deutscher Starökonom fordert Strategie zum Umgang mit Stablecoins

Prof. Dr. Peter Bofinger sieht zukünftig eine große Rolle

Stablecoins werden zukünftig im Finanzsystem eine große Rolle spielen. Darauf sollte sich die Europäische Union besser einstellen. Das fordert der deutsche Starökonom Prof. Dr. Peter Bofinger in einer neuen Studie für das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.

Der digitale Euro ist keine Konkurrenz

Das gilt seiner Meinung nach besonders für amerikanische Stablecoins, die bereits jetzt massiv von der US-Regierung gefördert werden. Bofinger, der dem digitalen Euro kritisch gegenübersteht, sieht in diesem keine Alternative zu Stablecoins. Er sei als globales Zahlungsmittel für Unternehmen ungeeignet.

Bofinger sieht in den neuen Stablecoin-Gesetzen der USA auch den Versuch, die Vormachtstellung des US-Dollars zu stärken und zu sichern. Daher macht die Trump-Regierung Kryptowährungen attraktiver.

Die Vorteile von Stablecoins könnten das Nischenprodukt wachsen lassen

Laut Prof. Bofinger seien Stablecoins derzeit noch ein Nischenprodukt, doch dieses könnte sich in Teilbereichen schnell als Erfolg entpuppen. Die Europäische Union sei daher gefordert, ihre Gesetzgebung zu adaptieren und alternative Zahlungsmodelle zu fördern.

Schließlich könnten Stablecoins die Kosten für internationale Transaktionen deutlich senken. Doch dies müsse innerhalb eines gesetzlichen Rahmens passieren, sonst würden dem Finanzsystem neue Risiken erwachsen.

Europa muss reagieren

Die neuen Gesetze der USA sollten ein Weckruf für Europa sein. Es gelte jetzt, den Euro zu stärken und die Transaktionskosten zu senken. Bofinger sieht die Vorteile der Verwendung von Stablecoins und lobt ihre Vorteile.

Schon jetzt würde der Gesamtbetrag der US-Stablecoins ein Prozent der US-Geldmenge betragen. Ihre Deckung durch amerikanische Schuldverschreibungen würde zudem die Nachfrage nach den Staatsanleihen in die Höhe treiben.

Die wachsende Rolle der Stablecoins könnte aber zu einer Bedrohung der digitalen Souveränität von Europa werden. Die EU müsse daher ihre Regulierung ändern. Eine Deckung durch Bankguthaben berge die Gefahr eines Bankenkollapses, wenn viele Stablecoins gleichzeitig eingetauscht würden. Die EU sollte daher ihre nationalen Zahlungssysteme besser verknüpfen, um die Kosten zu senken.