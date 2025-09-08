Ethereum-Umsatz fällt im August um 44 % trotz ETH-Rekordpreisen

Die Ethereum-Einnahmen, die auf Token Burns zurückzuführen sind, die ETH-Inhabern zugute kommen, fielen im Monatsvergleich um 44 % auf $14,1 Mio., gegenüber $25,6 Mio. im Juli.

Die On-Chain-Einnahmen von Ethereum sind im August stark gesunken, obwohl ETH auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist.

Key Takeaways: Die Ethereum-Einnahmen fielen im August um 44%, obwohl ETH ein Rekordhoch von 4.957 $ erreichte.

Die Netzwerkgebühren sanken um 20%, was vor allem auf die geringeren Kosten durch das Dencun-Upgrade zurückzuführen ist.

Das Interesse der institutionellen Anleger ist nach wie vor groß. Etherealize hat $40 Mio. aufgebracht, um die Verbreitung von Ethereum zu fördern.

Laut Token Terminal sanken die Ethereum-Einnahmen, die durch Token Burns zu Gunsten von ETH-Inhabern erzielt wurden, im Monatsvergleich um 44 % auf $14,1 Mio., gegenüber $25,6 Mio. im Juli.

Dieser Rückgang ist zu verzeichnen, obwohl ETH seit April um mehr als 240% gestiegen ist und am 24. August ein Rekordhoch von $4.957 erreicht hat.

Neben den Einnahmen sinken auch die Ethereum Network Fees

Die Netzwerkgebühren fielen ebenfalls um 20% und sanken von 49,6 Millionen Dollar im Juli auf 39,7 Millionen Dollar im letzten Monat.

Ein Großteil dieses Rückgangs ist auf das Dencun-Upgrade von Ethereum im März 2024 zurückzuführen, das die Transaktionskosten für Layer-2-Rollups senkte.

Während das Upgrade die Skalierbarkeit verbesserte, verringerte es die Einnahmen aus den Layer-1-Gebühren, einer wichtigen Wertquelle für ETH-Inhaber, erheblich.

Dieser Trend hat die Debatte über das langfristige Wirtschaftsmodell von Ethereum neu entfacht. Kritiker warnen, dass die niedrigen Gebühreneinnahmen die Nachhaltigkeit der Plattform untergraben, während Befürworter argumentieren, dass sich Ethereum zur Grundlage des globalen dezentralen Finanzwesens entwickelt.

Ethereum is dying.



Despite $ETH reaching new ATHs in August, Ethereum revenue in August was $39.2 million. To put that in perspective:



– Down 75% from Aug-23 ($157.4 million)

– Down 40% from Aug-24 ($64.8 million)

– 4th lowest monthly revenue since Jan-21.



Ethereum’s… pic.twitter.com/n2ab4oE3hu — AJC (@AvgJoesCrypto) September 6, 2025

Trotz rückläufiger Einnahmen zieht Ethereum weiterhin die Aufmerksamkeit von Institutionen auf sich.

Etherealize, ein Unternehmen, das sich für die Einführung von Ethereum in öffentlichen Unternehmen einsetzt, hat im September 40 Mio. Dollar eingeworben, um die Reichweite zu erhöhen.

Etherealize wurde im Januar mit Unterstützung der Ethereum Foundation und des Mitbegründers Vitalik Buterin gegründet und soll die Lücke zwischen dem komplexen Ökosystem von Ethereum und der Nachfrage der Finanzwelt nach Klarheit, Werkzeugen und einer regulierungsfähigen Infrastruktur schließen.

Der Mitbegründer Grant Hummer stellte zuvor fest, dass trotz der Präsenz von Ethereum in Krypto-ETFs vielen Institutionen immer noch das grundlegende Wissen fehlt, um sich sinnvoll mit ETH zu beschäftigen.

Mit den 40 Millionen Dollar werden neue Tools und Plattformen finanziert, die auf institutionelle Arbeitsabläufe zugeschnitten sind. Etherealize plant den Aufbau einer Infrastruktur für den privaten Handel und die Abwicklung von tokenisierten Assets, einschließlich einer Abwicklungsplattform für tokenisierte Anleihen und andere festverzinsliche Produkte.

Unternehmen, die ETH zum Staken nutzen, setzen auf das langfristige Potenzial von Ethereum. Sie sperren Token ein, um Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig das Netzwerk zu sichern – auch wenn die kurzfristigen Einnahmen schwanken.

Joseph Lubin prognostiziert 100-fachen ETH-Anstieg

Der Mitbegründer von Ethereum, Joseph Lubin, glaubt, dass ETH im Laufe der Zeit um das 100-fache oder mehr ansteigen könnte. Er bezeichnet es als die zukünftige Infrastruktur der Wall Street, da sich TradFi in Richtung dezentraler Finanzen verlagert.

In einem X-Posting sagte Lubin, dass Ethereum viele isolierte Systeme bei Institutionen wie JPMorgan ersetzen und das Rückgrat für Finanzdienstleistungen, Staking und die Ausführung von Smart Contracts werden wird.

Lubin unterstützte die optimistische Haltung von Tom Lee von Fundstrat und erklärte, dass er „100 %-ig mit Lees Ansicht übereinstimmt“, dass Ethereum Bitcoin im Netzwerkwert überholen könnte.

Er verglich den Moment mit 1971, als der US-Dollar den Goldstandard verließ und damit eine tektonische Verschiebung in der Finanzarchitektur signalisierte, die von Ethereum angeführt wurde.

Ebenso hat Lee vorhergesagt, dass Ethereum in naher Zukunft auf $5.500 ansteigen wird, mit einem ehrgeizigen Ziel von $12.000 zum Jahresende.

Während seines Gastauftritts in der Sendung Amitis Investing am 26. August verriet Lee, dass sich die Stimmung an der Wall Street gegenüber Ethereum nach der Verabschiedung des GENIUS Stablecoin-Gesetzes durch den US-Senat dramatisch verändert hat.

Lee betonte, dass Ethereum die grundlegende Blockchain-Infrastruktur für das traditionelle Finanzwesen (TradFi) ist und derzeit ein Stablecoin-Angebot von über 145 Milliarden Dollar unterstützt.