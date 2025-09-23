US drängt SEC, $12.5T 401k Markt für Krypto zu öffnen

Trump unterschreibt, der Kongress stupst an, und die SEC erwägt nun, Bitcoin und Private Equity in Amerikas 12,5 Billionen-Dollar-Sparschwein für die Altersvorsorge zu lassen.

US-Gesetzgeber drängen die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die jüngste Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump umzusetzen, die den 12,5 Billionen Dollar schweren 401(k)-Rentenmarkt für alternative Assets, einschließlich Kryptowährungen, öffnet.

In einem Schreiben vom 22. September forderten der Vorsitzende des House Financial Services Committee, French Hill, und die ranghöchste Abgeordnete, Maxine Waters, den Vorsitzenden der SEC, Paul Atkins, auf, die Vorschriften zügig zu überarbeiten, um sie an die Richtlinie anzupassen.

Das Schreiben fordert die Behörde auf, FINRA-zertifizierte Fachleute als zugelassene Anleger anzuerkennen und den Kreis derjenigen zu erweitern, die sich für den Zugang zu alternativen Assets im Rahmen von Pensionsplänen qualifizieren.

Trumps 401(k) Executive Order stellt die SEC in den Mittelpunkt der Überarbeitung des Altersvorsorgemarktes

Der Vorstoß folgt auf Trumps Durchführungsverordnung vom 7. August, die das Arbeitsministerium anweist, die Richtlinien im Rahmen des Employee Retirement Income Security Act (ERISA) zu überdenken.

Die Anordnung beauftragt den Arbeitsminister, in Abstimmung mit dem Finanzministerium, der SEC und anderen Regulierungsbehörden den Weg für 401(k)-Teilnehmer freizumachen, einen Teil ihrer Portfolios in Private Equity, Immobilien, digitale Assets und andere Alternativen zu investieren.

Die Politik soll die Anlagemöglichkeiten für die mehr als 90 Millionen Amerikaner erweitern, die derzeit an vom Arbeitgeber gesponserten beitragsorientierten Plänen teilnehmen.

Einem Informationsblatt des Weißen Hauses zufolge belief sich das Gesamtvermögen der US-Rentner zum 31. März 2025 auf 43,4 Billionen Dollar, aber die meisten Sparer haben nach wie vor keinen Zugang zu Alternativen.

Der Gesetzgeber argumentiert, dass eine maßvolle Allokation in diese Assets die risikobereinigten Nettorenditen verbessern und die Anlagestrategien für die Altersvorsorge modernisieren könnte.

Es wird erwartet, dass die SEC eine zentrale Rolle bei der Überarbeitung der Vorschriften spielen wird, insbesondere was die Definition des zugelassenen Anlegers betrifft. Mehrere überparteiliche Gesetzentwürfe, die dem Kongress bereits vorliegen, zielen darauf ab, die Kriterien zu erweitern, einschließlich Maßnahmen zur Anerkennung von Berufslizenzen, Ausbildung oder von der SEC verwalteten Prüfungen als Wege zur Akkreditierung.

Hill und Waters forderten Atkins auf, diese gesetzgeberischen Bemühungen in den Regelsetzungsprozess der Behörde einzubeziehen.

Mit diesem Schritt werden Initiativen wiederbelebt, die während Trumps früherer Amtszeit eingeführt, aber später unter Präsident Biden zurückgenommen wurden.

Branchenverbände setzen sich seit langem für solche Reformen ein. Sie argumentieren, dass Rentenportfolios, die auf Aktien und Anleihen beschränkt sind, nicht die breitere Entwicklung der Kapitalmärkte widerspiegeln.

Die Verordnung klärt auch die treuhänderischen Pflichten von Planverwaltern, die sich für die Einbeziehung alternativer Assets entscheiden. Es wird erwartet, dass die Regulierungsbehörden darlegen werden, wie Sponsoren von Altersvorsorgeplänen ein solches Engagement unter Wahrung des Schutzes der Anleger ermöglichen können.

Für den Kryptowährungssektor ist diese Entwicklung ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur allgemeinen Akzeptanz.

Auch wenn es noch administrative Hürden gibt, könnte die Einbeziehung digitaler Assets in die Altersvorsorge einen neuen Kanal für Kapitalzuflüsse in den Markt schaffen und Millionen von Amerikanern, die für ihren Ruhestand sparen, ein Engagement in Kryptowährungen ermöglichen.

SEC bricht mit der Ära Gensler und verspricht Flexibilität bei Kryptowährungen und Unternehmensoffenlegungen

Die SEC signalisiert einen grundlegenden Politikwechsel, indem sie sich von dem auf Klagen ausgerichteten Ansatz ihrer Vorgängerregierung abwendet und eine kooperativere Haltung gegenüber der Kryptoindustrie und den öffentlichen Unternehmen einnimmt.

Die SEC bereitet eine weitreichende Änderung der Regeln für die Offenlegung von Unternehmen und der Regulierung von Kryptowährungen vor, was eine Abkehr von der jahrelangen rigiden Aufsicht bedeutet.

In einer Rede auf CNBC am 19. September bestätigte der SEC-Vorsitzende Paul Atkins, dass die Behörde Reformen priorisiert, die die Anforderungen an die Quartalsergebnisse lockern könnten.

✅ SEC Chairman @secpaulsatkins says the agency is preparing reforms for corporate disclosure rules, which could end mandatory quarterly reporting#SEC #CryptoRegulation https://t.co/1AwEdIW1bj — Cryptonews.com (@cryptonews) September 19, 2025

Der Vorschlag würde den Unternehmen, einschließlich derer im Krypto-Sektor, mehr Flexibilität bei der Festlegung der Berichtsfristen in Absprache mit Investoren und Banken einräumen.

Atkins merkte an, dass die halbjährliche Berichterstattung bereits Standard für ausländische Emittenten ist, die an den US-Märkten handeln, und nannte die Anpassung „einen guten Weg nach vorne“.

Der Schritt folgt auf die am 15. September von Präsident Donald Trump wiederbelebte Forderung, die vierteljährliche Berichterstattung durch eine halbjährliche zu ersetzen, eine Änderung, die seiner Meinung nach die Kosten senken und den kurzfristigen Druck auf die Führungskräfte verringern würde.

Da die Republikaner bei der SEC mit 3:1 im Vorteil sind, ist der Vorschlag in der politischen Landschaft gut aufgehoben.

Atkins hat auch eine neue Regulierungsphilosophie für Kryptowährungen vorgestellt. In einem Bericht, der am 15. September veröffentlicht wurde, sagte er, die SEC werde ihren Ansatz der „Regulierung durch Durchsetzung“ beenden, der ein Markenzeichen der Amtszeit seines Vorgängers Gary Gensler war.

Stattdessen werden die Unternehmen vorläufige Mitteilungen über mögliche technische Verstöße erhalten und bis zu sechs Monate Zeit haben, die Probleme zu lösen, bevor eine Durchsetzung in Betracht gezogen wird.

Atkins lehnte die breite Klassifizierung von Kryptowährungen als Wertpapiere ab und zeigte sich offen für tokenisierte Aktien und Anleihen, die bestehende Instrumente widerspiegeln.

Seit seinem Amtsantritt im April hat er mehrere hochkarätige Fälle aus der Gensler-Ära eingestellt und eine Crypto Task Force ins Leben gerufen.

Diese Task Force wird am 17. Oktober eine öffentliche Anhörung abhalten, um die finanzielle Privatsphäre und Überwachungsinstrumente zu untersuchen.