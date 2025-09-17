UK und US schmieden Krypto-Allianz – Stablecoins jetzt im Rampenlicht

Durch die Benennung von Reeves und Bessent und den Aufbau einer gemeinsamen Sandbox wird die Kryptowährung von einer juristischen Arbitrage zu einer gemeinsamen Aufsicht umgestaltet.

Großbritannien und die Vereinigten Staaten bereiten sich auf eine engere Zusammenarbeit bei digitalen Assets vor, wobei Stablecoins im Mittelpunkt stehen sollen.

Der Schritt folgt auf ein Treffen zwischen Kanzlerin Rachel Reeves und US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag, wie die Financial Times berichtet.

Die Gespräche, die in London stattfanden, brachten führende Kryptounternehmen wie Coinbase, Circle und Ripple sowie große Banken wie Citi, Bank of America und Barclays zusammen.

Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagten, die Vereinbarung sei kurzfristig organisiert worden, nachdem die britische Regierung in Briefen von Gruppen aus der Kryptoindustrie aufgefordert worden war, digitale Assets vor dem Staatsbesuch von Präsident Donald Trump in dieser Woche auf die Tagesordnung zu setzen.

Stablecoins im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Großbritannien und den USA über die Angleichung der Kapitalmärkte

Stablecoins, digitale Token, die an traditionelle Währungen gekoppelt sind, sollen ein Schlüsselelement der Zusammenarbeit sein. Britische Beamte glauben, dass eine Angleichung der Regeln an die USA britischen Unternehmen einen besseren Zugang zu den größten Finanzmärkten der Welt verschaffen und gleichzeitig mehr amerikanische Investitionen ins Land locken könnte.

According to the Financial Times, the UK and U.S. are set to announce closer cooperation on digital assets, including stablecoins, following a meeting between Chancellor Rachel Reeves and Treasury Secretary Scott Bessent. Both governments are also developing a joint digital… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 16, 2025

Der Vorstoß kommt zu einem politisch heiklen Zeitpunkt für Großbritannien, denn es besteht die Sorge, dass in London börsennotierte Unternehmen wegen höherer Bewertungen nach New York abwandern.

Eine engere Partnerschaft mit Washington wird als eine Möglichkeit gesehen, diesem Trend entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass Großbritannien im Finanzdienstleistungssektor wettbewerbsfähig bleibt.

Unter Trump haben die USA eine offen unterstützende Haltung gegenüber digitalen Assets eingenommen, im Gegensatz zu der eher vorsichtigen Haltung der britischen Regulierungsbehörden. Britische Kryptounternehmen haben gewarnt, dass diese Divergenz dazu führen könnte, dass sie im Vergleich zu US-Konkurrenten benachteiligt werden.

Eine Person, die mit dem Treffen am Dienstag vertraut war, sagte, dass sich ein Großteil des Gesprächs auf die Angleichung der Regulierungsansätze für digitale Assets konzentrierte, wobei sich die Teilnehmer einig waren, dass es „eine riesige Chance für Großbritannien bei digitalen Assets“ gibt, wenn die Zusammenarbeit mit den USA voranschreitet.

Reeves sprach die Angleichung der Kapitalmärkte, einschließlich digitaler Assets, auch bei einem Abendessen mit dem US-Botschafter Warren Stephens letzte Woche an.

Britische Beamte erwarten, dass die regulatorische Angleichung und die Zusammenarbeit bei digitalen Vermögenswerten zu den Ankündigungen gehören werden, die mit den politischen Gesprächen zwischen Trump und Premierminister Sir Keir Starmer am Donnerstag verbunden sind.

Der frühere Schatzkanzler George Osborne hat gewarnt, dass Großbritannien Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren, wenn es nicht mit der internationalen Dynamik mithält.

🇬🇧 Former British finance minister @George_Osborne warns the UK is losing its crypto edge, slamming the Labour government and Bank of England for lagging behind global regulators.#BankofEngland #UKCrypto https://t.co/MeBV0ypikX — Cryptonews.com (@cryptonews) August 4, 2025

Im August warf Osborne der Regierung und der Bank of England vor, zu lange zu zögern und verglich den heutigen Moment mit den „Big Bang“-Finanzreformen der 1980er Jahre.

Er verwies auf die USA, die EU, Singapur, Hongkong und Abu Dhabi als Regionen, die bei der Festlegung klarer Regeln für Kryptowährungen und Stablecoins schneller vorankommen.

Neben dem Stablecoin-Schwerpunkt bestätigten Beamte, dass an einer gemeinsamen UK-U.S. Digital Securities Sandbox gearbeitet wird. Die Initiative wird es Unternehmen ermöglichen, Blockchain-Anwendungen in Finanzdienstleistungen zu testen, was das wachsende Interesse an realen Anwendungsfällen für die Distributed-Ledger-Technologie widerspiegelt.

Together we are delivering investment and opportunity for both our countries.



It was a pleasure to welcome @SecScottBessent to Downing Street today. pic.twitter.com/rvI435Jz0O — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) September 16, 2025

Reeves begrüßte Bessent in einem Beitrag auf X in der Downing Street und schrieb: „Gemeinsam sorgen wir für Investitionen und Chancen für unsere beiden Länder.“

Stablecoin-Politik spaltet sich mit neuen Regeln und Vorschlägen über den Atlantik hinweg

Die Debatte über Stablecoins wird auf beiden Seiten des Atlantiks immer intensiver, da politische Entscheidungsträger, Regulierungsbehörden und Branchenführer über die Zukunft des digitalen Geldes nachdenken.

Im Juli unterstrich die britische Schatzkanzlerin Rachel Reeves die Notwendigkeit, dass die britischen Kapitalmärkte global wettbewerbsfähig bleiben müssen, und verwies auf die frühere Forderung der amerikanischen SEC-Kommissarin Hester Peirce nach einer gemeinsamen digitalen Sandbox zwischen den USA und Großbritannien.

Ein solcher Rahmen, so Reeves, könnte es den Regulierungsbehörden ermöglichen, die Aktivitäten auf beiden Märkten zu überwachen und den Unternehmen die Möglichkeit geben, sie gleichzeitig zu bedienen.

In der Zwischenzeit hat es in den USA rasante Entwicklungen gegeben. Wyoming war der erste Bundesstaat, der einen staatlich unterstützten Stablecoin auf den Markt brachte, während der Kongress den GENIUS Act verabschiedete, der es Stablecoin-Emittenten verbietet, direkte Zinsen zu zahlen.

Bankenverbände drängen den Gesetzgeber, ein Schlupfloch zu schließen, das es Emittenten ermöglichen könnte, indirekt über Börsen Renditen anzubieten, und warnen vor möglichen Risiken für die Einlagenbasis in den USA.

🇺🇸 U.S. bank groups seek to expand GENIUS Act limits on stablecoin interest, raising broader questions over global payments policy.#stablecoin #geniusacthttps://t.co/dhN9j0X3QZ — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Coinbase bestreitet diese Behauptungen jedoch und bezeichnet die Sorgen über „Einlagenflucht“ als Mythos.

Tether hat auch Pläne für USA₮ angekündigt, einen in den USA regulierten Stablecoin, der von Anchorage Digital und Cantor Fitzgerald unterstützt wird, im Einklang mit den neuen Bundesvorschriften.

🇬🇧 UK’s central bank wants to cap how much stablecoin people can hold, but crypto groups are fighting back, warning the move could choke innovation and leave Britain trailing rivals.#bankofengland #stablecoins https://t.co/lSNMQrEp7z — Cryptonews.com (@cryptonews) September 15, 2025

In Großbritannien wächst die Dynamik in Bezug auf die Regulierung. Eine Petition, die eine innovationsfördernde Strategie für Blockchain und Stablecoins fordert, hat 5.600 Unterschriften erreicht, nachdem Coinbase seine Kunden zur Unterzeichnung aufgefordert hat. Gleichzeitig hat der Vorschlag der Bank of England, die Stablecoin-Bestände zu begrenzen, die Branche auf den Plan gerufen, die davor warnt, dass der Plan das Wachstum abwürgen und die Wettbewerbsfähigkeit untergraben könnte.