U.S. Präsident Donald Trumps Zustimmungswerte sinken – Shutdown-Stillstand schürt Gegenreaktion

Während sich der Stillstand der Regierung hinzieht, sind die Zustimmungswerte für Präsident Trump stark gesunken, was die wachsende Unzufriedenheit der Wähler und die sich vertiefende Spaltung zwischen den Parteien widerspiegelt.

Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Reuters/Ipsos-Umfrage erreicht die Zustimmung zu US-Präsident Donald Trump einen neuen Tiefpunkt.

Donald Trump erfährt in einer neuen Umfrage starke Ablehnung

Laut der Umfrage, die zwischen dem 3. und 7. Oktober durchgeführt wurde, stimmen 40% der Amerikaner Trump zu, während 58% ihn ablehnen. Laut Reuters missbilligt die Mehrheit der Amerikaner Trumps Schritt zur Militarisierung der Strafverfolgung.

Auch eine aktuelle Umfrage von HarrisX zeigt, dass 46% der Amerikaner Trump befürworten, während die Hälfte ihn ablehnt.

Stillstand der US-Regierung zieht sich inmitten politischer Polarisierung hin

Die neuesten Zahlen zu Trump kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das politische Chaos in der US-Regierung anhält, nachdem es Demokraten und Republikanern nicht gelungen ist, sich vor dem Stichtag 1. Oktober auf ein Gesetz über die Regierungsausgaben zu einigen.

Während einer Kabinettssitzung am Donnerstag im Weißen Haus versprach Trump, als Reaktion auf den Shutdown „nur“ Programme der Demokraten zu streichen.

Trump: We will be cutting some very popular Democrat programs that aren't popular with Republicans, frankly. That's the way it works. — NewsWire (@NewsWire_US) October 9, 2025

„Sie wollten das tun“, sagte Trump und fügte hinzu, dass sie „einen kleinen Vorgeschmack auf ihre eigene Medizin bekommen werden“.

Angesichts der zunehmenden politischen Blockade prognostizieren 86% der Wettenden auf dem dezentralen Prognosemarkt Polymarket, dass sich der Regierungsstillstand bis frühestens 15. Oktober hinziehen wird.

Trump, der seinen Wahlkampf 2024 vor allem mit Appellen an die Blockchain-Branche geführt hat, hat sich häufig dafür eingesetzt, dass die Maßnahmen zur Durchsetzung der Gesetze für die Digital-Asset-Branche zurückgenommen werden.

Kritiker argumentieren jedoch, dass seine Unternehmungen im Kryptobereich ethische Bedenken aufwerfen könnten, solange er im Oval Office sitzt.

“Wenn der Kongress ein umfassendes Krypto-Regulierungssystem ratifizieren soll, ist es entscheidend, die Krypto-Korruption des Präsidenten zu unterbinden. Das bedeutet, dass es Amtsträgern, einschließlich des Präsidenten, verboten ist, Krypto-Token auszugeben, zu sponsern oder von ihnen zu profitieren”, sagte Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) in einer kürzlich durchgeführten Anhörung. „Ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten, um dies auf die richtige Art und Weise zu tun.“

Da sich Demokraten und Republikaner jedoch immer noch in einem Streit über die Staatsausgaben befinden, ist es immer noch unklar, wie die beiden Parteien einen harmonischen Weg in der Kryptopolitik finden werden.