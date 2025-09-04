Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, World Liberty Financial und Dogecoin bis Ende 2025

Der Markt hat einen heftigen Dip genommen, und es kam schnell Panik auf, da überall von Bären gesprochen wurde. Aber die Analysten und Perplexity AI blieben ruhig. Perplexity prognostiziert einen langfristigen Aufwärtstrend und verweist auf die reale Akzeptanz von XRP, den neuen Hype um WLFI und die starke Position von Dogecoin als OG Memecoin.

Ethereum hat gerade ein neues ATH bei $4.950 erreicht und damit gezeigt, dass es immer noch der führende Altcoin ist. Dieser Ausbruch hat Altcoins wie Dogecoin und die gesamte Altcoin-Szene beflügelt, bevor er sich abkühlte.

In der Zwischenzeit hat Bitcoin $110.000 zurückerobert und liegt jetzt bei $112.000, immer noch etwa 7 % unter seinem Höchststand von $124.000 im August. Dennoch ist die Stimmung angesichts des bisher kryptofreundlichsten regulatorischen Umfelds eher bullisch, und die Vorhersage von Perplexity passt zu dieser Stimmung.

XRP (Ripple): Perplexity AI sagt große Rallye voraus, könnte der September der Start sein?

2025 war das Jahr, in dem XRP den Durchbruch schaffte, die SEC schlug, die Marke von einem Dollar durchbrach und in nur zwölf Monaten um 400 % stieg. Perplexity geht davon aus, dass die Rallye noch immer anhält und bereit für eine weitere Etappe ist.

Die Adoption heizt sich schnell auf, und immer mehr Nutzer springen auf. Die XRP-Mastercard wurde gerade eingeführt und drängt damit direkt in das Kreditkartengeschäft. Ein ETF im Oktober scheint ebenfalls wahrscheinlich, was den Hype noch weiter anheizt.

Die Akzeptanz geht weiter, denn B3 Network, eine Layer-3-Chain, die zuerst auf Base aufgebaut wurde, kündigte eine Partnerschaft mit XRP Commons an, um die Entwicklung und den Start von Spielen auf XRPL zu ermöglichen.

Ein hochrangiger Coinbase-Analyst sagte, dass, wenn die Fed mit der Lockerung beginnt, Risikokapital zurück in Kryptowährungen fließen wird und XRP wird dann glänzen. Mit seinen Vorteilen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und den stetigen Fortschritten bei der Einhaltung von Vorschriften entwickelt sich XRP zu einer erstklassigen Anlagemöglichkeit.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Langfristig bleibt der Ausblick bullisch, aber der September ist historisch schwierig für Krypto. XRP könnte über $5 steigen, aber Trader sollten vorsichtig bleiben.

Das Tages-Chart von XRP zeigt starke Unterstützungszonen, die nach monatelanger Konsolidierung einen Aufschwung auslösen könnten. Wenn XRP den Widerstand bei $3,60 überwindet, ist ein Anstieg zu neuen Höchstständen möglich. Wichtige Unterstützungen liegen bei $2,50 und $2,30, beides bewährte Startrampen, die einen neuen Aufwärtstrend bestätigen könnten, wenn das Volumen ansteigt.

Langfristig ist eine Bewegung in Richtung $10 möglich, doch muss zunächst der Widerstand bei $3,60 überwunden werden, ein Niveau, von dem aus der Kurs zurückgewiesen wurde, bevor er wieder unter $3 abtaucht.

WLFI-Einführung gibt den Ton an, Verwirrung über Trump

WLFI Crypto ist gerade erst gestartet und hat dem Markt eine Menge Liquidität entzogen. Das Handelsvolumen an den DEXs und CEXs belief sich auf über $4 Mrd. Der Wert startete mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von $24 Mrd. und liegt jetzt bei $6 Mrd. Der Preis ist bereits gefallen, er startete bei $0,30 und ist auf $0,21 gefallen, ein Minus von 25 %.

Das Momentum ist im Moment enorm. Bei einem Vorverkaufspreis von $0,015 sind die frühen Käufer bereits um fast das 10-fache gestiegen, und in privaten und Vorverkaufsrunden wurden bereits $550 Mio. eingenommen. Die Tokenomics sehen anständig aus, aber die Volatilität bei der Markteinführung und der Verkaufsdruck beim Vorverkauf sind zu erwarten – so ist das Spiel eben.

Quelle: WLFIUSD / TradingView

Das 1-Stunden-Chart von WLFI zeigt eine Konsolidierung mit einer Unterstützung bei $0,2019 und einem Widerstand bei $0,2602. Ein RSI nahe 44 deutet auf ein neutrales Momentum hin und lässt Raum für Aufwärtsbewegungen. Hält sich WLFI über der Marke von $0,2019, bleibt das zinsbullische Setup erhalten, und ein Durchbruch über $0,2602 könnte eine Erholung in Richtung $0,40 auslösen.

Dogecoin (DOGE): Memecoin’s Top Player auf $0,75 eingestellt, Perplexity prognostiziert

Jeder liebt Memes und Memecoins, oder? Perplexity fordert auch einen etwa 90 % höheren Preis für Dogecoin (DOGE) bis Ende 2025.

Das passt zum großen Schritt von Grayscale, den ersten Dogecoin-ETF anzumelden und damit einem Memecoin die erste Chance zu geben, ins Rampenlicht zu treten. Kein Wunder, dass sie sich für DOGE entschieden haben, den ursprünglichen Meme-König.

Der Oktober entwickelt sich für Alts positiv, da dann die ETF-Entscheidung ansteht. Bloomberg sagt, dass die meisten Anträge eine 85 %ige Chance auf Genehmigung haben, was bedeutet, dass ein Memecoin-ETF die Szene ernsthaft aufrütteln könnte.

Quelle: DOGEUSD / TradingView

Der Dogecoin hält die Unterstützung bei $0,21 und befindet sich damit in einer Linie mit einem zinsbullischen Wimpel seit Ende Juli. Der RSI steigt von 46 an und deutet auf einen wachsenden Kaufdruck hin, während die Abflachung des MACD ein nachlassendes Verkaufsmomentum signalisiert.

Ein Ausbruch über $0,245 könnte die Bewegung bestätigen und Ziele bei $0,38 (75 % Aufwärtspotenzial) eröffnen. Angesichts einer möglichen Zinssenkung und der Mitte Oktober anstehenden Entscheidung über den DOGE-ETF ist ein Vorstoß in Richtung $1 aufgrund frischer Nachfrage nicht vom Tisch.

Der neue Dogecoin: 100-faches Potenzial an Deck

Maxi Doge stiehlt im Moment das Rampenlicht. Frisch aus dem Vorverkauf hat dieser von Dogecoin inspirierte Meme-Token bereits über 1,78 Millionen Dollar eingespielt.

Er setzt voll und ganz auf die Meme-Kultur, die sich um einen strammen „Fitnessstudio-Bro“ Doge dreht, der auf den Handel mit hoher Hebelwirkung setzt, ohne einen falschen Nutzen vorzutäuschen.

Aber es geht nicht nur um Witze. Maxi Doge bietet Staking und Wettbewerbe, um die Community zu begeistern und langfristig zu binden.

Der größte Gewinn ist die Verteilung der Token. Etwa 40 % des Angebots gingen an den öffentlichen Vorverkauf ohne Insider- oder private Zuteilungen, wodurch das Risiko von Wal-Dumps nach der Notierung an den großen Börsen verringert wird.

Außerdem wird ein Staking-Programm für MAXI-Besitzer eingeführt, das Käufern des Vorverkaufs die Chance auf eine jährliche Rendite von bis zu 173 % bietet. Sie können sich also Ihren MAXI sichern und schon vor dem Ende des Vorverkaufs mit dem Sammeln von Prämien beginnen.

Wer früh dabei ist, kann viel Geld verdienen und das Beste daraus machen.

Besuchen Sie die Maxi Doge Website, um klugen Investoren zu folgen und am Vorverkauf teilzunehmen. Sie können Ihren Kauf mit ETH, USDT, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte tätigen.