Perplexity AI prognostiziert den Preis von BNB Coin, Ripple, Solana bis Ende 2025

Der ChatGPT-Konkurrent von Perplexity, Perplexity AI, hat kühne Prognosen abgegeben, die darauf hindeuten, dass XRP, Cardano und BNB noch vor Jahresende außerordentliche Kurserholungen erleben könnten.

Der Enthusiasmus der Oktober-Rallye, auch bekannt als „Uptober“, endete abrupt, nachdem Präsident Donald Trump umfassende 100%ige Zölle auf chinesische Importe ankündigte, ein Schritt, der die globalen Märkte erschütterte und einen der stärksten eintägigen Ausverkäufe von Kryptowährungen in jüngster Zeit auslöste.

Mit Blick auf die nächste Sitzung der Federal Reserve (FOMC) nehmen Trader eine vorsichtige Haltung ein und warten auf Hinweise auf eine mögliche geldpolitische Lockerung, die die Risikobereitschaft wieder anfachen könnte.

Erfahrene Analysten sehen den jüngsten Rückschlag jedoch als positive Entwicklung und betonen, dass steile Korrekturen dazu neigen, spekulative Überschüsse und gehebelte Positionen zu bereinigen, was oft den Grundstein für dauerhaftere langfristige Gewinne legt.

Binance Coin (BNB): Perplexity AI sieht wachsende Dominanz

Der Binance Coin ($BNB) war ursprünglich als Token für die Börse gedacht, hat sich aber zu einem der vielseitigsten digitalen Assets entwickelt, das ein wachsendes Ökosystem antreibt, das NFTs, dezentrale Apps und Zahlungslösungen umfasst.

Quelle: Perplexity AI

Das deflationäre Design von BNB, das durch die regelmäßigen Token Burns von Binance aufrechterhalten wird, unterstützt weiterhin seine langfristige Preisstabilität, indem es das Angebot im Laufe der Zeit systematisch reduziert.

Sein Nutzen geht inzwischen weit über die Binance-Plattform hinaus, da BNB bei Händlern auf der ganzen Welt, von Spieleplattformen bis hin zu Reiseanbietern, immer beliebter wird. Diese weit verbreitete Akzeptanz hat seine Position unter den fünf größten Kryptowährungen der Welt nach Marktkapitalisierung gefestigt.

In diesem Monat erreichte BNB ein Rekordhoch von $1.369,99, bevor es nach einem starken Ausbruch aus einer zinsbullischen Wimpelformation, die sich zu Beginn des Jahres entwickelt hatte, um rund 21% zurückging.

Mit einem RSI von 47 scheint BNB derzeit zwischen Kauf- und Verkaufsdruck zu konsolidieren. Sollte das zinsbullische Momentum zurückkehren, könnte BNB nach Ansicht von Perplexity AI noch vor Jahresende auf die Marke von $1.600 zusteuern, während $580-$1.000 im Falle einer weiteren Korrektur als wichtige Unterstützungszone dienen könnte.

XRP ($XRP): Claude prognostiziert einen möglichen Anstieg in Richtung $10

Die Modellierung von Claude AI deutet darauf hin, dass die Ripple Prognose, einen dramatischen Aufschwung erleben und bis zum Jahresende möglicherweise zwischen $5,50 und $6,20 erreichen könnte, was mehr als eine Verdoppelung seines aktuellen Wertes von etwa $2,40 wäre.

Quelle: Perplexity AI

Der bahnbrechende Sieg von Ripple über die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu Beginn dieses Jahres beendete eine fünfjährige juristische Saga, stellte das Vertrauen der Anleger wieder her und trieb XRP am 18. Juli auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 3,65 $.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 349% in die Höhe geschnellt und hat damit die Zuwächse von Bitcoin (62%) und Ethereum (46%) deutlich übertroffen. Die technische Analyse zeigt drei deutlich zinsbullische Flaggenformationen im Jahr 2025, von denen zwei in den Sommermonaten entstanden sind, was oft der Auftakt zu größeren Aufwärtsbewegungen ist.

SEin starker saisonaler Rückenwind im Oktober, mögliche ETF-Zulassungen, günstige regulatorische Entwicklungen und die Ausweitung der globalen Partnerschaften von Ripple könnten XRP dabei helfen, die jüngsten Verluste zu erholen und sich der Schwelle von $6 zu nähern, wobei $10 in einem Bullenszenario ein nüchternes Ziel darstellen.

Solana (SOL): Claude prognostiziert einen Ausbruch über $500

Solana ($SOL) festigt weiterhin seine Stellung als eine der führenden Smart-Contract-Blockchains mit einer Marktkapitalisierung von mehr als $100 Mrd. und einem Gesamtwert von fast $11 Mrd. in seinem DeFi-Ökosystem (TVL).

Quelle: Perplexity AI

Die Spekulationen werden immer lauter, dass die US-Aufsichtsbehörden noch vor Monatsende einen ETF auf Solana genehmigen könnten. Dieser Schritt könnte beträchtliches institutionelles Kapital anziehen, was an die Anstiege nach der Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs erinnert.

Solana wird auch von breiteren Branchentrends wie der Tokenisierung von realen Assets und dem Ausbau der Stablecoin-Infrastruktur profitieren, die beide an institutionellem Schwung gewinnen. Da die Transaktionsgeschwindigkeit und die Gebühren höher sind als bei Ethereum, bleibt Solana einer der stärksten Anwärter auf eine breite Akzeptanz.

Nach einem Anstieg auf $250 im Januar und einem Rückgang auf 100 $ im April wird SOL jetzt bei $184 gehandelt, was auf ein erneutes Aufwärtspotenzial hindeutet. Der niedrige RSI von 40 und die Nähe zu seinem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt deuten darauf hin, dass der Vermögenswert derzeit unterbewertet sein könnte.

Claude geht davon aus, dass Solana, das vor kurzem aus einem bullischen Flaggenmuster ausgebrochen ist, bis zum Jahresende zwischen $360 und $500 erreichen könnte, was einem Anstieg von bis zu 70% über das bisherige Allzeithoch von $293,31 entsprechen würde.

Dogecoin verpasst? Lernen Sie Maxi Doge (MAXI) kennen: Der Meme Coin der nächsten Generation mit Degens Energie

Maxi Doge ($MAXI), ein Neueinsteiger im Bereich der Meme Coins, hat seine Vorverkaufsphase gestartet und bereits über 3,7 Millionen Dollar von Investoren erhalten, die auf den nächsten viralen Krypto-Trend setzen wollen.

Maxi Doge ist der „hochoktanige Cousin“ von Dogecoin und setzt auf den Humor, den Hype und das gemeinschaftsorientierte Ethos der Degen-Kultur, die sich auf Engagement, virale Memes und die Beteiligung der Bevölkerung konzentriert.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf Ethereum entwickelt und bietet im Vergleich zu traditionellen Meme Coins schnellere, kostengünstigere und umweltfreundlichere Transaktionen. Die Marketingstrategie des Projekts konzentriert sich auf Telegram- und Discord-Community-Events, Trading-Wettbewerbe und die Zusammenarbeit mit Influencern, um eine frühe Traktion aufzubauen.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token werden 25 % einem „Maxi-Fonds“ zugewiesen, der für Marketing, Wachstum des Ökosystems und strategische Partnerschaften bestimmt ist. Das Staking ist live und die Renditen erreichen bis zu 82% APY, eine Zahl, die allmählich sinkt, wenn mehr Staker mitmachen.

Der Vorverkaufspreis von MAXI liegt derzeit bei 0,000264 $, wobei der Preis bei jedem Meilenstein der Finanzierung schrittweise erhöht wird. Anleger können die Token über MetaMask oder Best Wallet erwerben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen Seiten von Maxi Doge auf X und Telegram.