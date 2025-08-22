Neuester ChatGPT 5 prognostiziert XRP-, SOL- und ETH-Preise für Ende 2025

Die fünfte Version von ChatGPT prognostiziert, dass XRP, Solana und Ethereum den Anlegern bis zum Weihnachtsgeschäft große Gewinne bescheren könnten.

Die jüngsten Marktentwicklungen könnten den Weg weisen. Letzte Woche kletterte Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von $124.128 und übertraf damit den bisherigen Rekord von 122.838 $, der nur einen Monat zuvor aufgestellt worden war. Die Preise korrigierten jedoch schnell, nachdem das Bureau of Labor Statistics für Juli unerwartet hohe Inflationszahlen für die USA gemeldet hatte.

An der Regulierungsfront unterzeichnete Präsident Trump im Juli den GENIUS Act, die erste umfassende Gesetzgebung des Landes für Stablecoins, die eine vollständige Unterlegung mit Reserven vorschreibt. Wenig später stellte die Securities and Exchange Commission das Project Crypto vor, eine wichtige Initiative, die darauf abzielt, die Wertpapiervorschriften zu modernisieren und den Kryptounternehmen klarere Richtlinien zu bieten.

Angesichts der sich entwickelnden Vorschriften und des wachsenden Optimismus der Anleger glauben viele Analysten, dass die nächste Rallye bei Altcoins und Meme-Token den Spekulationsrausch von 2021 in den Schatten stellen könnte. Wenn sich die Prognose von ChatGPT bewahrheitet, könnten XRP, Solana und Ethereum den Weg weisen.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert eine 3fache Rallye und strebt $10 bis zum Jahresende an

ChatGPT prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 in Richtung 15 $ steigen könnte, was mehr als eine Verfünffachung des aktuellen Kurses von 2,90 $ bedeuten würde.

Der Token hat bereits eine beeindruckende Dynamik gezeigt. Am 18. Juli erreichte XRP $3,65 und übertraf damit seinen Rekordwert von $3,40 aus dem Jahr 2018, bevor er um 20,6 % zurückfiel, als der Markt bärisch wurde.

Die Technologie von Ripple für grenzüberschreitende Zahlungen gewinnt international weiter an Bedeutung. Im Jahr 2024 erkannte der UN Capital Development Fund XRP als potenzielle Lösung für erschwingliche Überweisungen in Entwicklungsländern an.

Anfang dieses Jahres hat Ripple auch seinen langjährigen Streit mit der SEC beigelegt, nachdem die Aufsichtsbehörde ihre Klage fallen gelassen hatte. Dies geschah im Anschluss an ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2023, das bestätigte, dass der Verkauf von XRP im Einzelhandel keine Wertpapiere sind, ein Präzedenzfall, der den regulatorischen Druck auf praktisch alle Altcoins verringert hat.

Wenn XRP seinen Höchststand wieder erreicht und weiter steigt, hält ChatGPT $5 für ein vernünftiges Ziel, wobei $15 in einem starken Bullenmarkt erreichbar sind.

Auf technischer Ebene sehen die Bedingungen ebenfalls vielversprechend aus. Der Relative Strength Index (RSI) liegt derzeit bei 43, was bedeutet, dass der Ausverkauf XRP von seinem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt weggezogen hat und der Markt XRP nun unterbewertet, was einen schnellen Aufschwung auslösen könnte.

In den letzten 365 Tagen ist XRP um 383 % gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin um 90% und den von Ethereum um 65 % übertroffen.

Solana (SOL): ChatGPT prognostiziert, dass ETF-Spekulationen und das Wachstum des Netzwerks bis Weihnachten einen 5fachen Anstieg bewirken

Solana ($SOL) baut seine Position im Bereich der Smart Contracts weiter aus und wird inzwischen mit mehr als $99 Mrd. bewertet, wobei der Gesamtwert (TVL) bei $10,7 Mrd. liegt, und zieht weiterhin sowohl Entwickler als auch institutionelle Akteure an.

Ein Teil des Optimismus rührt von Spekulationen her, dass ein in den USA zugelassener Solana-Spot-ETF am Horizont auftauchen könnte. Ein solches Produkt würde wahrscheinlich die großen institutionellen Zuflüsse replizieren, die auf die Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs folgten.

Um die Diskussion weiter anzuheizen, hat Präsident Trump Anfang des Jahres in den sozialen Medien angedeutet, dass Solana in die vorgeschlagene nationale Bitcoin-Reserve der USA aufgenommen werden könnte. Nach dem aktuellen Vorschlag würde er jedoch unter eine „Hold-Only“-Regel fallen, was bedeutet, dass die Token nur aus Beschlagnahmungen der Strafverfolgungsbehörden und nicht aus direkten Käufen der Regierung stammen könnten.

Charttechnisch gesehen ist es Solana gelungen, sich aus einem lang anhaltenden Abwärtstrend zu befreien. Nach einem Höchststand von $250 im Januar, einem Rückgang auf 100 $ im April und einem Wiederanstieg auf $184 sieht der Kurs jetzt wieder stärker aus.

Dieser Ausbruch aus dem absteigenden Keilmuster lässt ChatGPT einen möglichen Anstieg auf $1.000 bis Ende 2026 prognostizieren, was mehr als das Dreifache des bisherigen Allzeithochs von $293,31 aus dem Januar wäre. Dennoch ist dieses bullische Szenario realistischerweise nur dann wahrscheinlich, wenn die SEC im Herbst eine umfassende Krypto-Regulierung einführt.

Ethereum (ETH): ChatGPT sagt voraus, dass die Ethereum-Welle bei der Marke von 10.000 $ ausbrechen könnte

Ethereum ($ETH) ist weiterhin ein Eckpfeiler des Blockchain-Sektors. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat sich Ethereum zur zweitgrößten Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von über 516 Milliarden Dollar entwickelt.

Seine größte Stärke ist sein Smart-Contract-Ökosystem, das einen Großteil der dezentralen Finanzindustrie unterstützt. Derzeit sind mehr als 88,8 Milliarden Dollar in TVL über DeFi-Protokolle, die auf Ethereum basieren, investiert.

ChatGPT sieht einen Aufwärtstrend, bei dem Ethereum bis Ende 2025 auf $10.000 klettern könnte, was etwa dem Vierfachen seines aktuellen Niveaus von $4.264 entspricht.

Diese Prognose wird durch die Schlüsselrolle von Ethereum bei der Einführung von Web3 sowie durch das engagierte Team, das ständig Netzwerk-Upgrades zur Skalierung der Blockchain durchführt, angetrieben.

Darüber hinaus macht die wachsende Beteiligung institutioneller Anleger durch Ethereum-Spot-ETFs, Stablecoins und die Tokenisierung von Real World Assets (RWA) Ethereum wohl zu einer sichereren Wette als Bitcoin.

Wenn Präsident Trump ein umfassendes US-Rahmenwerk für Kryptowährungen vorantreibt, könnte dies eine neue Welle der Akzeptanz im Mainstream auslösen, von der Ethereum angesichts der Vielzahl von Layer-2-Protokollen und DeFi dApps, die es beherbergt, leicht profitieren würde.

Die jüngste Kursentwicklung spricht für einen bullischen Ausblick. Nach einer längeren Konsolidierungsphase, die durch eine fallende Keilformation gekennzeichnet war, erholte sich Ethereum von $1.800 im April bis zum 7. Mai auf $2.412 und kletterte dann ab Juli in mehreren Etappen bis zu seiner aktuellen Bewertung nach oben. Offensichtlich sind größere Investoren daran interessiert, diesen Wert zu unterstützen.

