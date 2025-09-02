Neue ChatGPT KI prognostiziert den Preis von XRP, Avalanche und Dogecoin bis Ende 2025

Der Markt hat einen enormen Dip genommen und Panik hat sich breit gemacht, mit viel bärischem Geschwätz. Aber sowohl Analysten als auch ChatGPT 5 bleiben gelassen und sagen einen bullischen Langzeitausblick voraus, insbesondere für XRP mit seiner wachsenden realen Nutzung, Avalanche mit seinem wachsenden Ökosystem und Dogecoin, das immer noch auf dem klassischen Meme-Hype reitet.

Ethereum hat gerade ein neues ATH bei $4.950 erreicht und damit allen vor Augen geführt, dass es immer noch der führende Altcoin ist. Dieser Ausbruch gab ETH-basierten Meme Coins wie DOGE einen kräftigen Schub, und auch die gesamte Altcoin-Szene legte zu, bevor sie sich wieder beruhigte.

In der Zwischenzeit liegt Bitcoin bei $108K – etwa 10 % unter seinem Höchststand von $124K im August. Dennoch ist die Stimmung dank des freundlichsten regulatorischen Umfelds, das wir bisher gesehen haben, eher bullisch, und ChatGPT prognostiziert, dass diese Stimmung übereinstimmt.

XRP (Ripple): ChatGPT sieht eine explosive Jahresendrallye – könnte der Run im September beginnen?

2025 war das Jahr des Durchbruchs für XRP. Er übertraf endlich den SEC-Fall, überschritt die Marke von einem Dollar und stieg im Jahresverlauf um 400 %. ChatGPT prognostiziert, dass die Rallye noch nicht vorbei ist und weitergehen wird.

Die Adoption wird immer stärker, da immer mehr Leute auf das Netzwerk aufspringen. Die XRP Mastercard wurde soeben vorgestellt, die direkt in das Kreditkartengeschäft einsteigt. Im Oktober scheint ein ETF zu kommen, der den Hype noch weiter anheizt.

Ein hochrangiger Coinbase-Analyst sagte, dass, wenn die Fed mit der Lockerung beginnt, Risikogeld wieder in Kryptowährungen fließen wird, und XRP wird dann glänzen. Mit seinen Vorteilen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und der stetigen Einhaltung von Vorschriften ist XRP eine erstklassige Anlagemöglichkeit.

Quelle: XRPUSD / TradingView

Langfristig sieht es zwar immer noch bullisch aus, aber der September ist ein historisch schwacher Monat für den Kryptomarkt. Obwohl die Erwartung besteht, dass XRP über $5 steigt, müssen Trader vorsichtig bleiben.

Das Momentum ist immer noch wackelig. Der RSI liegt bei 39, was auf eine schwache Nachfrage hindeutet, und der MACD ist knapp unter neutral. Die Kerzen drucken Kreisel direkt am Widerstand, was normalerweise darauf hindeutet, dass ein Ausbruch kurz bevorsteht.

Langfristig ist eine Bewegung in Richtung $10 möglich, doch muss zunächst der Widerstand bei $3,66 überwunden werden, ein Niveau, von dem aus der Kurs zurückgewiesen wurde, bevor er wieder unter $3 abtaucht.

Avalanche (AVAX): Keine Langeweile mehr? ChatGPT sagt, dass $50 im Spiel sind

Avalanche war im vergangenen Jahr einer der langweiligsten Altcoins, mit kaum einem Hype und ohne große Gewinne.

Aber das beginnt sich zu ändern. Grayscale hat gerade einen Antrag für einen AVAX ETF an der Nasdaq gestellt. Der Oktober wird neben 90+ anderen ETF-Entscheidungen der entscheidende Monat sein.

Darüber hinaus hat Avalanche eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium getroffen, um BIP-Daten auf die Kette zu bringen, und sie haben bereits ihre erste AVAX-Transaktion durchgeführt.

Quelle: AVAXUSD / TradingView

Seit Ende Juli hat AVAX höhere Tiefs ausgebildet, was zeigt, dass die Käufer bei jedem Dip stärker einsteigen.

Ein Ausbruch über den Hauptwiderstand könnte eine Rückkehr zu den Dezember-Höchstständen bei $52 auslösen und eine kurzfristige 120%-Bewegung einleiten. Im Moment kühlt sich das Volumen ab, während AVAX seine Trendlinienunterstützung erneut testet.

Der Aufruf von ChatGPT bei $300 klingt verrückt, aber mit der bevorstehenden Einführung des Graustufen-ETFs könnte AVAX sich gerade auf diesen Weg begeben.

Dogecoin (DOGE): ChatGPT sagt voraus, dass Memecoins Hauptakteur für $1 sein wird

Jeder liebt Meme und Memecoins, oder? Auch ChatGPT fordert einen rund 66 % höheren Preis für Dogecoin (DOGE ) bis zum Ende des Jahres 2025.

Diese Prognose deckt sich mit dem überraschenden Schritt von Grayscale, den allerersten Dogecoin-ETF anzumelden, den ersten Memcoin, der ins Rampenlicht gerückt wird. Kein Wunder, dass sie sich für DOGE entschieden haben, den OG der Meme-Welt.

Der Oktober sieht für Altcoins optimistisch aus, denn dann wird die Entscheidung für den Dogecoin-ETF fallen. Bloomberg sagt, dass die meisten dieser ETF-Anträge eine 85%ige Chance auf Genehmigung haben, so dass ein Memecoin-ETF die Memecoins wirklich aufrütteln könnte.

Quelle: DOGEUSD / TradingView

Der Ausbruch von Kaleo ist auch im DOGE/USDT-Chart zu sehen. Das zinsbullische Zeichen? Der Kurs hat das obere Ende des absteigenden Dreiecks von oben erneut getestet und ist direkt daran abgeprallt.

Der Chart von Dogecoin befindet sich in einer Konsolidierung, die oberhalb der Unterstützung von $0,20 stattfindet. Er wird jetzt bei $0,21 gehandelt, nachdem er endlich aus dem langen fallenden Kanal ausgebrochen ist. Der eigentliche Test findet bei $0,30 statt – dieser Widerstand muss überwunden werden, bevor die von Chatgpt prognostizierte explosive Bewegung in Richtung $2,00 einsetzen kann.

Wenn DOGE die $0,30-$0,35 zur Unterstützung machen kann, steht die Tür zu $1 offen. Der RSI liegt bei 49, ziemlich neutral, während der MACD etwas negativ ist, aber nichts Beängstigendes. Analysten rechnen mit einem baldigen Ausbruch, der eine breitere Memecoin-Rallye auslösen könnte.

Und was pumpt in der Regel am stärksten bei diesen Erholungen? Neueinführungen mit einer starken Community im Rücken. Maxi Doge ist das perfekte Beispiel dafür. Es läuft nach dem gleichen Schema wie Dogecoin und es ist noch zu früh für neue Investoren, um einzusteigen.

