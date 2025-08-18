Grayscale treibt den Plan für einen Dogecoin-ETF unter dem Ticker ‚GDOG‘ voran

Das Unternehmen sagte am Freitag, dass es plant, seinen bestehenden Grayscale Dogecoin Trust in Grayscale Dogecoin Trust ETF umzubenennen.

Grayscale treibt sein Vorhaben, einen börsengehandelten Dogecoin-Fonds aufzulegen, weiter voran. In seinem jüngsten Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) gibt er den Ticker „GDOG“ an.

Wichtigste Erkenntnisse: Grayscale hat beantragt, seinen Dogecoin Trust in einen ETF unter dem Ticker GDOG an der NYSE Arca umzuwandeln.

Die SEC prüft derzeit mehrere Anträge auf Krypto-ETFs in einem günstigeren regulatorischen Klima unter der Trump-Regierung.

Ether-ETFs erreichten ein wöchentliches Rekordvolumen von $17 Milliarden, während Bitcoin $124.000 erreichte und ETH sich seinem Höchststand von 2021 näherte.

Im Falle einer Genehmigung würde der Fonds an der NYSE Arca notieren, die bereits Unterlagen zur Unterstützung der Notierung eingereicht hat. „Es wird erwartet, dass die Anteile an der NYSE Arca unter dem Tickersymbol ‚GDOG‘ notiert werden“, heißt es in der Einreichung.

Grayscale beteiligt sich am wachsenden Rennen um die Zulassung von Krypto-ETFs

Der Antrag von Grayscale betritt ein dichtes Feld. Die Konkurrenten Rex-Osprey und Bitwise haben ebenfalls Anträge für ähnliche Produkte eingereicht, während die SEC Dutzende von Anträgen auf Krypto-ETFs abwägt.

Die jüngsten Anträge decken ein breites Spektrum ab, von SOL- bis hin zu XRP-verfolgenden Fonds, was ein sich veränderndes regulatorisches Klima unter der Trump-Administration widerspiegelt.

Der Ton der SEC gegenüber Krypto-ETFs hat sich im letzten Jahr deutlich erwärmt. Im Juli genehmigte die Behörde die Auflegung und Rücknahme von Krypto-ETFs in Sachwerten und gab grünes Licht für Anträge auf die Notierung und den Handel von Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs sowie von Optionen auf bestimmte Spot-Bitcoin-ETPs.

Diese Verschiebung folgt auf einen entscheidenden Gerichtssieg für Grayscale während der Ära Biden, der den Weg für Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 und Spot-Ether-ETFs später im selben Jahr ebnete.

Der Markt für Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs mit Sitz in den USA boomt jetzt. Der ETF-Analyst Eric Balchunas berichtete, dass die letzte Woche die bisher stärkste in Bezug auf das kombinierte Handelsvolumen war, was vor allem auf einen Anstieg der Ether-ETF-Aktivität zurückzuführen ist.

Das wöchentliche Ether-ETF-Volumen erreichte mit 17 Milliarden Dollar einen neuen Rekord und fiel mit dem Anstieg von Bitcoin auf ein Allzeithoch von 124.000 Dollar und der Beinahe-Rückkehr von Ether zu seinem Höchststand vom November 2021 zusammen.

Spot Bitcoin + Ether ETFs did about $40b in volume this week, biggest week ever for them, thanks to Ether ETFs stepping up big. Massive number, equiv to a Top 5 ETF or Top 10 stock's volume. pic.twitter.com/Z89uV63A3w — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 15, 2025

Ether-ETFs haben allein in der ersten Augusthälfte mehr als 3 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen erhalten und damit den zweitstärksten Monat seit ihrer Auflegung erlebt.

Balchunas merkte an, dass die Produkte fast ein Jahr lang „geschlafen“ hatten, bevor sie in sechs Wochen ein ganzes Jahr lang gehandelt wurden.

Bitcoin-ETFs erreichen $73,6K und Analysten ziehen Parallelen zur Ether-Rallye

Bitcoin-ETFs haben unterdessen ebenfalls neue Höchststände erreicht, wobei die Preise innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Einführung Anfang des Jahres $73.679 erreichten.

Analysten sehen Parallelen zwischen der aktuellen Rallye von Ether und dem Anstieg von Bitcoin nach seinem ETF-Debüt.

„Diese Entwicklung ist vergleichbar mit der Einführung des BTC-ETFs, als Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzte“, sagte Michaël van de Poppe von MN Trading Capital und prognostizierte einen weiteren Aufwärtstrend für Altcoins.

$ETH has surged more than 100% in less than two months.



This move is comparable to the $BTC ETF launch, when #Bitcoin continued to rally upwards.



We'll likely see a new ATH for $ETH and then some consolidation.



There's way more to come for this cycle. pic.twitter.com/Ah4hZkPecK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 12, 2025

Dennoch warnen einige, dass das Allzeithoch von Ether nicht sofort erreicht werden könnte. Jake Kennis von Nansen meinte, dass es Wochen oder Monate dauern könnte, auch wenn ETH jetzt nur noch ein paar hundert Dollar von einem neuen Rekord entfernt ist.

In der Zwischenzeit hat die SEC ihre Prüfungsfrist für zwei Solana ETFs bis zum 16. Oktober 2025 verlängert.

Die SEC sagte, dass die Verlängerung „ausreichend Zeit für die Prüfung“ der Solana ETF-Anträge von Bitwise und 21Shares bietet, die ursprünglich am 17. August eingereicht werden sollten.