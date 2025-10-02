Experte prognostiziert XRP Kursexplosion

Ripples Kryptowährung steht kurz vor der $3-Hürde

Der Kryptomarkt hat gestern auf grün gedreht und hält weiterhin Kurs. XRP konnte seit gestern um 4,66% zulegen, im Wochenvergleich sind es 4,17%. Damit steht XRP kurz vor der psychologisch wichtigen $3-Marke.

$19, nächstes Ziel?

Der Optimismus ist also wieder in den Markt zurückgekehrt. Schon mehren sich die Stimmen, die die letzten Kurskorrekturen für übertrieben halten. Doch der Krypto-Experte “Mikybull Crypto” geht noch deutlich weiter. Er glaubt fest an eine XRP Kursexplosion auf bis zu $19 und sorgt daher mit seiner Ripple Prognose für Aufsehen.

Noch befindet sich XRP in einem Korridor und sucht nach Wegen, um aus diesem auszubrechen. Der Kurs von Ripples Kryptowährungen pendelt zumeist zwischen $2,80 und $3. Diese Seitwärtsbewegung konnte zuletzt weder nach unten noch nach oben überwunden werden.

Konsolidierung beendet?

Doch diese Konsolidierungsphase könnte bald enden, zumindest wenn es nach “Mikybull Crypto” geht. Diese glaubt an ein bullishes Momentum, das den Kurs von XRP auf bis zu $19 treiben könnte.

Quelle: Coinmarketcap

Schon im September folgte XRP den Daten der Vorjahre. Damals gelang es XRP, immer im kritischen Monat September leichte Kursgewinne einzufahren. Das war mit einem Plus von rund 2,5% auch diesmal der Fall. Doch jetzt ist der Utober gestartet, der traditionell die Kurse von Kryptowährungen befeuert.

Technischer Indikator könnte Rallye auslösen

Für “Mikybull Crypto” ist dies jedoch erst der Auftakt zu einer XRP Kursexplosion. Laut seiner technischen Analyse gelang es XRP, zum ersten Mal seit acht Jahren ein Quartal über dem kritischen Widerstand abzuschließen. Zuletzt folgte danach eine Rallye, die XRP zum weiterhin gültigen Allzeithoch von $3,84 führte.

Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte laut seiner Analyse XTP nicht nur ein neues Allzeithoch erreichen, sondern massiv übertreffen. Zunächst würde dann ein Kursziel von deutlich über $5,50 realistisch werden.

Hält dieses Muster, dann könnte XRP sogar massiv nach oben ausbrechen und innerhalb weniger Monate und Jahre auf bis zu $19 explodieren. Katalysator für so eine Entwicklung wäre dann ein erfolgreicher Start von XRP-ETFs in den USA. Wenn Milliarden Dollar an Investorengelder fließen, könnte XRP endlich seine langjährigen Prognosen erfüllen.

Bitcoin Hyper erregt Aufsehen

Die Kursgewinne zahlreicher Coins rücken auch das neue Projekt Bitcoin Hyper ($HYPER) in den Mittelpunkt des Interesses. Dieses steht in seinem Presale kurz davor, die $20-Millionen-Marke zu überschreiten.

Das Interesse der Investoren ist enorm, zahllose Anleger wollen mit dabei sein, wenn Bitcoin Hyper an den Start geht. Immerhin hat sich das Projekt zum Ziel gesetzt, die Anwendungsmöglichkeiten des Bitcoin-Netzwerks dramatisch auszubauen. Damit wäre Bitcoin zukünftig nicht nur ein Wertspeicher, sondern auch ein Arbeitsnetzwerk, das mithilfe einer Bridge zu Solana, dessen Kapazitäten für sich nutzen könnte.

Dieser Zugang würde den Wert von Bitcoin und dessen Netzwerk neuerlich steigern, das käme in der Folge auch Bitcoin selbst zugute.