Die Bitcoin Bullen starten in den Utober

Der Kurs von BTC klettert auf 114.400 Dollar

Der erste Herbstmonat gilt historisch für Bitcoin als ausgesprochen gewinnträchtig. In zehn der letzten zwölf Oktober schloss BTC mit Gewinnen ab. So entstand auch der Begriff Utober. Darauf hoffen die Anleger auch in diesem Jahr, schließlich korrigierte die Nummer 1 der Kryptowelt zuletzt deutlich.

BTC holt seine Verluste auf

Doch damit ist es vorerst vorüber, Bitcoin legt wieder zu. Der Trend zum Utober war schon in den vergangenen Tagen deutlich sichtbar. Immerhin fiel Bitcoin in den letzten Tagen des Septembers immer wieder unter 109.000 Dollar, ein Absturz schien möglich zu werden.

Quelle: Coinmarketcap

Doch aktuell überwiegt wieder der Optimismus, die Bullen haben das Kommando übernommen. Immerhin zeigten sich am Markt zahlreiche positive Signale. Die Inflation in den USA scheint gebremst, die Aufsichtsbehörden wollen klare Richtlinien für die Branche ausarbeiten und sogar der mögliche Shutdown in den USA könnte Bitcoin zugutekommen.

Befeuert der drohende Shutdown die Kurse?

Immer wenn Republikaner und Demokraten im US-Kongress über Schuldenobergrenzen und den Haushalt streiten und es dabei zu keiner Einigung kommt, greift die jeweilige Regierung zum letzten Mittel, um eine Einigung zu erzwingen.

Der sogenannte Shutdown schickt die Beamten auf Zwangsurlaub, die Auszahlung der Gehälter stoppt, einfach, weil kein Geld mehr dafür da ist. Das führt in der Folge zu großen Einschränkungen in der Verwaltung der USA.

Dieser Zustand hält so lange an, bis es doch noch zu einer Einigung kommt. Schon sprechen Beobachter davon, dass der Shutdown Bitcoin entgegenkommen könnte. Verliert die US-Regierung an Vertrauen, stärkt dies historisch alternative Assets wie Bitcoin.

Die jüngste „Panikattacke“ am Markt dürfte übertrieben gewesen sein, immerhin glauben die meisten Experten, dass die Fed auch in ihren nächsten Sitzungen im Oktober und Dezember die Zinsen weiter senken dürfte.