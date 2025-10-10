„Europa muss konkurrieren“: EU-Beamter fordert Euro Stablecoins, um das Monopol des US-Dollars zu brechen

Ein hochrangiger Beamter der Europäischen Union hat die Schaffung von Stablecoins in Euro gefordert, um die Dominanz der an den US-Dollar gekoppelten Token auf den globalen Kryptomärkten herauszufordern.

Pierre Gramegna, geschäftsführender Direktor des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), sagte, Europa müsse seine Bemühungen um die Ausgabe heimischer Stablecoins beschleunigen und seine digitale Finanzsouveränität stärken.

„Europa sollte nicht von den auf US-Dollar lautenden Stablecoins abhängig sein, die derzeit die Märkte dominieren“, sagte Gramegna am Donnerstag bei einer Anhörung zu den wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone, bei der auch digitale Assets zur Sprache kamen.

Er fügte hinzu, dass “Stablecoins ein unvermeidlicher Teil dieser Gleichung sind. In einer sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft sollte Europa sein Bestes tun, um die Erzeugung von auf Euro lautenden Stablecoins durch inländische Emittenten zu erleichtern.”

Digitaler Euro gewinnt an Fahrt, während die EU über eine Strategie gegen die US-Kryptoführerschaft debattiert

Gramegnas Kommentare kommen inmitten wachsender Bedenken, dass die USA nach der Einführung des GENIUS-Regulierungsrahmens Anfang des Jahres, der das Wachstum von Dollar-gestützten Stablecoins wie USDC und USDT beflügelt hat, einen entscheidenden Vorsprung im Bereich der digitalen Währungen gewinnen.

Europäische Beamte befürchten, dass die anhaltende Abhängigkeit von in den USA ausgegebenen Token die Kontrolle der EU über ihr Finanzsystem und ihre Zahlungsinfrastruktur untergraben könnte.

Paschal Donohoe, Präsident der Eurogruppe, unterstützte Gramegnas Haltung zur Finanzinnovation, wies aber darauf hin, dass das digitale Euro-Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB ) ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Modernisierung des Zahlungsverkehrs spielen könnte.

„Der digitale Euro könnte sich für den Handel in der Region durchaus positiv auswirken“, sagte er.

Die Initiative für den digitalen Euro hat bereits an Schwung gewonnen. Laut EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone könnte die Zentralbank bis 2029 einen digitalen Euro einführen, wenn die Gespräche zwischen den Mitgliedstaaten voranschreiten.

He described recent talks as a “major breakthrough” after euro area finance chiefs reached consensus on customer holding limits to protect bank deposits.

Cipollone said that by early May next year, the European Parliament should have a position on the legislative framework underpinning the project, following an October progress report and several rounds of negotiations.

Member states are also expected to reach a general agreement by the end of this year.

The digital euro is designed to reduce Europe’s reliance on private payment companies such as Visa and PayPal, while also curbing the influence of dollar-denominated stablecoins in the region.

However, several technical and policy questions remain unresolved, including privacy safeguards, bank coexistence, and whether the currency should operate on a public blockchain such as Ethereum or Solana.

Supporters argue that euro stablecoins and a digital euro could reinforce Europe’s competitiveness in global finance, while skeptics warn that delays in regulation could leave the region further behind the U.S. in shaping the future of digital payments.

Europe Steps Up Stablecoin Push to Counter U.S. Dollar Dominance

European policymakers and financial institutions are intensifying efforts to develop euro-backed stablecoins, seeking to counter the overwhelming dominance of U.S. dollar-pegged tokens.

In July, European Central Bank (ECB) adviser Jürgen Schaaf called for stronger global coordination on stablecoin regulation, warning that gaps between U.S. and EU frameworks could reinforce dollar supremacy.

Auf der Website der EZB rief Schaaf dazu auf, „ordnungsgemäß regulierte, auf Euro lautende Stablecoins“ zu unterstützen. Er argumentierte, dass diese die geldpolitische Souveränität Europas stärken könnten, wenn sie mit robusten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet seien.

Schaaf verwies auf den U.S. GENIUS Act, der im Juli in Kraft getreten ist und der sich weitgehend an den EU-Rahmen für Märkte für Krypto-Assets (MiCA ) anlehnt, aber in bestimmten Bereichen weniger streng ist. Er sagte, dass einheitliche globale Standards notwendig sind, um eine Fragmentierung des Marktes und regulatorische Arbitrage zu verhindern.

Die Äußerungen des EZB-Beraters folgen auf frühere Bedenken des Gouverneurs der Bank von Italien, Fabio Panetta, der die begrenzte Akzeptanz von Euro-Stablecoins trotz der Einführung von MiCA feststellte.

Panetta sagte, der digitale Euro könne dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, während Schaaf betonte, dass private Innovationen und die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) die öffentlichen Initiativen ergänzen müssen.

Die EZB hat bereits zwei DLT-Pilotprojekte genehmigt, Pontes und Appia, die darauf abzielen, den Großhandel und grenzüberschreitende Zahlungen zu verbessern.

Gleichzeitig haben neun der größten europäischen Banken, darunter ING, UniCredit, CaixaBank und Danske Bank, angekündigt, im Jahr 2026 gemeinsam einen Euro-gedeckten Stablecoin einzuführen.

Das Konsortium wird sich um eine Lizenzierung unter MiCA bemühen und verspricht schnellere, billigere und 24/7 grenzüberschreitende Transaktionen.

Die Initiative unterstreicht die wachsende Entschlossenheit Europas, die Abhängigkeit von amerikanischen Stablecoins zu verringern, die etwa 99% des weltweiten Angebots ausmachen.

Die Daten der EZB zeigen, dass weniger als 350 Millionen Euro an Stablecoins im Umlauf sind – eine Lücke, die die europäischen Regulierungsbehörden und Banken nun offenbar schließen wollen.