Donald Trumps Krieg gegen die Fed könnte Krypto zum endgültigen Durchbruch verhelfen

Der Zufluss zu Stablecoins deutet auf eine Fluchtbewegung hin
Georg Steiner
Georg Steiner
Zuletzt aktualisiert am: 

Der US-Präsident bekämpft die amerikanische Notenbank Fed seit Monaten mit allen Mitteln. Zuletzt entließ er ein Mitglied des obersten Gremiums der Fed, nur um wenige später von einem Gericht gestoppt zu werden.

Heute beginnt die entscheidende Fed-Sitzung

Mittlerweile ist es Trump jedoch gelungen, einen seiner Unterstützer im Gremium zu platzieren, er übernimmt einen freigewordenen Sitz. Doch der Kampf um niedrigere Leitzinsen in den USA ist noch immer nicht ausgestanden.

Heute beginnt die zweitägige Sitzung der Fed, in der über die Ausrichtung der US-Leitzinsen diskutiert wird. Morgen sollte dann der Vorsitzende Jerome Powell die von allen Beobachtern erwartete Zinssenkung bekanntgeben.

Dabei ist vorerst jedoch unklar, ob die Fed eine Phase von Zinssenkungen einleitet und in welcher Höhe. Eine Senkung von 0,25 Prozent erscheint als wahrscheinlich, 0,50 Prozent wären eine klare Ansage.

Die wirtschaftlichen Aussichten trüben sich ein

Jerome Powell steht unter enormem Druck, schließlich wurden zuletzt die Befürworter von Zinssenkungen auch in seinem Führungsgremium immer mehr. Die makroökonomischen Aussichten trüben sich derzeit immer stärker ein, Anleger suchen nach Alternativen.

Flaute Wirtschaft

Immerhin gibt es auch in Europa mit Frankreich einen finanzpolitischen Wackelkandidaten, dessen Schulden und politische Instabilität das Eurosystem gefährden. Der ständig steigende Goldpreis ist ebenso ein Anzeichen für Unsicherheit wie die Zuflüsse zu Stablecoins.

Vom Stablecoin zu Bitcoin?

Diese gelten als Brücke zu Kryptowährungen wie Bitcoin. Ihr Erfolg zeigt laut Ansicht von Experten, dass die Investoren Schutz außerhalb des traditionellen Bankensystems suchen. Bitcoin wird immer mehr zum digitalen Gold und bietet Diversifizierung außerhalb bekannter Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und andere bekannte Assets.

Bitcoin Nachrichten

Je stärker die Krisenstimmung wird, desto mehr suchen Anleger eine breite Absicherung. Bitcoin fügt der Diversifizierung eine neue Ebene hinzu. Es ist in seiner verfügbaren Menge begrenzt und hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als renditestark, sondern auch als sicher erwiesen. Daneben bietet es den Vorteil einer strukturellen Diversifizierung abseits bekannter Pfade.

Gut möglich, dass die aggressive Politik von Donald Trump den Aufstieg von Bitcoin auch in dieser Hinsicht weiter befördert.

