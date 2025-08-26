Donald Trump erhöht den Druck auf die Fed, Kryptokurse fallen

Gouverneurin Lisa Cook entlassen

Das gab es in der Geschichte der US-Notenbank Fed noch nie. US-Präsident Donald Trump entließ die führende Notenbankerin Lisa Cook und erhöht damit den Druck auf die unabhängige US-Notenbank.

Der Machtkampf eskaliert

Das Ziel der Maßnahme erscheint klar. Trump versucht seit Amtsantritt die Fed dazu zu bewegen, endlich die US-Leitzinsen zu senken. Doch deren Führungsgremium unter Jerome Powell möchte lieber die Wirtschaftsdaten im Auge behalten und die Inflation bekämpfen.

Entsprechend „bockig“ zeigte sich die Fed bisher und weigerte sich strikt, die Zinsen zu senken. In seiner viel beachteten Rede vor Notenbankern aus aller Welt betonte Powell letzten Freitag, dass die Fed auch weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung der USA im Auge behalten werde.

Das interpretierten die meisten Beobachter als Ankündigung einer Zinssenkung in der nächsten Sitzung der Fed im September. Man könnte jedoch auch das genaue Gegenteil in die Rede hineininterpretieren.

Krypto verliert deutlich

Die Kryptomärkte verzeichneten direkt danach einen massiven Anstieg, nur um wenig später deutlich an Wert zu verlieren. Bitcoin hat innerhalb einer Woche weitere 4 Prozent verloren und das von niedrigem Niveau aus.

Ethereum wehrte sich zunächst noch gegen Verluste, gab aber seit gestern um mehr als 5 Prozent nach. XRP verlor rund 3 Prozent und rutschte unter die 3-Dollar-Marke. Insgesamt zeigt sich der Kryptomarkt heute tiefrot, manche Coins wie Chainlink verloren 10 Prozent.

Trump baut seinen Einfluss aus

Jetzt möchte Donald Trump offenbar seinen Einfluss auf die Fed ausbauen. Lisa Cook ist sein erstes „Opfer“. Sie war seit 2022 in der US-Notenbank. Trump wirft ihr Betrug mit Hypotheken vor. Ihre Entlassung ist ein beispielloser Schritt in der US-Geschichte. Trump beweist damit einmal mehr seine disruptive Herangehensweise. Doch Cook will ihre Entlassung bekämpfen und wehrt sich, ihren Job aufzugeben. Ihre Entlassung sei rechtswidrig, argumentierte sie.

Jerome Powells Amtszeit läuft noch bis Mai 2026, sein Nachfolger kann sich schon jetzt darauf einstellen, dass Donald Trump mehr Einfluss auf die Geldpolitik der USA haben will. Sollte die Entlassung von Lisa Cook juristisch halten, dann könnte der US-Präsident gleich zwei neue Gouverneure der Fed bestimmen, denn einer zog sich bereits vor wenigen Wochen zurück.

Entscheiden die Gerichte?

Schon zuletzt haben zwei der zwölf stimmberechtigten Mitglieder des obersten Gremiums der Fed für Zinssenkungen gestimmt. Mit der Neubesetzung von zwei Mitgliedern könnte sich dieses Stimmverhalten weiter in Richtung Zinssenkung verschieben. Beobachter erwarten, dass der Fall Lisa Cook jetzt vor einem Gericht landet und schlussendlich ein Richter entscheiden wird, ob ihre Entlassung gerechtfertigt war.